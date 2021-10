Vy a počítač: Noční režim obrazovky používají dvě třetiny z vás

Modrá není dobrá, už je to tak. Zatímco v naší redakci byl poměr lidí s a bez filtru modrého světla vyrovnaný, ve čtenářské anketě jasně převažovali uživatelé, kteří noční režim používají.

Třicet procent z více než osmi stovek respondentů uvádí, že se bez tohoto režimu obejde. Avšak 62 % uživatelů jej využívá coby standardní funkci operačního systému – dnes je snad na všech počítačích, tabletech i mobilech. Dalších 8 % si pro účely potlačení modré barvy instaluje zvláštní aplikaci, jakou je například oblíbený f.lux. A co konkrétně jste prozradili?

Má filtr vliv na kvalitu spánku, nebo ne?

„Je prekvapive, kolik lidi jeste veri hoaxum o modrem svetle (a jsou ochotni kvuli tomu koukat na hnusny obraz),“ říká Mysel 1. Někteří to nijak nerozporují, jen je jim teplejší světlo večer příjemnější. „Když pracujete dlouho do noci, tak je ten teplejší obraz příjemnější. Nedělám to ani tak kvůli zkazkám o modrém světle, ale nebolí mně tolik oči,“ reaguje Ladislav Strnad.

Techias spíš dobře filtr nefiltr. „Ohledně pozitivního dopadu filtru modrého světla na spánek jsem docela skeptický. Nikdy jsem žádné zlepšení v usínání nepocítil. Přesto ale noční režim používám, protože světlo, které displej vyzařuje není pak tak ostré a ve tmě se mi lépe čte. Pokud dělám nějakou práci, kde záleží na barvách, tak samozřejmě noční režim vypínám, protože by to udělalo více škody, než užitku.“

Něco podobného tvrdí také Dirty Roots: „Studie nestudie, f.lux používám tak 10 let a možná nemám kvalitnější spánek, ale rozhodně vím, že mě při nočním surfování už nepálí oči. Kdo se chce líp vyspat hold musí vystoupit z komfortní zóny a dodržovat 2h před spánkem bez obrazovek.“

Regine k tomu napsal: „Na spánek má vliv desítky faktorů (životospráva, nervové vytížení, dodržování životního rytmu, genetická dispozice sovy/skřivani, nemoci, teplota, partnerka/partner ...) a dalších, o kterých zatím nevíme. Za sebe, prducha, mohu říci, že přes všechny typy monitorů (CRT, LCD, OLED) jsem měl stálé nastavení jen křišťálově čisté a plno barevné. Modré šílenství jsem neřešil a spím vynikajícně.“

Obrazoví puristé mají jasno

„Zkusil jsem a boleli mě z toho oči, koukat na zmršený obraz prostě není ono,“ uvádí Petr Fallada. Totéž říká Alpha8520: „Na mě to má přesně opačný efekt. Jak ten obraz začnu prznit nějakým f.luxem, tak mě začne bolet hlava...“

Filtr nejde dohromady s precizně nastaveným obrazem. „Ne, nesnáším barevné zkreslení, na každém monitoru mám i vlastnoručně kalibrované barvy. Zažloutlý obraz není nic pro mne,“ reaguje KosKarel.