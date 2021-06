Vy a počítač: Nejčastěji si předplácíte jednu až dvě služby, třetina dokonce žádnou

V tomto týdnu jsme se vás ptali na to, kolik různých předplatných online služeb si platíte. Z ankety ve článku vyplynulo, že pravidelné platby posílá přibližně 65 % z vás, a tím pádem 34 % nemá ani jedno předplatné.

U počtu služeb nejčastěji figurovala odpověď 1–2 služby, kterou zvolila třetina z vás, následovaná 3–5 službami, což vybralo 26 % čtenářů. Velké počty různých placených služeb tak nejsou příliš časté, 11 a více si jich předplácí jen 2 %. Důvodů, proč tyto čísla nejsou vyšší, přitom může být mnohem více.

Podívali jsme se do diskuse pod článkem, ze které jsme vybrali některé zajímavé příspěvky popisující to, jak to máte. Mezi nejčastěji zmiňované služby pak, poměrně nepřekvapivě, patří Microsoft 365, Netflix, HBO GO a Spotify.

Platit vše by bylo velmi drahé

V diskusi i obecně se objevuje častý názor, že když by měl člověk platit u každého programu jeho prémiovou verzi, tak by se dostal na velmi vysokou částku. To píše třeba uživatel karel: „Ze služeb co využívám má určitě mnoho z nich placenou verzi, takže se obávám, že kdybych měl za všechno platit, tak se nedoplatím. Takže udržuji čistou nulu.“

Stejně to má i další diskutující, Radek Beneš: „Přesně tak. Jsem stejný případ. A nejhorší jsou předplatné na různý software. U antiviru to ještě chápu a každé tři roky si ho předplatím, ale třeba Zoner Photo Studio? Jen příklad. S předplatnými se v poslední době roztrhl pytel.(...)“ a i KosKarel: „Žádnou, jsem odpůrce předplacených služeb. Oni se totiž mají tendenci kumulovat a najednou zjistíte, že vás na rozdíl od jednorázových licencí stojí balík. To je ještě věčí zlo jak mikrotransakce. V praxi tak jediná věc co si předplácím je předplacená SIM karta, připojení k internetu, povinné ručení, kanalizace a elektřina.“

Nejdůležitějších služeb je několik

Netflix a Office patří mezi nejčastěji zmiňovaná předplatná: „Netflix, GeForce (moc nehraju, ale za founders cenu je to ok), iCloud, AP Music, Office 365, AP TV+ (budu rušit). HBO go a Amazon prime už jsem zrušil. Zkoušel jsem i Arcade, ale jen na měsíc.

Noviny si neplatím (kupuju tištěné, možná to někoho překvapí, ale existují i noviny, které nemají on-line verzi), Deník N mě nezajímá a iDnes nehodlám nikdy platit (víme asi proč). Za to ale nepravidelně posílám příspěvky Aktuálně.cz. Kupuju si tištěný Kompjútr.

Vzhledem k tomu, že mě zaujalo pár článků tady na Živě, uvažuji o předplatném. Na druhou stranu nejsem asi úplně cílovka bastlení, protože na to fakt nemám ani čas, ani schopnosti.

Započítal bych do toho i mobilní data, když už někteří počítají třeba koncese.

Poslední dobou docela řeším, jestli se vyplatí Netflix, přece jenom by se dalo dělat i něco užitečného místo sledování TV.

Podtrženo sečteno; jediné, co opravdu potřebuju je iCloud a Office. Možná hudba. A do budoucna přibude ještě předplatné Windows 11.“

Pro placené služby občas není místo

Často se objevuje i názor podobný, jako má uživatel British04: „Žádnou. Všechny služby co mám používám zdarma. A kdyby byly v budoucnu jenom placené a ne zdarma tak bych je zrušil.“

Tedy že v případě zpoplatnění by uživatelé přešli na jinou službu, která zůstává zadarmo.