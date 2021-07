Vy a počítač: Nejčastěji máte u počítače dva monitory, výjimkou nejsou ale ani tři

V uplynulém týdnu jsme se vás ptali, jak jsme na tom s počtem monitorů u svého počítače, který používáte nejvíce. Tedy zda si vystačíte s jedním, nebo přidáváte i další. V rámci ankety ve článku vyplynulo, že polovina z vás má alespoň dva.

Dalších 25 % pak využívá 3 monitory, 18 % pouze jeden a zbylá 4 procenta mají 4 a více displejů. Počítali jsme přitom každý svítící monitor – tedy jestliže máte k notebooku připojený jeden externí a zároveň používáte ten na notebooku, počítáme to jako 2 monitory.

Pojďme se ale podívat do diskuse, kde se objevilo několik komentářů, které vybíráme sem do článku:

Problém je velikost stolu

Jak zmiňuje jirik66, hlavním problémem může být velikost stolu: „Mně se na můj počítačový stoleček víc jak jeden monitor nevejde.“

S tím souhlasí i uživatel s přezdívkou Mi.Chal: „Já mám stůl 160cm, ale i 24" má přes půl metru a dvě už by se mi tam s dalšími věcmi taky nevešly. Tak tam mám akorát 24" a jednu starou 19".“

řešením ale může být připevnit monitory na zeď, jako udělal Net.Xtreme: „Já si namontoval držáky na zeď, ušetřil jsem tak hodně místa na stole. Ale nejde to udělat všude, to uznávám. Musím říct, že 3 32” 4k monitory jsou super, jen to škálování ve Windows ani prohlížeči pořád není ideální. Starý FullHD monitor jsem namontoval nad tuhle trojici, moc ho nevyužívám, ale občas se hodí.“

Dva monitory mohou způsobovat problémy s krkem

Občas je volba i o zdraví. Uživatel Sapavlizna říká, že u dvou monitorů musí hlavu více natáčet, z čehož ho bolí krk: „Doma dva (na dvou místech), v práci tři. Nicméně by mě osobně zajímalo rozložení. Mám velkej problém s krční páteří a dva monitory mně připadají nejhorší. Když mám tři, tak si to rozložím a hlavou vrtím sem a tam. Když mám dva, tak často koukám dlouho bokem.

Když jsem měl doma notebook, tak sem ho měl dole a druhej monitor nahoře a to mně vyhovovalo asi nejvíc, ale dva velký monitory mít nad sebou úplně pohodlný není. Tedy pro mě, vše je to subjektivní.“

Namísto dvou monitorů stačí jeden ultra široký

Jeden široký monitor zvládne nahradit dva a ještě se zamezí otravné mezeře, říká j_for: „Dříve jsem používal dva monitory. Ale vyměnil jsem je za jeden s rozložením 21:9. To je dostatečně široké abych mohl mít pohodlně dvě aplikace vedle sebe a nemusím mít v prostředku okraje monitoru.“

Monitory nahradí i virtuální plochy

Virtuální plochy mohou být schopným náhradníkem, jak říká Moik: „S Macem mám už jen jeden a používám virtuální plochy. Ty jsou na Macu s trackpadem přirozeně použitelný, jeden z důvodů, proč se mi nepodařilo před časem se vrátit na byť hezký windows ntb. Plochy jsou na windows z donucení. Maximálně mám Maca před sebou, používám jeho trackpad a klávesnici a nad/za ním mám monitor. Dole pak mám poštu a kalendář na dvou plochách a nahoře zbytek a opět na několika plochách.“

Jeden stačí, dokud jich člověk nemá více

Několik uživatelů se shoduje, že čím více člověk monitorů má, tím více je chce. Říká to třeba uživatel nejento: „Dřív jeden. Docela se mi dařilo mít v otevřených oknech docela pořádek, ale pak se to tak stalo, že jsem si pořídil nový monitor, který doplnil starý a už to nejde jinak. Daleko pohodlnější organizace oken, jen ty screenshoty jsou trochu opruz 😄“

Podobně to má i Dr. QQ: „S jídlem roste chuť. Od té doby do mám 3 monitory si nedovedu pracovat na menší ploše (programovací prostředí / testovací a provozní prostředí / všechno ostatní). Noťas je vlastně obrazovka č. 4, ale ten mám jen na poštu, externí komunikaci a cestování za zákazníky. I relativně levný stolní stojan/držák na monitory vám ušetří spoustu místa.“

Notebook jako velký touchpad

Uživatel vzach používá kombinaci ultrabooku a externích monitorů nevšedním způsobem: „Docela zajímavá je kombinace ultrabooku s dotykovým diplejem 12" Full HD, a dvojice velkých externích monitorů Full HD. Když jsou odpojené, tak ten malý dotykáč je dobrý na výšku na čtení, a posouvání textu prsty. Ale když se připojí ty 2 velké externí a dotykáč se vypne, tak přesto na něm zůstane dotyková vrstva aktivní. V tom případě lze posouvat text na jednom z těch velkých monitorů tahem prstů po displeji, který nic neukazuje. Ovšem trefit se dotykem na té menší černé ploše na odkaz či tlačítko, které je zobrazeno jen na tom velkém monitoru, není úplně snadné.“