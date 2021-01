Vy a počítač: Necelá polovina používá vlastní antivir, zbytek důvěřuje systému

V týdnu jsme se vás ptali, zda používáte na svém počítači antivirový program, či svou bezpečnost necháváte na operačním systému – v dnešní době již má většina zabudované své vlastní služby.

V rámci ankety vyšly dva skoro stejně velké tábory – jeden důvěřující bezpečnostnímu řešení v systému a druhý, který si instaluje vlastní řešení. Pouze 10 % z vás nepoužívá antivir žádný a nejméně pak kombinaci více produktů.

Z diskuse vybíráme některé zajímavé názory a tipy:

Instalace antiviru vyžaduje důvěru

Jak zmiňuje uživatel blackmetal8, instalace antiviru vyžaduje důvěru ve vývojáře, proto raději volí systémové řešení: „Instalace antiviru znamená svěřit někomu vnějšímu nejvyšší systémová práva. Pokud je původ antiviru shodný s původem (tvůrcem) operačního systému je to ideální a přijatelné. Pokud je původ antiviru jiný, je nutná vysoká důvěra k nějaké třetí straně a jde o potenciální trojan, backdoor... Osobně jsem stále lehce paranoidní a spoléhám výhradně na kontrolu integrity samotného OS a jeho nástroje podepsané stejnou entitou. Pokud je naopak uživatel nezodpovědný ignorat, tak ho stejně žádný antivir nemá šanci uchránit. Obecně antiviry považuju za něco významem přeceňovaného, dobrý byznys s kvalitním marketingem."

Nejdůležitější je chovat se opatrně

Nargon ale správně zmiňuje, že nejdůležitějším bodem ochrany je on sám: „Primární ochrana jsem já a vždy vím na co klikám. A když si nejsem jistý tak to vždy prubnu přes web Virustotal apod. A když mě to nepřesvědčí o čistotě, tak to stejně rozbalím/instaluju v sandboxu nebo virtuálku. Až následně to může do systému."

Zároveň uvádí, že zabudovaná ochrana ve Windows nejméně zpomaluje disk a proto ji používá: „Antivir používám jako doplňkovou ochranu. Teď používám Windows Defender (tj. to co je vestavěné ve Windows 10), předtím jsem používal Microsoft Essentials (nebo jak se jmenoval). v minulosti jsem vyzkoušel dost antivirů a tenhle byl jediný, který mi vyhovoval hlavně ze dvou důvodů. Měl enormně málo false-positive hlášení, tedy když už zahlásí že tam je vir, tak je celkem jistota že tam je. Sice dost věcí nenašel, ale je to u mě jen jako doplňková ochrana nikoliv hlavní, tak mi nevadí že pustí to co nezná. Tak nějak jsem spoléhal na to že se ke mě nedostane žádný nový virus, který by nebyl v databázi. A druhý důvod byla rychlost. Na ostatních antivirech, které jsem tehdy zkoušel mi vadilo, že dost sežerou výkonu. Například hloupé kopírování dat z disku na disk běžně bez antiviru jelo rychlostí 100+MB/s, ale když jsem zapnul antivir tak to kleslo třeba na 30-50 MB/s apod. a to jsem nemohl překousnout. Jen s tím microsoftím antivirem jsem měl rychlost téměř stejnou jako když tam antivir nebyl.“

Kaspersky na obranu proti podvodným stránkám

Miroslav Lo pak uvádí, že k zabudované ochraně používá Kaspersky: „Používám řešení od Kaspersky, cca tak dvě detekce na podezřelých stránkách které kamsi chtějí samovolně přesměrovat. Jinak klid a co se týče běžných stránek tak tam jsem narazil max jednou za rok na falešný poplach, obratem update databáze vyřešeno. Pro toho kdo chodí na běžné stránky typu Seznam nebo Živě bohatě stačí ten vestavěný. Jinak je dobrá kombinace antiviru se Spybot. A cena, mě stojí licence na 4 zařízení pětikilo na rok...“

Nezapomenout zálohovat

Obrana proti virům může být i v podobě zálohování, jak ukazuje uživatel nechci25: „Používám Linux, snažím se striktně nastavovat práva, přemyslím nad tím, co můžu a co nemůžu spustit, jaké to může mít důsledky, když to spustím s určitými právy, ale to stále neznamená že jsou má data v absolutním bezpečí, neb ta důvěra v aktualizaci ověřeného software mě může taky pěkně nakopat do zadele. Takže zálohuju, zálohuju a zálohuju a snapshoty ponechávám několik dnů a pak postupně odmazávám, kdyby náhodou něco, mam moznost se vrátit o den zpět, než přijít o všechno bez jakéhokoliv zálohováni. I tak o par věci bych přisel, neb nezálohuju úplně dokonale vše, ale jen to nejpodstatnější a pak ty další věci.“