Vy a počítač: Naprostá většina z vás nakoupila v Číně, někteří už toho ale nechali

Pondělní anketa věnovaná nákupům v čínských e-shopech odhalila několik věcí. Jen 19 % čtenářů Živě v „zemi draka“ nikdy nic neobjednávalo. A ti co ano, tak ty můžeme rozdělit do tří zhruba stejně velkých skupin. Pravidelně v Číně nakupuje 24 % z vás, jednou za čas pak 36 % a s nákupy už přestalo 20 % dotázaných.

A jaké zazněly argumenty v diskuzi?

Nákup může být výhodný i pro přírodu

Jiří Hammerbauer naráží na to, že řada součástek se u nás nedá koupit, takže by se muselo vyhodit celé zařízení, přestože by šlo snadno opravit a dál používat. „S tou ekologií to není tak jednoznačný. Odešly mi LED pásky v televizi. U nás nesehnatelné, případná oprava by stála řádově tisíce. Z Číny za 12 dolarů. Takže jedna zásilka z Číny ušetřila dost odpadu v podobě celé televize.“

„Dále existují věcí, které se dají sehnat jen z Číny. Anebo věci, kde cena v ČR je nesmyslná, například dětský šicí stroj z Číny za cca 12 dolarů versus ten samý v českém hračkářství za pouhých 1199 Kč v akci... Jasně, navíc záruka, český návod, ale co je moc, to je příliš. Stejně jako se jezdí někam dál autem pro levnější benzín nebo mlíko, tak se nakupuje v Číně.“

Nejen elektronika, ale také jídlo

KosKarel nakupuje nepravidelně, ale zato věci, které si v Číně obvykle objednává málokdo. „V podstatě u zboží, které nepotřebuji hned a přitom se ho snažím sehnat co nejlaciněji. Paradoxně se tu nebavím se ani tak o elektronice, jako o trvanlivém jídle.“

„Desetikilový pytel jasmínové rýže seženete za hubičku, k tomu kvalitní sojovku, zelený čaj (celé sušené listy, ne ten namletý hnus s pilinami co se tu prodává v sáčcích). Kilovka miso pasty, která se tu normálně nedá sehnat, nudle, dochucovadla apod... A hlavně sladkosti a zákusky, které tu seženete jen ve speciálních obchodech za velký peníz, z Asie vyjdou za hubičku. Tady tedy preferuju spíš výběr z Japonska.“

Nie, radšej knihu!

„Před pěti deseti lety často, to zboží přišlo do dvou tří týdnů a ztratilo se jen sem tam něco. Pak se doba začala prodlužovat a ztracených zásilek přibývat. Dneska to jde i 6-8 týdnů a minimálně třetina nedorazí,“ odrazuje před nákupy Martin Novotný.

Searsse odradila letošní novela DPH. „Dřiv dost, od toho zavedení cla a dph jsem tam nenakoupil,“ říká.

„Pokud se mohu podpore Ciny vyhnout, tak to udelam. Za posledni dobu byla hlavni vetsi vyjimka klavesnice, protoze jinde nez na Aliexpresu mi nenamichali model na prani,“ píše Ondřej Nekola.

Zcela bez čínských výrobků by se obešel BoboDupla: „Nie, snažím sa vyhýbať Číne nielen pri online nákupoch, ale aj pri výrobkoch ako takých. Existuje stále veľa výrobkov, ktoré nie sú made in china a snažím sa kupovať práve tie.“