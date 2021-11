Vy a počítač: Nakupujete v čínských e-shopech?

Nekonečně dlouhé sklady, nízké ceny, často bezplatná doprava, ale také několikatýdenní čekání na doručení a horší komunikace. Nakupování v Číně má své výhody, ale i úskalí. Jsme ochotni problémy ta negativa prominout a nechat si poslat balík přes půl planety?

Na otázku, jestli nakupujeme v Číně, jsme se jako obvykle zeptali také kolegů v redakci. Jejich odpovědi nechť vám poslouží pro inspiraci. Budeme rádi za hlas v anketě i doplňující komentář.

Marek Lutonský

nakupoval jsem, teď už ne

Nemohu říct, že už nikdy nic nekoupím, ale při srovnání s předchozími roky jsem v podstatě na nule. Letos přesně na dvou nákupech. Původně měl stačit jen jeden, ale potom jsem tuto věc ztratil a kvůli tomu znovu upřednostnil nízkou cenu. Za změnu mého chování ale nemohou úpravy kolem DPH. Spíš mě nebaví hledat, zjišťovat, co je šmejd a s čím jsou dobré zkušenosti. Vadí mi nejistota s dobou dodání, kdy nevím, jestli zboží dostanu do čtrnácti dnů, budu čekat několik měsíců, nebo se úplně ztratí. Nebaví mě to.

Tomáš Holčík

ano, nepravidelně

Snažím se ale vybírat položky v evropských skladech, protože na rychlost dodání z Číny se dnes nedá spoléhat. Často mi pak z Číny dojde balíček, na jehož objednání jsem už zapomněl. Nebo mi také nedojde nic, ale už zapomenu, že by mi to mělo vadit. Přímo z Číny tak kupuji jen věci, které nepotřebuji co nejdříve a současně jejich cena není tak výrazná, aby mne bolelo nedodání nebo nepoužitelné provedení.

Petr Urban

ano, nepravidelně

Během svého života jsem z Číny objednal jen pár krámů. Snažím se to nedělat, ale když si chci k novému mobilu pořídit pár nevkusných blyštivých obalů, tak mne do čínských e-shopů přiláká největší výběr. Delší čekají lhůta mi v tomto případě nevadí a je to levnější než v nakupování v tuzemsku, kde podobné kravinky stojí výrazně víc. Při seriózním nakupování se Číně vyhýbám.

Karel Javůrek

ano, nepravidelně

Občas objednám něco speciálního, co se u nás nedá sehnat nebo je to výrazně levnější a nepospíchám na to. Vzhledem k původu a nulové kontrole závadnosti samozřejmě nekupuji nic nebezpečného – nic co se dotýká kůže, elektroniku s vyšším napětím či nabíjecí kabely, věci související s jídlem a mytím, žádné hračky atp. Nedávná reklamace u Aliexpress byla v pohodě, vrátili mi všechny peníze.

Lukáš Václavík

ano, nepravidelně

Dříve jsem nakupoval hodně, ale letos ještě nic, ač s tím novela DPH nemá nic společného. Spíš už jsem všechno, co jsem potřeboval, koupil. U mě šlo obvykle jen o drobnosti do těch „bezdaňových“ 22 eur, typicky různé doplňky na kolo nebo k foťáku, pásky k hodinkám, pouzdra na mobil, oblíbil jsem si kabely a nabíječky značky Baseus. Domů jsem dokoupil stahovací pásky nebo tkaničky do bot. Zkrátka levné věci, na které jsem moc nespěchal.

Doteď jsem nemusel nic reklamovat a vždy mi všechno přišlo v pořádku. Spálil jsem se jen jednou, a to levnou kopií polohovatelného stativu GorillaPod, který udržel leda tak mobil, ale ne půlkilový foťák. Nejdražší věcí u mě byl sonický kartáček Oclean za asi 50 eur, který je podle mě opravdu dobrý. Ten jsem jako jeden z mála věcí koupil v GearBestu (z evropského meziskladu), jinak jsem obvykle vybíral na AliExpressu nebo preference místa uskladnění. Občas mě hryzalo svědomí kvůli ekologické zátěži, ale touha ušetřit byla holt silnější.

Filip Kůžel

ano, nepravidelně

Nákupy z Číny pro mě znamenají Aliexpress, už ani nepamatuju, kdy jsem nakupoval jinde. Za letošek ve svém účtu vidím 11 nákupů: drobnosti na kolo, pouzdra na mobily, řemínky a nabíjecí kabel k hodinkám, skvělá byla nafukovací karimatka, kterou české e-shopy obestřely aurou nezničitelnosti a nabízejí ji za trojnásobek, výborné jsou dálkové spouště k foťáku v mobilu (o těch natočím krátké video).

Naopak jsem se spálil s dronem za dva tisíce korun – zase po pár letech jsem to chtěl zkusit, doufal jsem v nějakou evoluci, ale skončilo to průšvihem.

Markéta Mikešová

nakupovala jsem, teď už ne

Ano, dříve jsem nakupovala klasické „cetky“ jako obaly na telefony, typicky na AliExpressu. Ale přestala jsem zhruba před čtyřmi lety čistě kvůli ekologickému aspektu. Levný charakter zboží na čínských e-shopech jen zbytečně podněcuje k hromadění věcí, které lidé reálně nepotřebují. Pokud někdo nakupuje na čínských e-shopech s rozvahou, tak proti tomu vlastně nic nemám, ale osobně už to k životu nepotřebuji. I ten obal na iPhone jsem si raději koupila od české firmy. A mimochodem – zavedení DPH pro malé zásilky ze zemí třetích stran považuji za naprosto v pořádku.

Jakub Michlovský

ano, často

Bavím se servisem různé drobné elektroniky a některé součástky jsou mimo Čínu prakticky nesehnatelné. Třeba taková pitomost jako šroubky do ovladače k Xboxu; u nás je ve spojovacím materiálu neseženete, cena v USA je nesmysl a to nemluvím o poštovném. Často se člověk za šroubky dostane na cenu funkčního bazarového ovladače. Takže z Číny nakupuji, ale je to z nutnosti, ne ze záliby.

Jiří Kuruc

ano, nepravidelně

Dříve to byl opravdu fičák: laciné dresy a rukavice na kolo, kabely pro iPhone. Kvalita ale zejména u těch kabelů a elektroniky byla všelijaká. To se postupem času zlepšovalo, ale současně s tím začaly narůstat ceny produktů. A to do té míry, že dnes už zde nakupuji spíše jen výjimečně, třeba jednou za měsíc. Ono „za dolar cokoli“ je zkrátka minulostí.

Karel Kilián

ano, nepravidelně

V čínských e-shopech nakupuju spíše drobnosti, jako jsou obaly na telefon či náhradní díly k robotickému vysavači. Asi největším nákupem byl právě zmíněný robotický vysavač, který jsem koupil z GeekBuyingu. Důvodem jsou citelně nižší ceny ve srovnání s českým trhem. v případě toho vysavače to byly nezanedbatelné dva tisíce korun.

Zboží jako takové jsem nikdy nereklamoval, takže v tomto směru nemohu posloužit vlastní zkušeností. Několikrát jsem ale reklamoval nedoručení zásilky (většinou objednané z AliExpressu) a ve všech případech bez výjimky mi byly promptně vráceny peníze. Od novely týkající se DPH na drobné zásilky jsem zatím nic neobjednával, ale myslím, že budu, protože i tak je řada produktů levnějších než u nás.

Martin Miksa

ano, nepravidelně

S nákupy v čínských e-shopech mám letité zkušenosti. Nakupuji v nich několikrát do roka příslušenství k elektronice jako jsou ochranné kryty k iPhonu, řemínky k Apple Watch nebo i krycí sklíčka a fólie. Primárně nakupuju skrze Aliexpress, kde už jsem si za roky nakoupil slušnou sbírku věcí, které jsem ale vždy předal novému majiteli s prodejem zařízení.

Podobné spotřební zboží zde kupuji, protože je extrémně levné a vcelku v obstojné kvalitě. S kvalitou a dobou doručení si hlavu nelámu, jelikož jde především o dolarové položky, kde mě nemusí trápit, když se jedna ze zásilek náhodou ztratí či zboží přijde poškozené. Nákupu dražších věcí se zde ale spíše vyhýbám.

A co vy, nakupujete v čínských e-shopech?