Vy a počítač: Nakupujete na internetu podle srovnávačů cen?

Máte sympatie k některých e-shopům, nebo jdete po co nejnižší ceně? V dnešní anketě rozebíráme téma vyhledávačů zboží typu Heureka.cz nebo Zboží.cz, které srovnají obchody do latě, napoví cenu dopravy, ale ukáždou také historii cen či uživatelské recenze. Díky srovnání můžete ušetřit stovky i tisíce korun, i když to znamená pár kroků navíc.

Na srovnávače se spoléhá většina redakce, byť každý v trochu jiné míře. A jak na tom jste vy? Hlasujte v naší anketě a přispějte do diskuze.

Martin Chroust

Ano, ale někdy nakupuji rovnou v oblíbeném e-shopu

Při nákupech online jsem si vytipoval obchody, které zasílají zboží bez průtahů nebo rovnou do samoobslužných boxů, které mám kousek. Historii cen sledují jen tehdy, když se mi zdá, že produkt byl dříve výrazně levnější, než jaká je jeho aktuální cena. Spíše než poštovné řeším rychlost doručení. Většinou si vybírám produkty, které potřebuji za pár dní, nemohu si dovolit čekat pět dní, než si malý prodejce doveze zboží z externího skladu, a až poté se uráčí zboží odeslat.

Přesně tento typ obchodů přitom na webu uvádí, že je jeho zboží skladem s okamžitým odesláním. Člověk se spálí jednou, a pak tyto obchody začne automaticky ignorovat. Co naopak vůbec neschvaluji, je poplatek za vyzvednutí zboží na pobočce, což je z hlediska prodeje absolutní nesmysl. Pokud to jde, snažím se v těchto obchodech z principu nenakupovat.

Marek Lutonský

Ano. Podívám se, jestli bych v nějakém spolehlivém e-shopu neušetřil

Na ceny a jejich vývoj se dívám prakticky pokaždé. Téměř nikdy – až na nákup nějakého specializovaného zboží – nezačínám rovnou na stránce konkrétního obchodu. Podívám se na ceny, na jejich vývoj a cenovka mě často dokáže přesvědčit. Ale opět záleží na typu zboží. Zubní kartáček koupím tam, kde je nejlevnější; elektroniku kvůli záruce jen v osvědčených obchodech; oblečení tam, kde mají dobře vyřešené vracení kvůli nevyhovující velikosti. Úplně neznámým obchodům se ale většinou vyhýbám, protože za zboží platím rovnou při objednání a nechci se dočkat překvapení.

Karel Kilián

Ale někdy nakupuji rovnou v oblíbeném e-shopu

To, zda použiji srovnávač, záleží především na tom, co právě kupuji. Například o víkendu jsme kupovali tablety do myčky nádobí, tak jsme se samozřejmě podívali, kde je mají nejlevnější. A myslím, že jsme díky srovnávači celkem příjemně ušetřili. To samé u počítačových komponent, ačkoli jsou pryč doby, kdy jsem při skládání počítačů objednával jednotlivé součástky třeba u tří či více dodavatelů podle toho, kde je měli nejlevnější. Dnes už ty rozdíly nejsou tak zásadní, aby mi pokryly poštovné nebo čas strávený osobním odběrem.

Jsou ale obchody, u kterých hrají roli především osobní sympatie. Například vše, co souvisí s mou neřestí spočívající v kouření elektronických cigaret, beru od jednoho dodavatele. Nikdy mě ani nenapadlo řešit, zda jinde to samé zboží nemají levněji. Prostě rád podpořím prodejce, který má na pobočce velmi příjemný personál a jehož e-shop mi dává smysl.

Vladislav Kluska

Ano. Ale někdy nakupuji rovnou v oblíbeném e-shopu

Je to se mnou těžký. Většinou jsem se díval po nejlevnější ceně a občas využil i srovnávače, nikdy ale cíleně. Vždy si produkt vyhledám na Googlu a až odtamtud na srovnávač občas zamířím. Většinou spíš jen abych si ověřil, že cena na mnou aktuálně vybraném eshopu není příliš nadsazená oproti konkurenci. Na historii cen pak koukám výjimečně, spíš jen když si na to vzpomenu.

Musím se ale přiznat, že často jsem líný a impulzivní nákupčí. Tedy pokud to není k vyzvednutí hned, nebo doručené kurýrem ještě ve stejný den, tak nenakoupím. A tím pádem odpadají skoro všechny e-shopy v Česku a chtě nechtě zůstává jen Alza, která třeba na Heuréce dlouho nebyla.

Lukáš Václavík

Ano. Podívám se, jestli bych v nějakém spolehlivém e-shopu neušetřil

Pokud je to zboží, u něhož vím, že jej nabízí více prodejců, tak tu Heuréku vždy otevřu. Nejen kvůli tomu, abych srovnal ceny mezi obchody, kterým důvěřuji, ale abych se podíval i na historii cen. Když s nákupem vyloženě nespěchám a zároveň vidím, že se u zboží pravidelně mění minimální cena, tak si klidně počkám na další akci.

Podle nejnižší ceny přitom nenakupuji, protože často připadá na e-shopy, které neznám. Ale když v grafu spadne na nějakou baťovskou hodnotu typu 4990 Kč, tak to obvykle znamená, že to nabízel velký a spolehlivý obchod. Ty menší totiž zpravidla „nezaokrouhlují“. A to je signál, že bych mohl počkat.

U srovnávačů často koukám i na recenze produktů, protože někdy dokážou vypíchnout věci, které profesionální recenzenti nevidí. Ale je to minorita případů. Často se člověk brodí nesmyslnými komentáři nebo pochvalami, že produkt úspěšně dorazil, ale už bez zhodnocení, jak funguje.

Jakub Čížek

Ne. Mám oblíbené e-shopy a jinam nechodím

Nakupuji docela impulzivně, kdybych totiž vše pořizoval s pečlivou rozvahou a návštěvou srovnávačů cen, prakticky pokaždé bych si to nakonec rozmyslel a nekoupil zhola nic. Z toho důvodu v 90 % případů utrácím v několika málo e-shopech, které znám a ve kterých mám uložené i platební údaje. Stejně tak musím mít objednávku v ruce nejpozději do 24 hodin – i během víkendu.

Pokud si v sobotu dopoledne objednám třeba nový elektrický kartáček, nejpozději v neděli si s ním chci hrát v koupelně. Kdybych měl čekat třeba až do středy, rozmyslím si to. Většinou se to podaří, takže je to hodnota, která je pro mě důležitější než to, jestli má nějaký jiný e-shop kýžený kartáček o nějakou tu desetikorunu levnější.

Filip Kůžel

Ano. Podívám se, jestli bych v nějakém spolehlivém e-shopu neušetřil

U pouzdra na mobil to neřeším a jdu rovnou ke svému oblíbenému prodejci, u mobilu už si nějaký základní výzkum udělám a zvažuji, jestli mi úspora dvou stovek stojí za potenciální problémy. Kromě Heureky mě baví Hlídač Shopů, který loguje cenovou historii u jednotlivých položek na konkrétních obchodech.

Petr Urban

Ano. Ale někdy nakupuji rovnou v oblíbeném e-shopu

Cenu řeším, ale ne za každou cenu. (Tohle je prostor pro smích.) Většinou zboží ve srovnávači cen hledám, ale někdy z pohodlnosti rezignuji a jdu rovnou do jednoho z léty prověřených e-shopů. Zejména to platí pro zboží choulostivé nebo dražší, kde beru větší ohled na možnou budoucí reklamaci. Srovnávače někdy používám, abych si ověřil, jak se cena vyvíjí dlouhodobě, to ale při rozhodování o nákupu většinou nehraje roli. Když něco potřebuji, tak kupuji. Zato se srovnávače hodí také pro srovnání cen a možností přepravy – mám svůj oblíbený způsob doručení.

A co vy, nakupujete na internetu podle srovnávačů cen?