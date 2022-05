Vy a počítač: Nadějná technologie, nebo břichabol? Jaké máte zkušenosti s VR brýlemi?

Podle IDC se loni prodalo 11 milionů AR/VR brýlí a trend bude rychle stoupat. Analytici věří, že v roce 2026 již prodeje pokoří 50 milionů. My, lidi od počítačů, bychom k nim měli mít nejblíže, ale jak ukazují zkušenosti naší redakce, ne pro všechny je tato technologie zajímavá či z různých důvodů vhodná.

I proto se obracíme také na vás, čtenáře, jaké zkušenosti s VR brýlemi máte vy. Nezapomeňte hlasovat v anketě, případně popište vlastní zážitky do komentářů. A pokud máte tipy na zajímavé aplikace či hry, rozhodně se podělte.

Stanislav Janů

Vyzkoušel jsem je a jednou si je koupím

V rámci testování jsem vyzkoušel některé modely HTC Vive, stejně tak Oculus Quest. Největší dobu, necelý rok, jsem strávil s HTC Vive Pro, který se pro mě stal hlavním herním příslušenstvím. Patřím totiž mezi fanoušky simulátorů – ať už těch leteckých nebo automobilových. Ostatně je to herní žánr, který mi prozatím jako jediný dává pro VR opravdový smysl. Tituly jako Assetto Corsa, Project Cars, Euro Truck Simulator či DCS se ve VR dostávají na zcela jinou úroveň a každého fanouška musí pohltit. Tedy pokud netrpí kinetózou.

I přesto jsem ale vůči VR spíše skeptický a pokud bych si měl vsadit na masovější rozšíření, pak to bude u AR. VR bude ještě dlouho narážet na technologické překážky jako jsou hardwarové požadavky a také ceny samotných brýlí. Pravděpodobně tak ještě nějakou dobu zůstanou velmi úzkým segmentem pro herní nadšence nebo naopak firemní sféru. A nezmění to ani metaverse, kde VR je/bude zbytnou technologií.

Osobně budu čekat na VR brýle, které nevyžadují externí senzory, alespoň čtyři hodiny vydrží běžet na baterku, k počítači nejsou připojeny kabelem a nabízí rozlišení s neviditelným rastrem. Hned jak bude takový model na trhu, rozbíjím prasátko.

Karel Javůrek

VR brýle jsem si koupil

Vyzkoušel jsem v průběhu let asi většinu VR brýlí, už od první prototypu Oculusu. Nakonec jsem minulý rok koupil Oculus Quest 2, který je neuvěřitelně výhodný v poměru výkonu a ceny, prostě vůbec nemá konkurenci. Stále ale platí, že se to nedá nosit déle jak 2 hodiny a není to úplně pohodlné. Používal jsem to vlastně jen na cvičení s Beat Saberem. V poslední době jsem ale neměl čas a tak jsem ho prodal, protože se stejně chystá nová generace.

Jedno mi ale došlo – jasně, je to budoucnost, ve které budeme nakonec utopeni, ale větší používání je hodně daleko, třeba tak za 10 let. Až to bude extrémně tenké, lehké, rozlišení extrémně vysoké a podaří se vyřešit pohyb v prostoru. Myslím, že AR (brýle pro rozšířenou realitu) bude v tomhle ohledu použitelnější a hlavně je člověk bude moci nosit celý den už od první verze. A jakmile to bude celodenní zařízení, bude to znamenat mnohem větší inovace (HW/SW) a větší rozšíření.

Díky tomu se může stát, že současné VR je vlastně jen slepá ulička a nakonec vznikne nejlepší VR až v pokročilém stádiu z AR, kdy budou skla schopná docílit jak plné propustnosti, tak i kompletního překreslení virtuálním obrazem. A abyste se odrušili od okolí, tak si na ně jen natáhnete nějaký kryt ve stylu takových těch brýlí do pouště. A v hodně vzdálené budoucnosti pak samozřejmě něco ve stylu čoček a je vyřešeno úplně. Do té doby se snad vyřeší i pohyb – buď chytře mechanicky, nebo přes Neuralink a podobně, kde by mělo dojít ke zrušení jakéhokoli dalšího hardwaru.

Markéta Mikešová

Vyzkoušela jsem je, ale není to pro mě

Na VR brýle mám od začátku stejný názor. Vyzkoušela jich hromadu, PS VR a Oculusem počínaje, HTC Vive a Samsung Gear VR konče, přijde mi to jako hrozně zajímavá technologie, ale… ne na doma.

Nemám doma pro to prostor a vím, že žádné hry bych na VR nehrála. Chci u hraní relaxovat a ne zběsile máchat rukama. Navíc mám ve svém okolí hodně lidí, kteří trpí pohybovou nemocí, takže bych ty brýle opravdu mohla používat jen já a to je zbytečná investice. Je tu také aspekt, že nosím dioptrické brýle (s hodně vysokými dioptriemi) a nasazovat si kvůli VR čočky je otrava. Ne, není příjemné mít na hlavně dvoje brýle.

VR brýle se mi naopak líbí jako vzdělávací součást různých expozic, muzeí, instalací apod. Tam si je ráda nasadím a projdu si nějaký virtuální materiál, díky kterému se něco dozvím. Ale sama domů si je prostě nekoupím a ta představa, že bych je musela mít pro vstup do nějakého hypotetického metaverza je až skoro děsivá.

Filip Kůžel

VR brýle jsem si koupil

Na veletrzích jsem v průběhu let vyzkoušel kde co. Hry vypadají fantasticky, ale moc nehraju, takže tenhle směr VR mě vlastně moc nezajímá. Výukové a školicí aplikace vypadají užitečně, ale nejsem firma, takže užitek také nula. V době největšího boomu mobilního VR jsem měl Samsung Gear VR, prozkoumal jsem dostupný obsah, ohromil děti a pár návštěv, pak brýle putovaly do skříně a po dvou letech šly z domu. Zatím mi VR nezapadá do života, nic mi nepřináší.

Jakub Čížek

VR brýle jsem si koupil

Tedy, já si je nekoupil, ale z nejedné akce, ve které měl prsty Google, jsem si přivezl hromadu reklamních cardboardů, které jsem pak rozdával zájemcům z řad čtenářů (ne, už žádné další nemám). Jasně, asi to není úplně typický zástupce high-end VR zařízení, ale základní princip je identický, takže proč ne. Co jsem se tak ptal, zvídavcí geekové nakonec s cardboardy experimentovali především na přírodovědném portálu PornHub a doplňovali si znalosti z oblasti lidské biologie v 360°, což je jistě chvályhodné.

Mně osobně současný stav VR připomíná ty obrovské laptopy z 80. let minulého století. Z hlediska ergonomie si tedy ještě 10–20 let počkám, až si projde VR stejnou evolucí a z těžké krabice se stane lehká a tenká žiletka do kabelky přes rameno.

Karel Kilián

Ještě jsem je ani nezkoušel

Možná je to u technického redaktora paradox, ale VR brýle jsem ještě nikdy nevyzkoušel. Prostě nebyla příležitost. Přitom je to něco, o čem sním už od svých gymnaziálních let, a to je skoro třicet roků. Tehdy jsem snil o tom, jak úžasné by v nich mohlo být simulátorové závodění.

Dnes bych si je asi nekoupil, protože hry hraji tak minimálně, že by se na ně prášilo kdesi v koutě (jako na joystick, volant či letecké berany). Ale vyzkoušel bych si je moc rád – nejvíc by mě asi zajímalo, jak na nich vypadá Microsoft Flight Simulator. Věřím, že to posune zážitek z této hry na úplně novou úroveň.

Jiří Kuruc

Vyzkoušel jsem je a jednou si je koupím

Jako nadšenec do moderních technologií musím být u toho. Jakmile technologie umožní to, aby byly brýle lehké, pohodlné, s fantastickou kvalitou obrazu a zvuku, připojené bezdrátem a se skvělou výdrží, pak budou standardní součástí každé domácnosti. Jistě se shodneme, že jde jen o otázku času. Odehrál jsem přes VR Half-Life Alyx a zkusil vše možné, z těchto zkušeností mi ale vyplývá, že v oblasti zábavy nyní technologie předchází kvalitnímu obsahu, a mělo by tomu být naopak.

Zato v průmyslu, výzkumu a vědě je uplatnění VR ohromné a praktické: třeba zaškolení nových pracovníků na strojích se simulací poruch, kterou byste na skutečném stroji nejen neudělali, ale stálo by vás to ohromné peníze. Těch uplatnění je celá řada a na Živě.cz i v Computeru se jim stále věnujeme. Můžete VR přehlížet, ale jednou vás zkrátka dožene.

Petr Urban

Vyzkoušel jsem je, ale není to pro mě

Imerze je úžasná, ale těch háčků se ve vztahu k virtuální realitě objevuje pořád spousta. Některé se dají vyřešit technologicky (kvalita obrazu, výdrž soupravy apod.), tj. je to otázka času. Něco se ale nevyřeší. Virtuální realita není vhodná pro nás, kteří máme malé byty. Helmu na sebe nemusíte napasovat, pokud nosíte dioptrické brýle. Za ty roky navíc těch skutečně zajímavých aplikací nevzniklo tolik.

Virtuální realita představuje zajímavé hřiště, s ohledem na všechna omezení si u sebe investici (zatím) neobhájím. Méně imerzní, zato levnější a z hlediska fyzického prostoru nebo nutnosti kupovat další elektronický krám méně náročné mi přijdou obyčejné displeje. I do hraní klasických her se dokážu dostatečně položit a virtuální realita pro mě není něco, bez čeho bych se neobešel, je to spíše taková třešnička na dortu. (Přímé srovnání mám např. se Superhot, které znám v obou verzích.)

Aby to bylo srozumitelnější – před lety Call of Duty stagnovalo v oblasti grafiky, ale prodávalo se jako rohlíky. Byly tady technicky vyspělejší, chytřejší a lépe hratelné hry, jenže tohle byl produkt dostatečně dobrý, takže masu uspokojil. Takhle mě uspokojuje hraní na počítačích nebo konzolích s obyčejnou obrazovkou.

Tomáš Holčík

Vyzkoušel jsem je, ale není to pro mě

Na veletrzích i formou zápůjčky jsem si vyzkoušel snad všechny varianty VR a AR brýlí. Fascinují mne technologie, které je pohánějí, dokážu si představit cílovou skupinu, ale upřímně mne zatím nějak zásadně neoslovily, abych do nich investoval své vlastní peníze.

Nadšený jsem byl z trackování očí v HTC Vive Pro Eye, ukázka zacvičení obsluhy pomocí Microsoft Hololens mi otevřela nový svět možností a Oculus Quest 2 dokáže nízkou cenou nalomit hodně zájemců.

Popravdě ale, když jsem si zkoušel libovolný herní/výukový/zážitkový obsah, nikdy jsem neměl pocit, že zrovna to nutně musím mít. Nikdy nejsem ve VR šokovaný, že kolem mne proplouvá velryba, ale spíše pozoruji rychlost překreslování pixelů nebo optické vady na kraji zorného pole. Nechodím opatrně po žebříku přes ledovou průrvu na Mount Everestu, ale spíše záměrně šlápnu bokem do volného prostoru, abych zjistil, jak na to hra reaguje.

Odehrál jsem pár levelů v Half Life Alyx, ale neměl pak chuť se do toho světa vrátit a dohrát ho. Snad jen u Beat Saberu si dokážu představit nějaký potenciál pro fitness. Tedy stále čekám na tu killer aplikaci, která mne zlomí a přesvědčí, že VR brýle si zaslouží nejen mou investici, ale hlavně strávený čas.

Martin Chroust

Vyzkoušel jsem je a jednou si je koupím

Delší dobu jsem používal brýle Gear VR od Samsungu, než jejich vývoj jihokorejci ukončili. Osobně mi toto rozhodnutí přišlo jako unáhlené, protože v mobilním VR byl velký potenciál. Ve své době mělo Gear VR své mouchy. Rozlišení bylo nedostatečné, chybělo 3DoF trackování, a navíc se baterie telefonu při používání velmi rychle vybíjela. Logickým krokem by bylo vypuštění samostatných brýlí, a tímto směrem se orientoval Oculus či HTC, jenže těsně před jejich představením Samsung z projektu vycouval. Možná proto, že mobilní realitě ve své době „něco“ chybělo.

VR zážitky byly zajímavé, např. horská dráha, pádlování na kánoji, apod., ale chtělo to nějaký mainstream zážitek nebo hru, který by brýle více zpopularizoval. A to se nestalo. Pokud výrobci doladí brýle, které by měly smysluplné zábavní využití, dokáži si představit, že bych si brýle koupil. Ale když už, tak se vším všudy. Jenže, přes 30 tisíc za kompletní kit s brýlemi HTC Vive, je pro mě přeci jen velká částka.

Lukáš Václavík

Vyzkoušel jsem je, ale není to pro mě

Měl jsem Google Cardboard, ale to byla spíš taková legrace. Opravdu plnohodnotné brýle jsem dosud nevlastnil, jen si je při různých příležitostech vyzkoušel, abych zjistil, že můj mozek není kompatibilní. Stačí chvilka a už se mi zvedá kufr, a to i u relativně statických her a aplikací, v nichž se pouze rozhlížím, ale nechodím.

Nevím, jestli se ty problémy s kinetózou vůbec kdy spraví. Jestli pomůže vyšší rozlišení a frekvence, kratší odezvy, jiné čočky… Dost bych si to přál, protože AR/VR brýlím na rozdíl od těch 3D hodně věřím.

Do té doby se snad podaří vychytat i jiné mouchy. Potit se ve velkých těžkých brýlích a být sešněrovaný kabelem také ještě není vrchol ergonomie. Oculus/Meta Quest, které se obejdou i bez konzole/PC, ukazují směr. Za sebe bych si ale přál, aby to byl směr bez Facebooku.

