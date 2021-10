Vy a počítač: Na Windows 11 přejde čtvrtina uživatelů, až Microsoft systém odladí

Začátkem týdne jsme se vás dotazovali, kdy přejdete na Windows 11. Sešlo se skoro 1800 hlasů a protože byl také široký výběr odpovědí, žádná z nich nedominovala. Můžeme však říct, že více než třetina uživatelů je velmi nedočkavá. Deset procent z vás již Jedenáctky používalo v programu Insider a dalších 28 % plánuje přejít co nejdříve.

Významnou skupinu (23 %) tvoří ti, kteří čekají, až Microsoft odladí chyby a nedostatky. Dalších 15 % počká s nasazením až na nový počítač. Jedenácti procentům je to jedno, důvod přecházet nemají. Naopak 13 % z vás Windows 11 rezolutně odmítá. Jaké jsou vaše reakce?

Pohledy Insiderů

Roman Štědrovský byl jeden z těch, kteří Jedenáctky používali v předstihu: „Jako insider jsem nakonec podlehl zvědavosti a před několika dny jsem upgradoval. Vlastní aktualizace proběhla bezproblémově a nenarazil jsem na žádné potíže, všechno funguje, žádná nekompatibilita, systém mi dokonce přijde svižnější. I když jsem dopředu věděl, že se to stane, 3 věci mi pijí krev.“

„1) vynucené seskupování ikon programů na liště (z hlediska UX je přepnutí na konkrétní okno mnohem zdlouhavější); 2) vypnuté názvy programů na liště (pokud něco neznáte podle ikony, je najít konkrétní aplikace zase komplikované); 3) limitovaný počet připnutých programů (předchozí start byl mnohem flexibilnější). Doufám, že se MS časem chytí za nos a vrátí možnost konfigurace chování ikon v liště.“

Ani RadekLaz nepocítil žádný problém. „Na W11 jsem přešel ve chvíli kdy se Dev verze přehoupla do Beta verze. Svůj Surface Pro 7 používám každý den na práci a neměl jsem jediný problém. Ze začátku ještě dodělávali barvičky, ale jinak cajk. Z mého pohledu usera (lusera) jsou nedodělané pouze widgety.“

Není kam spěchat

„Pokud se jedná o upgrade jen proto, abych "měl to nejnovější", případně jenom kvůli grafice a nějakým vizuálním widgetům, tak takové důvody nepovažuji za relevantní.Pokládám za rozumné neupgradovat dříve než půl roku po vydání nového OS, protože to je takový minimální rozumný čas, aby se přišlo na všechny zásadní chyby, vydaly se updaty a opravy. A to nejen Microsoftem na samotné Windows, ale hlavně i vývojáři dalších softwarů pro jejich produkty,“ říká Thomas A. Anderson.

Snejdy čeká na návrat funkcí: „Až bude lišta a jako na desítkách, tj. půjde ji dát jinam než dolu, půjde vypnout seskupování programů a půjdou vidět názvy.“

Jedenáctky jsou důvodem zkusit nové věci (a ne ty ve Windows)

Honza Skýpala zvažuje přechod na Mac: „Kdyby to šlo se současným počítačem, přešel bych hned. Jenže mám příliš staré CPU a nemám TPM modul na desce. Počítač není žádné ořezávátko, stříhám na něm 4K videa v DaVinci Resolve, ale pro Windows 11 to bohužel nestačí.“

„Takto jsem postaven před mnohem větší dilema a pokud budu kupovat nový počítač, pak silně uvažuji o Macbooku Air M1. Na ta videa to vychází v této chvíli jako nejlepší poměr cena/výkon, výkonu habaděj, výdrž na baterii 18 hodin. Je mi jasné, že bych se musel naučit ovládat MacOS, s kterým jsem nikdy nedělal, ale jsem starý Amigista, takže přechod z jednoho OS na jiný pro mě není nepředstavitelný task.“

Do linuxové komunity přibyl David Rohusch, který uvádí: „Oznámení W11 byla pro mě dobrá motivace přejít na Linux. Učení je těžké, i zvyknout si na změny dává zabrat, ale stálo to za to.“