Vy a počítač: Mobil, nebo klasický fotoaparát? Čím fotíte nejčastěji?

Z klasiky padají hezčí fotky a mají širší možnosti nastavení, jenže mobil je stále při ruce… Co ty s sebou na dovolenou? Před tímto dilematem stojíme i dnes, kdy se kvalita snímačů, objektivů i softwaru v mobilech neuvěřitelně posunula. Někdo má na běžné nošení profi kompakt a vážné věci vymazlenou (bez)zrcadlovku, jiný už všechno cvakne smartphonem.

Proto se v dnešní anketě podíváme, do které skupiny patříte. V anketě nerozlišujeme, o jaký typ přístroje jde. V komentáři pod článkem ale můžete upřesnit, čím opravdu fotíte. Vzorem vám tradičně mohou být odpovědi našich redaktorů.

Martin Chroust

mobilem

Mobilem fotím prakticky vše okolo sebe, protože ho mám neustále po ruce. Na focení a natáčení telefonů, které v redakci testujeme, využívám digitální foťák, který má v rámci fotostudia s blesky ve finále daleko větší kvalitu, zejména při focení detailů a zoomů. Mobilem fotím od nepaměti, možná jen za studentských let jsem si do zahraničí bral kompaktní fotoaparát. Pokud bych jej zničil, ztratil nebo by mi jej ukradli, tak by se zase až tak moc hrozného nestalo. Na focení mobilem nedám dopustit, je pro mě však důležitý optický zoom, který potřebuji každý den.

Jakub Michlovský

mobilem

Ale druhým dechem dodávám, že to bylo docela těsně. Mám stále po ruce svoji zrcadlovku s nasazenou pevnou padesátkou, a byť udělaly telefony za poslední léta v kvalitě fotek neskutečný pokrok, na zrcadlovku prostě stále nemají. Schválně jsem se díval, kolik fotek jsem udělal za leden a můj iPhone 12 Pro Max se podílí na celkovém skoré z 55 %, zbytek je Canon EOS 100D. Jen pro upřesnění; vynechávám z této statistiky testovací fotky, které dělám při recenzování telefonů, jinak by to nebylo pro zrcadlovku tak veselé.

Jakub Čížek

mobilem

Kdysi dávno jsem ve Slavkově u Brna postavil několik plechových silážních věží a za týdenní brigádu dostal neuvěřitelných 5 000 korun. Druhý den jsem je všechny utratil za svůj první digitální fotoaparát, který pořizoval skvělé snímky s rozlišením 640 × 480 a s prakticky nepoužitelnou obrazovou kvalitou.

Později jsem přešel na levné DSLR od Nikonu, koupil si svůj první teleobjektiv, pak světelný objektiv, stativ, blesk… A za vše utratil nehoráznou sumu peněz. Jenže to vše je už dávná minulost. Těžkou zrcadlovku jsem několik posledních let nevytáhl ze skříně a vše fotím i natáčím svým stárnoucím Pixelem 4, který až na pár specifických situací fotí mnohem lépe.

Marek Lutonský

mobilem

Nejsem vůbec rád, že jsem to napsal. Jsou to vlastně jen čtyři roky, kdy jsem upgradoval fotovýbavu, hodně jsem v té době fotil a bavilo mě to. Akorát se od té doby dost změnil svět a ubylo výletů a výprav. Volný čas teď trávím spíš na kole a s těžkou zrcadlovkou se mi rozhodně nechce tahat. Takže fotím mobilem, ale je to jen taková dokumentace. Fotky neupravuji, neukazuji a ani se na ně vlastně moc nedívám. Možná ale do brašny na kole přidám starý kompakt Canon Powershot S95, který přece jen fotí lépe a hlavně je dostatečně malý.

Jiří Kuruc

mobilem

Ačkoli mám moc krásnou bezzrcadlovku od Olympusu a při držení a focení přes hledáček se cítím jak velký kluk, na konci dne zjistím, že ty fotky ze Samsungu S20 jsou stejně lepší. Ač mám krásný širokáč, mobil prostě fotí líp a nemusím řešit, jestli mám nastaveno dost vysoké ISO, dlouhý čas nebo nízkou clonu, aby byly večerní fotky ostré. Jediný úkol, který bezzcadlovce jde lépe, jsou díky 80mm/f1.8 objektivu portréty. Hlavně proto, že můžu fotit z větší dálky a nevyrušovat objekt v jeho výrazech a radostech.

Vladislav Kluska

mobilem

Když jsem někde na výletě či dovolené, tak rád fotím. Zároveň ale nechci strávit půl dne přemýšlením nad tím, jak co vyfotit, nad správným nastavením a pak ještě nad nějakou editací. Chci vytáhnout mobil (protože odmítám nosit foťák navíc), v rámci sekundy vyfotit a jít dál. No a právě proto mám už několik let telefon, co prostě tohle zvládne špičkově.

U Pixelu mám jistotu, že fotka bude vždy ostrá a bude vypadat dobře, ne-li skvěle. Ta míra jistoty a konzistence ze strany tohoto mobilu je naprosto nenahraditelná. Jasně, v testech mohou některé jiné značky vyjít v některých konkrétních případech lépe, ale tady se opravdu můžu spolehnout na to, že fotka bude vždy pěkná a použitelná.

A to nemluvím o focení noční oblohy, obecně focení ve tmě (tam to už sice není za sekundu a musím se zastavit, ale to s ohledem na podmínky člověk chápe) a automatickém nahrání do cloudu. Tohle pohodlí mi nedá jiné zařízení a už vůbec ne digitální/analogový foťák.

Lukáš Václavík

mobilem

Je to asi 16 let, co jsem si koupil Sony Ericsson K750i a řekl si, že focení mobilem je už třeba brát vážně. Dvoumegapixel s autofocusem, bleskem, dvoupolohovou spouští a krytkou objektivu navíc! Ne vážně, ty fotky z něj na svou doby byly opravdu pěkné.

Od té doby je mobil skutečně mým primárním fotopřístrojem, ale ne výhradním. Vždycky jsem potřebovat širší objektiv i zoom na výlety, takže někdy ve stejné době jako ten K750i mi do výbavy přibyl i ultrazoom Panasonic FZ8. Z něj jsem potom přesedlal na APS-C bezzrcadlo Sony NEX-5 a začal sbírat objektivy jako pokémony. A před pár lety jsem „downgradoval“ na M4/3 Olympus E-M1 a začal další lov. Chtěl jsem tělo s lepším gripem a výbavou, ale zároveň menšími objektivy, protože kdo se s tím má tahat.

Jenže už se s tím stejně nikam netahám. Foťák je doma a vytahuji jej jen příležitostně, když chci udělat pěkný portrét nebo jdu cíleně šmírovat do přírody (kousek od domu mám hory a oboru). Pro 99 % činností mi ale stačí Samsung S20 FE, který je prostě dost dobrý. A tím dost dobrým myslím fakt, že by se fotka dala vytisknout (to prakticky nedělám) a nikdo nepoznal rozdíl. Pixel peeping na monitoru se nepočítá.

Velkou část mého dětství odfotil levný kinofilmový kompakt od Kodaku a taky to nějak stačilo. Kvalita a komfort přístroje, co dnes nosím v kapse, je mnohem lepší. Fakticky toho ale stejně moc nenafotím. Bavilo mě to vždy spíš kvůli samotné technice, žádné umělecké ambice jsem neměl.

Markéta Mikešová

mobilem

Nejčastěji fotím mobilem, protože pořizuji momentky, hlavně svých zvířat. Sem tam vyfotím i něco do práce, jelikož mobil má člověk vždycky po ruce a při práci ve zpravodajství často neodhadnete, kdy bude třeba něco cvaknout. Mám iPhone X, což už je dávno překonáno, ale jsem s ním spokojená a zatím mi i svým focením stačí.

iPhone X mi stačí i proto, že když potřebuji něco vyfotit lépe a vím o tom dopředu, vytáhnu svou stařičkou, ale stále skvěle fungující zrcadlovku Sony A77, ke které mám hromadu objektivů včetně macro, světelných portrétních… jelikož jsem si jako fotograf dříve přivydělávala. Dnes už s ní fotím především cosplay, hodně nahodilé zakázky nebo zajímavé výlety. Ale je fakt, že i na ty výlety už se mi ji často nechce tahat, je to moc velký objem do batohu. Až si pořídím nový iPhone, obávám se, že už na ni budu sahat opravdu hodně zřídka.

Filip Kůžel

mobilem

Bezzrcadlovku jsem prodal cca před pěti lety, ležela nevyužitá, výhody mobilu prostě převážily. Pořád rád fotím nad rámec běžného „výcvaku“, hraju si se situacemi, světlem, úhly, střídám objektivy, téměř neustále u sebe mám stativ a bezdrátovou spoušť. Mám v hlavě jednu fotku, na kterou mobil nestačí, ale pořádný hardware už si jen půjčím od kamaráda.

Petr Urban

mobilem

Kdybych chtěl fotit profesionálně, případně by se fotografování stalo klíčovým koníčkem, tak bych se poohlédl po specializovaném snímacím zařízení. Tohle ale nedělám a mobil mým potřebám stačí. Ještě by se to dalo napsat tak, že výraznou investici do fotoaparátu si před sebou neobhájím.

Karel Javůrek

mobilem

Nikdy jsem neměl klasický fotoaparát, maximálně v dávné minulosti nějakou digitální videokameru. Od prvního mobilu s natáčením ve 4K (nějaký Sony) už používám jen iPhone pro fotky i natáčení ve 4K. Je to vlastně jeden z primárních důvodů pro upgrade telefonu jednou za rok či dva.

Karel Kilián

mobilem

Už několik let fotím výhradně mobilním telefonem. V dětství mi rodiče půjčovali Flexaretu, později jsem měl asi dva low-endové foťáky na kinofilm. Focení mě ale nikdy nezajímalo víc než jako dokumentace aktuálního dění, takže jsem vždycky fotil na automatický režim. Několik let jsem pak nefotil vůbec, protože mě nebavilo chodit s filmy do fotolabu, čekat několik dní na vyvolání a následně si chodit pro vyvolané fotky.

Pak přišla doba digitální. První mobily jsem považoval spíše za „digitální zápisníky obrazu“, ale pak jsem dostal Nokii N95, jejíž fotoaparát byl na tu dobu docela dobrý. Nicméně následovala éra smartphonů a mé první telefony z tohoto segmentu měly opravdu špatné foťáky, čímž jsem se kvalitativně vrátil o několik let zpět.

Mé poslední dva telefony – OnePlus 5 a Xiaomi Mi 9 – považuji z hlediska focení za docela dobré. Nadále ale fotím na automatický režim s tím, že „nacvakám“ tři až pět fotek a pak si v počítači vyberu jednu nejlepší. Nikdy mě ale nelákalo zápolit s nastavením zrcadlovky, takže v tomto směru se asi z pozice „průměrného cvakala“ nikam dál neposunu.

Michal Maliarov

mobilem

Nejčastěji fotím mobilem (Samsung Galaxy S21), jelikož se nejvíce vyžívám v uměleckých "instagramových" fotografiích a je fakt, že moderní mobilní telefony umí vyprodukovat hodně kvalitní fotografie. Většinou si přepnu do profi režimu fotoaparátu, případně mám několik aplikací, které podrobnější nastavení umožňují, a mám už své vlastní šablony a kombinace nastavení, které mi nejvíce vyhovují. Z profesního hlediska, např. do produkce nebo natáčení spotů, samozřejmě fotím a natáčím moderní zrcadlovkou, která je zatím stále nepřekonaná.

A čím nejčastěji fotíte vy?