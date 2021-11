Vy a počítač: Mobil jako skener? Kdepak, většina sáhne po klasice

V tomto týdnu jsme se vás ptali, jak nejčastěji skenujete dokumenty či fotky. Výsledek byl zcela jiný než v případě redakční ankety. Zatímco naši autoři se většinou spoléhají na foťák v mobilu, čtenáři jsou v tomto ohledu spíš konzervativnější.

Mobil coby hlavní skener využívá jen necelých 30 % z vás. Čtvrtina uživatelů digitalizuje pomocí klasického skeneru a téměř polovina pak skrz multifunkční tiskárnu. A jaké jsou vaše konkrétní reakce?

Na skener nedám dopustit

„Scanner mám A3 samostatný ještě z konce devadesátých let, takhle věc se holt neopotřebuje a protože umí scanovat i na paměťovou kartu, tak se nemusím trápit ani s ovladači, stačí že k PC mám externí čtečku starých karet. Sem tam něco nouzově cvaknu telefonem, ale není to dost dobré na sken dokumentů. (Nemám žádný fotomobil, ale obyčejný Samsung Galaxy M20, kde 13 + 5 Mpx foťák moc slávy neudělá.),“ říká KosKarel.

Fireman také volí klasiku: „Jelikož někdy skenuji i černobílé nebo barevné filmy (ať už diáky nebo negativy), tak to rozhodně mobilem nejde. Možná by to šlo přes prosvětlovací panel a foťák, ale tam je ještě horší práce s prachem (nepřítel číslo jedna) než na flatbed skeneru.“

„Používám Epson Perfection V750 trochu starší model, ale pořád perfektní. Umí přes IR naskenovat prach a ten pak vyčistit. To je velmi užitečná funkce, protože se tam vždy nějaké to smítko dostane, zejména při práci s větším formátem (4"x5" nebo větších).“

„Říct že skenery se od doby prastarého umaxe nikam neposunuli a mobil je lepší je naprostý nesmysl. Chtěl bych vidět ten sken při 6000DPI . Na nějaké dokumenty to určitě stačí, ale na seriozní skenování "beden starých fotek" je to jako zdigitalizovat historickou sbírku raritních LP kousků do MP3 @160kb/s. Proč ne, pokud vám na těch foto nezáleží.“

Mobil i klasický foťák

„Dokumenty na jejichž kvalitě mi moc nezáleží vyfotím mobilem s běžnou aplikací. Ostatní věci, kde potřebuju vyšší kvalitu, vyfotím foťákem na stativu. Fotokopie dělám velmi zřídka a na to nechci pořizovat skenner, který by věšinu roku ležel někde ve skříni,“ uvádí frantaN47.

Po mobilu sahá i BoboDupla. „Občas niečo nafotím na film, negatívy si nechávam rovno skenovať a takto mi to stačí, investícia do skeneru by sa mi na tých pár filmov za rok neoplatila. Dokument som už neskenoval ani nepamätám a ak nejaký papier potrebujem poriadne odfotiť používam na to Adobe Scan.“

Když je hlavní rychlost, volí mobil i KRtek.tm: „Mam multifunkcni tiskarnu s faxovym podavacem, coz je idealni na scanovani vetsiho poctu listu naraz do jednoho souboru. Pokud potrebuju "oscanovat" jeden list velmi rychle, vyfotim to mobilem (bez specialni aplikace).“