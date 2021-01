Vy a počítač: Máte antivirový program, nebo raději spoléháte sami na sebe?

Mít zabezpečený počítač je dnes základ. Možností, jak toho docílit, je ale spousta. Můžeme se spolehnout na zabudované řešení v rámci systému, obrátit se na specializované firmy a jejich antivirové produkty, nebo na bezpečné chování při práci s počítačem. Jaké řešení je ale nejvhodnější? Pojďme se o tom pobavit. Začněme anketou:

Samotných antivirových řešení je mnoho a není jednoduché vybrat to správné. Jak jste postupovali vy a proč? Podělte se s ostatními v diskusi pod článkem o své zkušenosti.

Jak chráníme své počítače v redakci

Karel Javůrek: Pracuji na Macu, kde běží systémový Gatekeeper a Firewall od Applu. Na herním počítači s Windows 10 využívám rovněž pouze integrovaný Defender od Microsoftu. Udržují vše neustále aktualizované a pravidelně kontroluji, že se náhodou něco neobjevilo v části „po spuštění“.

Lukáš Václavík: Na Linuxu i macOS mám standardní systémovou ochranu, ani na Windows 10 už neinstaluji žádné další bezpečnostní řešení. Věřím, že nejlepším antivirem jsem já sám. V počítači mám aplikace z ověřených zdrojů, warez nestahuji, a pokud už něco musím otestovat, dělám to ve VirtualBoxu. Jedinou vědomě nainstalovanou aktivní ochranu mám v prohlížečích, kde blokuji sledovací prvky a scripty pro těžbu kryptoměn.

David Polesný: Antivirové programy mě v počítači zpravidla více štvaly, než abych pocítil nějaký jejich užitek. Proto jsem po pár pokusech přestal klasické antivirové balíky používat a začal se spoléhat jen na nezbytné technické minimum v podobě firewallu a vlastní hlavu. Žádná havěť se mi do počítače nedostala. Antivir jsem začal znovu používat, až když Microsoft začal pracovat na svém řešení Security Essentials. To bylo jednoduché, účinné, skvěle integrované do systému, nenáročné na hardware a na rozdíl od antivirů třetích stran nepotřebovalo uživatele čas od času otravovat hláškami, aby si uvědomil, že nějaký antivir má a nezapomněl si prodloužit předplatné. Ze Security Essentials se nakonec postupně vyvinula antivirová ochrana, která je přímou součástí Windows 10. Nechávám ji aktivovanou a nic dalšího už nepoužívám.

Jakub Čížek: Na soukromém laptopu si vystačím se základní ochranou ve Windows 10. Jelikož mám ale chytrou domácnost s desítkami zařízení, na bezpečnost v síti mi dohlíží ještě experimentální krabička Avast Omni. Pomocí techniky ARP spoofing odposlouchává veškerý provoz v LAN a hledá podezřelou aktivitu. Třeba televizor, který skrze Wi-Fi odesílá zbytečně mnoho telemetrických dat svému výrobci. Věřím, že právě toto je budoucnost antivirů.

Karel Kilián: Dokud jsem používal Windows 7 (v mém případě doslova do poslední chvíle), používal jsem jako antivirové řešení bezplatný Immunet. Po přechodu na Windows 10 spoléhám na integrované antivirové řešení. Sice jsem původně „antiviru od Microsoftu“ nechtěl moc věřit, ale opakované velmi dobré výsledky v AV Test mě přesvědčily. Proto už nepoužívám žádný další program tohoto typu.

Marek Lutonský: Nevím, jestli je to správné, ale na rozdíl od zálohování se ochranou proti softwarovým hrozbám příliš nezabývám. Na domácím počítači mi běží Ochrana před viry a hrozbami ve Windows 10, na pracovním je shora nainstalovaný ESET. Oboje ale funguje samo, bez mých zásahů a kontrol. Také Windows se mi aktualizují samy, stejně tak software v NAS, pravidelně kontroluji, jestli mám aktuální firmware na routeru. Vlastně i to pečlivé zálohování je svým způsobem ochrana. Neklikám, na co bych neměl, nový software moc nestahuji. Možná čekám, až se objeví nějaký problém a zjistím, že můj současný přístup není dostatečný. Zatím se mi ale už pár desítek let vyplácí.

Vladislav Kluska: Jsem poměrně líný člověk a vadí mi, když mě nějaký software zbytečně otravuje a ruší. Proto jsem rád za vestavěný antivir ve Windows 10. Většinu času vůbec netuším, že nějaký mám a běží zcela na pozadí, jen se jednou měsíčně připomene. A v kombinaci s tím, že se snažím nedělat nic rizikového, mi to stačí.

Používáte doinstalované antivirové řešení, nebo se spoléháte na ochranu zabudovanou přímo v operačním systému? Podělte se se svými zkušenostmi s ostatními v diskusi.