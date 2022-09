Vy a počítač: Lákají vás mobily a notebooky se skládacími displeji?

Samsung, Huawei a dalších čínští výrobci uvedli již přes dvacet skládacích mobilů různých formátů, které se otevírají jako pudřenka či jako kniha. Asus s Lenovem se nás tento podzim zase snaží přesvědčit o smyslu skládacích notebooků, jejichž displeje lze v případě potřeby zvětšit.

Je to ale budoucnost (či spíš již přítomnost), kterou opravdu chcete? Plní skládačky nějaké vaše požadavky, nebo jsou to pro vás jen efektní demonstrace pokročilých technologií? Vyjádřete se hlasem v anketě a příspěvkem s diskuzi. Jako obvykle téma vykopávají naši redaktoři.

Tomáš Holčík

Ano, ale odrazuje mě cena

Apriori se ohebným displejům v telefonu nebráním, ale od telefonu hlavně potřebuji dobrý foťák pro natáčení videa, slušnou výdrž a nejlépe i 3,5mm konektor pro připojení externího mikrofonu. Ze současné nabídky ohýbáků se mi asi nejvíc líbí drobný Z Flip4. Pro mé natáčení videa mi přijde dobrý trik s ohnutím telefonu o 90°, kdy držíte telefon v dlani jako starou videokameru s náhledem před vámi a tlačítky na straně schované v dlani.

Nepotřebuju velký telefon, takže tabletový Z Fold4 mne neláká hlavně rozměry. Popravdě se ale víc těším na ohebné displeje v noteboocích, kde mi dávají smysl o trochu víc. Cena za Thinkpad X1 Fold nebo Zenbook 17 Fold je ale značně odrazující.

Lukáš Václavík

Ne, zatím věřím klasice

Možná na to někdy změním názor, ale zatím mě skládačky nelákají. Nelíbí se mi jejich cena, vadí mi ty viditelné zlomy v displeji a logicky i konstrukce náchylnější na všemožné problémy. Hlavně ale nevidím, že by řešily nějaký nedostatek současných zařízení.

Mám rád malé mobily, ale nepotřebuji véčko typu Z Flip, protože hodně věcí vidím přímo na chytrých hodinkách a když už chci použít mobil, chci jej okamžitě připravený a s větším displejem, abych na něm mohl snadno psát, a ještě něco vidět. Tabletomobily jsou velké a tlusté, tabletonotebooky zase divné.

Jsem holt zastánce klasik. Pro mě je ideální kombinace malého mobilu, 10" tabletu, 13" notebooku a velkého desktopu. Nepotřebuji jedno zařízení, které zvládne všechno. A když už, tak bych ocenil mobil, ze kterého přes dokovací stanici udělám počítač. Hardware na to existuje, jen ty mobilní systémy na práci fakt nejsou.

Karel Kilián

Ne, zatím věřím klasice

Nikdy jsem nepochopil výhodu skládacích mobilních telefonů. Už v éře véček jsem kroutil hlavou nad tím, že existuje skupina zákazníků, kterým nevadí kvůli jakékoli operaci, jako je přečtení SMS či přijetí hovoru, neustále otevírat a zavírat telefon.

Pravda, dnešní telefony tento problém zpravidla řeší vnějším displejem, ale pořád nějak nechápu, proč bych měl v kapse nosit dvakrát tlustší mobil. Ti mi prostě hlava nebere. Ano, výhodou některých modelů je větší displej v rozloženém stavu, ale to pro mne není zásadní benefit, neboť jsem ani po deseti letech nepřišel na nic, na co by mi byl dobrý tablet.

Práce s dotykovou obrazovkou mi totiž připadá značně nepřirozená a nekomfortní, takže pokud je to jen trochu možné, odpovídám jako správný „boomer“ na veškeré zprávy na počítači. Plnohodnotná klávesnice mi prostě připadá podstatně pohodlnější.

Ke zvolené odpovědi tedy doplním, že patrně nejen „zatím“ věřím klasice, ale pokud se nestane něco, co by zásadně změnilo můj pohled na práci na dotykové obrazovce, tak určitě zůstanu u klasiky napořád.

Marek Lutonský

Ne, zatím věřím klasice

Přesnější by u mě byla odpověď Ano, až výhody převáží nad nedostatky. Vyšší cena není jediný. Současné skládací telefony nahrazují zmenšenou plochu v zavřeném stavu větší tloušťkou a hlavně vysokou hmotností. Tenká velká placka je pro mě přijatelnější než menší těžká cihla. Samotné skládací displeje jsou už použitelné, optické rozdíly jsou při přímém pohledu nepatrné, horší je to při přejetí vystouplého zlomu prstem. Až mi ale skládací zařízení nabídnou něco, co potřebuji, bránit se jim nebudu.

Petr Urban

Ano, ale odrazuje mě cena

Mít víc prostoru v momentě, kdy bych ho využil, by mohlo být dobré. Jenže to není nutnost a cena těchto zařízení je příliš vysoká, takovou investici si před sebou neospravedlním. Plus se pořád jedná o novotu a obávám se snížené spolehlivost v dlouhodobém měřítku. Ale za primární problém považuji cenu.

Martin Chroust

Ano, už takový mám

Skládací telefony rozhodně mají budoucnost. Osobně používám skládací hybrid, a vím, že návrat k telefonu klasické konstrukce bude hodně „bolet“. Skládačky kombují velké displeje s menšími rozměry v zavřeném stavu, pryč jsou nedostatky prvních generací, takže se na ně můžete plně spolehnout. Ve viditelnosti překladu displeje a ve výdrži na jedno nabití však vidím stále velké rezervy. Spousta skládaček se navíc prodává jen v Číně, a do Evropy se nedostane. A to je převeliká škoda, konkurence je totiž potřeba jako sůl.

Markéta Mikešová

Ne, zatím věřím klasice

Zrovna teď o víkendu jsem měla takový mobil v ruce a už jsem asi moc velký boomer, ale nevidím v tom vůbec žádný benefit, kromě toho, že člověk před lidmi machruje, že má něco zajímavého. U notebooků to samé, navíc mě děsí ta možnost rozbití displeje a vyšší náklady na jeho opravu.

Filip Kůžel

Ano, už takový mám

Ohebný telefon nosím v kapse už nějaké čtyři pět měsíců a dlouho jsem si formoval názor. Do testu jsem namočil i kolegu Jirku Kuruce a minulý týden jsme natočili povídání na téma „život s ohebnými mobily“.

Oba používáme Samsung Galaxy Z Fold3, tedy telefon, který se z běžné smartphonové úhlopříčky rozloží do tabletu. Na poslední týden jsme přidali Motorolu Razr 5G a Samsung Galaxy Z Flip3, tedy telefony, které se z běžné úhlopříčky složí na poloviční půdorys a krásně se vejdou do kapsy.

Výsledné video není recenzí konkrétních modelů (jsou starší, takže by to ani nemělo cenu), opravdu jsme se snažili zaměřit na skládací koncept, jeho výhody a nevýhody, postřehy z používání, přínos do života atd. Video vydáme pravděpodobně v sobotu 10. září.

A ohebné notebooky? Podobně jako ohebné telefony mě lákají, jsou atraktivní, nové, takže možná bude následovat podobný test…

A co vy, lákají vás mobily a notebooky se skládacími displeji?