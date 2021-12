Vy a počítač: Který webový prohlížeč používáte na počítači jako výchozí?

Chrome ovládá dvě třetiny webového prohlížení, jeho konkurenti hrají jen druhé housle. I proto může být anketa na téma prohlížečů zbytečná. Jenže čtenáři Živě nejsou typickým průměrem populace a jejich požadavky na software se mohou lišit.

Proto bychom se vás tento týden rádi chtěli zeptat, který prohlížeč používáte na počítači jako výchozí. V diskuzi můžete rozepsat důvody volby nebo uvést, který jste měli dříve, ale dnes už vám nevyhovuje. Jako obvykle vykopávají naši redaktoři.

Jakub Čížek

Chrome

Jsem typický příklad vendor lock-inu. Chrome jsem si nainstaloval hned v roce 2008, když se objevil na scéně, a já po více než dekádě opustil svět Netscapu, Opery a Mozilly. Od té doby jsem s účtem Googlu spojil v podstatě veškerou svoji digitální existenci. V Chromu a napříč zařízeními mám synchronizované prakticky vše, co jen synchronizovat lze počínaje formuláři a konče platebními metodami a hesly, takže i kdyby se teď na scéně objevil nějaký zázračný a 10× svižnější prohlížeč, je mi líto, ale už je příliš pozdě. Zapomeňte na to, že bych snad migroval do jiného ekosystému. Náklady by pro mě totiž byly vyšší než to, co získám.

Petr Urban

Firefox

Je nejdůvěryhodnější, protože jej nevyrábí korporace, jejímž byznysem je protočit reklamu. Táhneme to spolu už roky, kdysi jsem jím na vytáčeném připojení nahradil Internet Explorer 6. Ten rozdíl byl opravdu cítit a vidět. V mezičase zkouším spoustu jiných prohlížečů, abych si udržel rozhled. Reálně mám na počítači aktuálně sedm nebo i víc prohlížečů. Pozici sekundárního prohlížeče pravidelně střídám, abych nevyšel ze cviku.

Všechny ty prohlížeče pak využívám pro různé relace. Stabilní Firefox mám na práci, zatímco v některé z vývojových verzí si např. pouštím videa. Díky synchronizaci doplňků a nastavení to už není tak náročné, i když v tomhle by prohlížeče stejně mohly přidat. (Hesla ukládám do Enpassu, bez toho by tahle džungle byla nesnesitelná.) Na mobilu také využívám Firefox, který je v aktuální podobě příjemný, svižný a podporuje i pár doplňků. Právě v něm občas využiji synchronizaci otevřených stránek, když přecházím ze zařízení na zařízení.

Marek Lutonský

Edge

Dvanáct let jsem vydržel s Chromem, ale v poslední době jsem si už říkal, že Googlu je na světě nějak moc, tak jsem u prohlížeče přešel… k Microsoftu. Takže by to asi chtělo i jiný argument než dominanci jedné firmy. Chrome už ale z mého pohledu přestal být prohlížeč, který se snaží, připadal mi čím dál pomalejší. A když jsem zkusil Edge, v mnoha ohledech mě překvapil. Navíc používá stejné jádro, takže renderování stránek zůstalo stejné a funkční jsou i rozšíření, na která jsem byl zvyklý.

Asi jediná věc, kde mě Edge hodně štve, je synchronizace nastavení napříč prohlížeči. Není totiž kompletní, ignoruje zejména vlastní vyhledávače. Aktivně jich využívám několik desítek a jejich nastavování na každém počítači, kde pracuji, je otravné.

Jakub Michlovský

Safari

Jablečný prohlížeč jsem začal používat někdy od roku 2010, kdy jsem přešel na Mac. Byl rychlý, jednoduchý a prostě fungoval. Mezitím jsem pochopitelně zkoušel všechno možné, nějakou dobu jsem používal Firefox, ale nesžil jsem se s prostředím. Asi poslední tři roky jsem si zamiloval Operu, hlavně kvůli tomu, že byla jiná.

Nesnáším Chrome, protože se z něj stává druhý Internet Explorer. Opera má sice s Chromem mnoho společného, ale ta lehkost, se kterou pracuje, ty drobné vychytávky, mě bavily. Nedávno jsem si koupil iPad Pro, takže jsem znovu naskočil na Safari, kvůli bezproblémové synchronizaci. A opět mě překvapilo, jak elegantní je to prohlížeč, který funguje na macOS i iPadOs úplně stejně skvěle.

Lukáš Václavík

Edge

Nejdéle jsem věrný Firefoxu, který pro práci používám už snad přes deset let. Je dobře přizpůsobitelný, nic mi v něm nechybí a přežil jsem i všechny ty jeho změny v posledních letech. Jenže rád odděluji pracovní a osobní prohlížeč, protože v nich chci mít jiné záložky, jinou historii, jiné profily. Jako výchozí v systému proto volím vždy nějakou alternativu.

Momentálně jsem spokojený s Edgem, protože jej mám na všech platformách, což je pro mě klíčové. Taky oceňuji jeho funkce (uspávání karet, kolekce, dobrá čtečka, kompatibilita s doplňky, podpora PWA). Na disku mám ale i všechny ostatní důležité prohlížeče, protože o nich píšu, takže si musím udržovat i přehled.

Nejraději bych používal Vivaldi, nad jehož nastavením mé nerdovské srdce plesá. Jenže na počítači mi přijde pomalý a hodně mi chybí verze pro iPad. Naopak Vivaldi pro Android je úplně boží, protože v něm můžu adresní řádek dole a ještě asi jako jediný má ouška panelů v liště vedle sebe jako na počítači, což mi hodně urychluje a zpříjemňuje čtení X různých stránek. Jinde musím klikat na číslo s počtem otevřených panelů nebo se cyklicky posouvat gestem.

Markéta Mikešová

Safari

Záleží, který počítač zrovna používám. Na služebním laptopu a herním počítači, které oba mají Windows, sahám po Chromu. Na soukromém MacBooku Air využívám Safari. I když možná v přepočtu na čas na Chromu strávím víc času, Safari je mi milejší, jsem na něj zvyklá a na Macích prostě funguje dobře.

Karel Kilián

Chrome

Mám sice v počítači nainstalovaných více prohlížečů, ale jednoznačný prim u mne hraje Chrome. Používám ho už tak dlouho, že si ani nepamatuji, jaký prohlížeč jsem používal předtím – matně si vzpomínám na Operu a Maxthon.

Hlavním důvodem, proč dnes ani nezkouším alternativy, jsou funkce, které mi poskytují nainstalované doplňky. Těch mám něco přes dvacet a díky tomu jsem se stal největším redakčním exotem :-). Prohlížeč mám přesně přizpůsobený svým potřebám a požadavkům, takže nemám důvod hledat alternativu.

Martin Miksa

Safari

Mým primárním prohlížečem na počítači je Safari od Applu. Přešel jsem na něj před několika lety z Google Chrome kvůli banálnímu důvodu. Kvůli lepší optimalizaci vydržel můj MacBook při prohlížení v Safari výrazně déle na baterii, než u Chromu. Od té doby jsem ale již dobrovolně chycený v ekosystému a hodně využívám úzkého propojení se Safari na iPhonu a iPadu, což mi vyhovuje. Navíc je rychlý, přehledný a je do něj integrovaná i klíčenka hesel z iCloudu. Na Chrome jsem ale úplně nezanevřel a stále čeká v záloze.

Karel Javůrek

Safari

Safari na všech Apple zařízeních, pouze na administraci Živě.cz mám kvůli kompatibilitě a oddělení na Macu vyhrazený Firefox. Na herním počítači s Windows 11 používám Firefox.

Filip Kůžel

Firefox

Posledních 10+ let to nebylo jinak. Na pár věcí souběžně používám Chrome, v mobilu jede Chrome, kvůli VPN občas zapnu Operu, ale primární prohlížeč je Firefox a zatím jsem nenašel důvod, proč bych na tom měl něco měnit. Klíčové je, že udrží mých 70 tabů a po restartu je spolehlivě obnoví ve stejné podobě.

Který webový prohlížeč používáte na počítači jako výchozí a proč?