Vy a počítač: Kolik používáte internetových služeb, které vyžadují předplatné?

Většina služeb se nás dnes snaží přesvědčit, že předplatné je přesně to, co potřebujeme. Pojďme se dnes pobavit o tom, kolik online služeb si předplácíte a kolik za ně utratíte peněz. Ano, pro některé to nebude jednoduché téma, protože tato předplatná umí zamávat s rozpočtem.

Začněme anketou, v níž se podíváme, kolik máte celkově předplacených online služeb – ať už na měsíční, či roční bázi. Patří sem všechny streamovací služby, cloudová úložiště, předplatná aplikací na telefonech a nejrůznější další služby včetně třeba digitálních médií.

Počet předplatných ale není vše. Důležitá je i celková cena a to, jaké služby si vůbec platíte. Jsou to ty nejznámější, jako je třeba Netflix či Spotify nebo si platíte i nějaké další? A myslíte, že si je necháte i do budoucna? Podělte se s ostatními čtenáři o své zkušenosti v diskusi pod tímto článkem!

Tip: Jak zjistit předplatná na Androidu a iOS Pokud si nejste jisti, za co všechno platíte skrze svůj mobilní telefon a tamní obchod s aplikacemi, můžete si zobrazit přehled všech předplatných, které jste provedli skrze in-app nákup. Na Androidu si stačí otevřít Obchod Play, kde tapněte na svou profilovou fotku pro vyvolání menu. Pokud máte starou verzi obchodu, najdete ho výsuvné z levé strany. Zde zvolte Platby a předplatná – Předplatná.

Svá předplatná si můžete zkontrolovat na Androidu i iOS. Na iOS najeďte do nastavení telefonu a vyberte hned první možnost s vaším účtem. Zde již naleznete položku Předplatná.

Stejnou anketu jsme pro začátek poslali i v rámci naší redakce:

Jakub Čížek

11 a více služeb

A to tady mám vážně všechny vypisovat? Je jich totiž opravdu hodně. Tak tedy abecedně: Česká televize (protože iVysílání), Český rozhlas (protože skvělý podcast Vinohradská 12), GeForce Now (protože nemám herní PC), Google Cloud (protože tam mám servery a databáze), Google One (protože Drive, Gmail a Photos), Kuki TV (protože chci v televizi přeskakovat reklamy), Microsoft 365 (protože bez Wordu nenapíšu normostranu bez překlepu), Netflix (protože čekám na poslední sezónu La casa de papel), Seedr (protože občas potřebuji stáhnout nějaký ten torrent), Strava Premium (protože mám kolo), YouTube Premium (protože YouTube Music) a Živě.cz Premium (protože si rád čtu své nedělní články pro kutily).

Občas k nim nárazově přikoupím i některé další. Třeba HBO, Deník N nebo iHned. Kolik to dohromady stojí? Vlastně ani nevím, u těch nejdražších předplatných totiž s rodinou či přáteli používáme sdílené předplatné.

Jakub Michlovský

6–10 služeb

Já na to ani nechci odpovídat. Platím Apple One, což jsou vlastně čtyři předplatné v jednom. Platím Netflix a HBO GO. Dál mám Microsoft 365 a správce hesel 1Password. Microsoftu ještě platím Game Pass Ultimate a ještě mám jedno malé roční předplatné u aplikace Airmail, abych měl lepší funkce. Pak platím Nintendo On-line kvůli Switchi. A to je snad všechno. Bože to je peněz.

Lukáš Václavík

6–10 služeb

Dal jsem do deseti, ale možná jich bude více. Každopádně deset si jich platím pravidelně a asi hned tak nepřestanu. Ze streamovacích služeb mám Netflix a YouTube Music, ale tu a tam si na chvíli předplatím i HBO Go, Prime Video apod. U her je to PlayStation Plus a Humble Choice, obě mi totiž za relativně drobnou roční částku napořád nechají spoustu her. Opět ale občasně zaplatím i EA Access, Xbox Game Pass nebo Ubisoft+. K tomu mám Microsoft 365 kvůli Office a OneDrivu a Zoner Photo Studio X na třídění a úpravu fotek.

Na domácí cvičení jsem si loni předplatil Fitify a čerstvě mám i roční předplatné Kalorických tabulek, obojí ale asi nebudu potřebovat věčně. Na pár dopředu jsem si zaplatil také VPN Surfshark a za předplatné bych považoval i pár internetových domén. Online noviny, různé podpory „na patreonech“ apod. platím spíš nárazově, nic dlouhodobého.

Obecně se ale předplatným spíš vyhýbám. Pro mě osobně mají smysl u obsahových služeb (video, hudba, hry, noviny), kde pořád dostávám něco nového, nikoliv u aplikací s občasnými aktualizacemi, bez kterých bych se obešel. Když je ta možnost, zaplatím si i doživotní „předplatné“. Takhle jsem to udělal třeba s českou finanční aplikací Wallet od BudgetBakers, správcem hesel Enpass a nespočtu mobilních aplikací pro Android i iOS, kde ale často jde jen o to, že se trvale zbavím reklam.

Jiří Kuruc

3–5 služeb

YouTube Premium, protože je zde hodně krmiva pro naši malou, přitom úroveň reklamy přesahuje akceptovatelné meze.

Spotify, protože hudba: v počítači při práci, v mobilu do auta.

Netflix, protože je přísun krmiva rychlejší, než zpracování.

HBO Go, protože mají drtivou většinu v dabingu. Pro ženu.

Apple iCloud 200 GB, protože snadná záloha macOS a fotek z iPhonu ženy.

Apple TV+ - mimo soutěž - protože jej mám zdarma na rok po pořízení MacBooku. Velmi pravděpodobně bych jej ale samostatně neplatil, zajímavého obsahu zde toliko není.

Vladislav Kluska

6–10 služeb

Já mám osobně více předplatných, než bych chtěl, na druhou stranu by to ale mohlo být horší. Většinu jich mám sdílených s rodinou a tak aspoň trochu ušetřím. Pár je naprosto základních, bez kterých se neobejdu – to je YouTube Premium (společně s YouTube Music), Netflix (bez něj to nejde) a Microsoft 365 kvůli 1 TB na OneDrive. Office skoro nezapnu, takže to jako přílišnou výhodu neberu. K tomu jsem si předplácel i Google One kvůli Fotkám, zde jsem se ale rozhodl přejít na verzi zdarma a fotky si komprimovat, o jedno předplatné méně (dokud si nekoupím jiný telefon, než Pixel). Překvapivě mám na seznamu i Amazon Prime, který jsem si zřídil kvůli dvěma seriálům a od té doby zapomněl zastavit. A z mobilních aplikací je to Strava, Health Sync a Series Guide. Když to všechno rozpočítám, tak jsem měsíčně na částce okolo 500 korun, což mi ve finále nepřijde tak strašné.

Marek Lutonský

6–10 služeb

Musel jsem si to vypsat, protože pořád mě napadaly další a další služby. Jestli jsem na nějakou nezapomněl, je jich teď přesně deset a měsíčně mě (vlastně celou rodinu) dohromady stojí 1 415 Kč. Nevidím tam teď žádnou, které bych se chtěl pro další období vzdát.

Nejdražší je Netflix (259 Kč), který mi pokrývá potřeby vizuální zábavy. Na druhém místě mám Dropbox (253 Kč), kde zrovna testuji období po skončení předplatného a zatím všechno funguje, včetně synchronizace na více zařízení. Uvidíme. Spotify mě stojí 202 Kč. Pro dítě platím Duolingo (191 Kč), slovíčka opakujeme v Memrise (62 Kč). Mám předplatné Deníku N (165 Kč), brzy mi bude končit Strava (124 Kč), stejnou částku měsíčně stojí Microsoft Office. Pak tam je pár mobilních aplikací do dvacetikoruny měsíčně.

Karel Kilián

6–10 služeb

Platím si Disk Google, protože už jsem se nevešel a současně jsem nechtěl řešit migraci zálohy fotek jinam. Musím zmínit Evernote, které používám jako centrum veškerých svých úkolů, a Feedly, jež je pro mne zdrojem všech zpráv. Do kategorie online služeb pak musím započítat placené členství na Geocaching.com a s ním spojeném Projectu GC. Kromě toho si platím i Runkeeper, ve kterém už skoro deset let sleduji své sportovní výkony. Hudební ani filmové služby si nepředplácím.

Martin Miksa

6–10 služeb

Měsíčně si předplácím 6 služeb. Většinu však nevyužívám pouze já. Soukromě si platím jen Apple Music a 200 GB na iCloudu. S rodinou a přáteli pak ještě sdílím předplatné Apple TV+, Netflixu, HBO GO a IPTV od Sledovani.TV. Celkově to tedy vyjde zhruba na 1 300 Kč měsíčně, ovšem po rozpočítání mezi uživatele už to tak dramatické není a za to pohodlí si sednout k televizi a mít vše při ruce bez hledání to za to stojí.

Jak jste na tom s počtem předplatných vy? Kolik jich máte a jaká? Podělte se o své zkušenosti s ostatními v diskusi pod článkem!