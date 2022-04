Vy a počítač: Kolik newsletterů dobrovolně odebíráte a čtete?

Internet je plný rad, jak vyčistit e-mailovou schránku. Spousta lidí i firem vám ji ale naopak bude chtít naplnit. Pravidelně posílají elektronické zpravodaje, kde vás informují o novinkách, případně nabízejí exkluzivní obsah, například jinde neviděné texty či slevy do obchodů. V dnešní anketě se vás proto ptáme, jaký vztah k newsletterům máte vy.

Necháváte si je dobrovolně posílat a pak je i skutečně čtete? Kolik jich odebíráte? V komentářích můžete uvést, proč vás newslettery nezajímají, nebo proč jim naopak dáváte přednost. Budeme rádi i ta tipy na konkrétní zdroje, které považujete za užitečné, informačně nadupané nebo třeba vtipné. Níže si pak můžete přečíst, jakou zkušenost s newslettery má naše redakce.

Jakub Čížek

Newslettery mě nezajímají

Ne snad, že by byly newslettery zbytečné, ale postupně opouštím e-mail jako takový a nehledě na to, co mi do něj dorazí. Ke komunikaci a konzumaci obsahu dnes používám jiné prostředky a e-mailová adresa má pro mě význam jen jako internetové ID. Takže prosím, na můj soukromý e-mail mi opravdu nic neposílejte počínaje newslettery a konče prosbami o radu. Oboje si přečtu až někdy za měsíc a spíše omylem.

Lukáš Václavík

1 až 5

Newslettery většinou spíš odhlašuji, než že bych je dobrovolně začal odebírat. Pár jich ale sleduji, protože pár e-mailů do týdne mě nezabije a já se navíc dostanu k informacím, které jinde na webu ani sociálních sítích nejsou, případně ne tak rychle. Roli tedy hraje exkluzivita.

Jinak mi e-mail jako forma sdělování zpráv nepřijde úplně nejlepší. Ideální je pro mě web s dostupným RSS feedem, který pak můžu spolu s desítkami či stovkami dalších sledovat pomocí jedné čtečky a nesledovat tak X míst najednou. Z českých mě baví například Lifehackerletter od Tomáš Baránka, z pracovních důvodů pak odebírám Power On od Marka Gurmana, redaktora Bloombergu s insiderskými informacemi o Applu.

Tomáš Holčík

Newslettery mě nezajímají

Vzhledem k tomu, jakým způsobem nasávám informace, mne koncepce newsletteru nechává chladným. Připadá mi to jako médium s rychlostí časopisu a informační šíří stručných internetových zpráv. Tedy pomale servírované zbytečně stručné zprávy. Navíc se mi nelíbí se dobrovolně upisovat k dalšímu plnění poštovní stránky. Pokud mi nějaké newslettery chodí, protože jsem se někde někdy k něčemu upsal, nemám ani moc chuť pátrat, jak se z nich odhlásit, natož si je podrobně pročíst.

Martin Miksa

Newslettery mě nezajímají

Zde budu tak trochu kázat vodu a pít víno. Newslettery osobně nesnáším.

Nemám čas ani náladu je číst a pokud to jde, zakazuji jejich zasílání již předem. Když to nejde, čekám až dorazí první a až poté odběr odhlásím. Tím nemám nic, proti jejich provedení, ale zkrátka to mám nastavené tak, že co sledovat chci, sleduju sám aktivně a newsletter mi pak už žádné nové informace nepřinese. U webů a služeb, kde mě informace nezajímají, pak už nemá smysl newsletter odebírat vůbec.

O to překvapivější je můj pohled z druhé strany. To, že mě newslettery nezajímají, neznamená, že to tak mají i jiní lidé. A z vlastní zkušenosti vím, že newslettery fungují. V rámci e-shopu na jehož provozu se podílím, jsem tak paradoxně byl donucen sám začít lidem newslettery posílat. Využívám k tomu platformu Mailchimp, která v tomto ohledu splňuje vše, co od ní očekávám.

Vladislav Kluska

1 až 5

Odebírám spoustu newsletterů, některé i dobrovolně, otevírám ale vybrané a většinou dost náhodně, podle toho, zda mě zaujmou předmětem, či nikoliv. U většiny se ale obávám, že skončí v hlubinách e-mailu a pak je někdy možná smažu. Spíše ale ani to ne. Zajímavé, že se nedostávám k otevření, nápad newsletterů se mi totiž jinak líbí.

Petr Urban

1 až 5

Jsem jenom člověk, tj. aspoň několika elektronickým zpravodajům se neubráním. Obecně se snažím novinky z jakéhokoli sektoru sledovat přes jiné kanály, když ale nestíhám sledovat zpravodajství přes den, přečtu si aspoň krátké shrnutí dne v Pointě N. S kavárenskými tipy zase jednou za čas přispěchá Veronika Tázlerová. Měl jsem rád CitronovyDrops, který mi zprostředkoval řadu inspirativních zdrojů (a momentálně bohužel nevychází).

Pokud to počítám správně, e-zpravodajů odebírám pět, na víc bych nenašel prostor. Mám na nich rád, že získám ucelený a koncentrovaný soubor informací a témat, které můžu následovat, pokud chci. Není to obyčejný twitterovský štěk, ale komplexnější obsah s danou strukturou a grafickou podobou. Když si s tím autor nebo autorka dá práci, může to být dokonce i milé a příjemné počtení s duší. Je to něco, na co se napojím a pak s tím pluji.

Marek Lutonský

1 až 5

Pominu naše newslettery, které odebírám kvůli technické kontrole, že všechno v pořádku odešlo. Samozřejmě je také čtu – snad s výjimkou webu Maminka –, ale jich se tato anketa netýká.

Potom vlastně zbývají jen tři: Lifehackerletter s postřehy a fintami od Tomáše Baránka, Anglofil Toma Herlíka se zajímavostmi k angličtině a Newsletter DK. U posledního, kde David Klimeš komentuje politické a ekonomické dění, se ale čím dál víc přistihuji u toho, že v pondělí ráno nejsem schopný tak rozsáhlý text zpracovat. Když ho odložím, už se k němu často nedostanu.

Karel Javůrek

1 až 5

Nemám rád jakékoli běžné newslettery, ale odebírám asi dva informační, které pro mě mají nějakou přidanou hodnotu – a16z, StartupStash.

Markéta Mikešová

Newslettery mě nezajímají

Newslettery jsou pro mě spam, cíleně, protože bych měla zájem, jsem se nikdy nepřihlásila k žádnému. Tahle forma přijímání informací mě vůbec nebere, nejsem cílová skupina. Jen zbytečná výplň emailu.

Karel Kilián

1 až 5

Do e-mailové schránky mi denně chodí desítky zpráv, nejčastěji jde o komentáře od čtenářů pod mými články. Do toho sem tam nějaké tiskové zprávy a e-maily z obchodů, které jsem kdysi odsouhlasil a nějak jsem si nenašel čas je odhlásit.

Jediné newslettery, které odebírám vědomě, jsou vlastně jen dva. Tím prvním jsou e-maily od nejmenovaného prodejce elektronických cigaret. Má je dobře koncipované, pěkně graficky zpracované a já se jako dlouholetý e-kuřák rád podívám na to, co je v tomto segmentu nového.

Tím druhým newsletterem jsou e-maily od publicisty Miloše Čermáka, kterého považuji za nejlepšího fejetonistu současnosti (ačkoli fejeton je patrně dnes již zapomenutý literární žánr). Ve svých zprávách přináší takový „informační pel mel“, ve kterém si vždy najdu něco, co mě zaujme nebo se dozvím něco zajímavého.

Jinak ale věnuji každému e-mailu pozornost maximálně v řádu nízkých jednotek sekund, takže mě jakékoli další newslettery naprosto nemají šanci oslovit. Obávám se, že doba, kdy byl tento způsob předávání informací úspěšný, je z větší částí za námi a dnes je to takové řekněme „boomerské“ řešení.

A co vy, kolik newsletterů dobrovolně odebíráte a čtete? A jaké jsou vaše oblíbené?