Vy a počítač: Kolik monitorů běžně používáte u počítače?

V anketě pro tento týden se podíváme, kolik monitorů běžně používáte u svého počítače. Je to jen jeden, nebo více? Jaké to jsou a k čemu je využíváte? Pojďme začít anketou, kde se ptáme na jejich počet. Do ankety počítáme každý svítící monitor, tedy i třeba displej notebooku, pokud jej v rámci sestavy máte. Ptáme se pak na počítač, který využíváte nejčastěji:

Rozdíly ale mohou být mezi prací, domácnosti a dalšími místy. Někde se hodí mít větší sestavu, zatímco jinde poslouží jen notebook či tablet. Nebo si všude vystačíte jen se softwarovou prací s okny a nepotřebujete je dělit na fyzické monitory?

Podělte se o své zkušenosti a tipy s ostatními v diskusi. My jsme, jako vždy, začali u nás v redakci:

Marek Lutonský

2 monitory

V práci mám vedle sebe dva 24" LCD, doma používám kombinaci hlavního monitoru s úhlopříčkou 32" a otevřeným 17" displejem notebooku. Levý z monitorů je pomocný, umístěný bokem a mám na něm vedle sebe okna firemního Slacku a TweetDeck. Hlavní monitor je potom přímo přede mnou. Mám na něm čtyři zóny, do kterých připínám okna pomocí nástroje FancyZones v Microsoft PowerToys. Dvě zóny jsou pro menší okna uprostřed, dvě pro vertikální rozdělení plochy zhruba v poměru 2/3 a 1/3. Do těchto dvou umísťuji okna programů, které chci vidět současně; standardně mám aktivní okno přes celou plochu.

S touto konfigurací si vystačím. Jeden monitor by bylo málo, se třetím bych ale určitě dokázal žít, kdyby pro něj bylo na stole místo. Nechal bych na něm asi neustále puštěnou real time analytiku se čteností webů, kterou mám teď na jedné z přilepených záložek prohlížeče.

Tomáš Holčík

2 monitory

V práci používám dva 27" monitory. Jeden přímo přede mnou a druhý po pravé straně. Ten slouží jen jako dočasné odkladiště a většinu času vypadá jak vypnutý. Oblíbil jsem si totiž černé pozadí místo obrázku na Ploše, díky kterému tolik nevnímám skutečné rozměry monitoru, ale jen velikost zobrazených oken. Doma mám 40" 4K monitor a právě díky černému pozadí buď pracuji pocitově na běžném 27" monitoru nebo si naopak video pustím na velku plochu. Ideálem je pro mne OLED monitor, který s černým pozadím neruší ani nějakým zbytkovým podsvícením. To by mi nevadila ani klidně větší úhlopříčka, protože si na ní rozhodím okna aplikací zcela dle potřeby. A samozřejmě aplikace na velkých monitorech krotím pomocí PowerToys. Na 4K monitoru mám tak uprostřed dole definovanou hlavní zónu 2560 × 1440, díky čemuž je „pocit práce jako na 27" monitoru“ téměř ideální.

Lukáš Václavík

1 monitor

Vždycky jsem byl zvyklý pracovat jen s jedním monitorem, i notebooku jsem obvykle zavřel víko po připojení externí obrazovky. Momentálně používám Dell U2515H (25", IPS, 2560 × 1440 px), ale vyhlížím nějaký dostupnější 32" model s rozlišením 4K,120Hz frekvencí a HDR. Jediný další displej, který bych chtěl při práci zužitkovat, je ten v mém iPadu Pro spolu se stylusem. Jenže na starším Macu Mini funkce bohužel není dostupná a ve Windows můžu na těsné propojení také zapomenout. Občas bych jej přitom jako grafický tablet rád využil.

Filip Kůžel

3 monitory

Počítačový čas dělím cca na třetiny mezi samotný notebook, doma k němu připojuji jeden monitor (na šířku), v kanceláři dva (jeden na šířku, druhý na výšku). Nemám dané nějaké pevné rozložení aplikací, klávesovými zkratkami je během pár sekund rozhodím podle aktuální potřeby.

Zkoušel jsem přidat další displej v podobě tabletu s Androidem (měla na něm běžet analytika a mailbox), ale moc mě nebavilo pokaždé nastavovat splitscreen.

Karel Kilián

1 monitor

V předchozím zaměstnání jsem měl počítač se dvěma monitory, což považuji za naprosto skvělé řešení. Člověk může mít na jednom monitoru podklady a na druhém pracovat. Víc monitorů bych ale asi nevyužil. Nyní pracuji výhradně na notebooku a jsem tedy odkázán na jeho obrazovku. Vzhledem k požadované mobilitě nepoužívám externí monitor, takže si chybějící druhou obrazovku alespoň částečně kompenzuji pomocí virtuálních ploch.

Jiří Kuruc

2 monitory

Doma mám už dlouhá léta zaužívánu poměrně netradiční sestavu: na stole MacBook Pro M1 s 13,3" obrazovkou (protože nedám dopustit na jeho klávesnici a hned pod ní dostupný touchpad), a nad ním externí monitor Philips BDM3275 (32" 4K IPS), který ale připojuji jen když je třeba. Na něm oceňuji vysoké rozlišení na výšku, což zásadně zlepšuje komfort. Správu oken nemá macOS v základu dobře vyřešenou, takže používám a rád doporučím aplikaci Magnet od českých tvůrců. Na PC v práci jsem zase zvyklý na kombinaci dvou 24" obrazovek, přičemž jednu mám vždy otočenou na výšku. Ještě nedávno jsem používal na výšku dokonce monitor s poměrem stran 21:9, který čněl vysoko nad pracovní stůl.

Karel Javůrek

1 monitor

Používám 55“ 4K TV s jednotnou plochou, na které mám rozložená všechna okna aplikací pro efektivní rychlou práci.

Vladislav Kluska

3 monitory

Od začátku, co jsem nastoupil k nám na Živě jsem, začal psát se třemi monitory a to mi zůstalo, byť doma na home office downgraduju na dva. Jde to, ale není to ideální. Tři se mi pak osvědčily nejvíce, byť bych nepohrdnul čtyřmi. A na co že je mám? Je to poměrně jednoduché – na jednom otevřená administrace, na druhém internet a na třetím firemní Google Chat.

Jasně, vše by šlo i na jednom monitoru, ale nechce se mi přepínat okna, případně si je dávat vedle sebe a softwarově dělit plochu. Nativně to totiž jde, jednotlivé pozice si ale Windows neumí moc pamatovat a už vůbec ne uložit, což je otravné. K tomu jsem příliš líný na to, abych si instalovat a nastavoval nějaký program, co by to řídil lépe. Na více monitorech se ale program vždy otevře tam, kde má aniž bych musel něco nastavovat.

No a co se týče setupu doma – tam mám ukotvený Surface Pro na stole společně s monitorem a používám obojí, většinu času jsem ale někde jen s tabletem. Doma ty monitory moc nemám důvod prožívat.

Jakub Čížek

3 monitory

V roce 2003 jsem sice nadobro opustil svět stolních počítačů a přesedlal na laptopy, bez většího externího monitoru bych ale fungovat nemohl. Doma si vystačím vedle laptopu s jedním laciným 28" 4K displejem od Asusu na kloubovém držáku AlzaErgo navrtaném do zdi. V redakci mám také notebook a k němu dnes už asi standardní dvojici ordinérních kancelářských 24" od Dellu...

Jak to máte vy? Podělte se o své zkušenosti a tipy s ostatními v diskusi!