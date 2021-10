Vy a počítač: Kolik máte v prohlížeči aktivních rozšíření?

Doplňky, rozšíření, extensions… Názvy mají různé, jde ale o tutéž věc snažící se naučit webový prohlížeč věcem, které ihned po instalaci neumí. Jeden upozorní na novou poštu, další přidá funkce Facebooku, jiný spojí web s externí aplikací a poslední bude blokovat vy-víte-co.

V dnešní anketě se vás proto ptáme, kolik takových rozšíření aktivně používáte. Jako vždy můžete do komentářů doplnit další podrobnosti a prozradit tipy na nejlepší doplňky. Takhle na stejnou otázku odpověděli naši redaktoři.

Filip Kůžel

1 až 5

Vlastně mě docela překvapilo, že jsem v seznamu aktivních rozšíření našel pouhé dva kousky. Byly doby, kdy jsem šel přes deset a líbilo se mi různě si těmito vychytávkami pomáhat. Ale s nespočtem aktualizací prohlížeče add-ony postupně přestaly fungovat a evidentně mi až tak moc nechybí.

Zůstal Easy Youtube Video Downloader Express, který do přehrávače přidá buttonek na rychlé stažení videa. Naprostou nutností je pro mě ovládání prohlížeče myšími gesty. Aktuálně mám Gesturefy, ale úplně spokojený nejsem, některá definovaná gesta nefungují.

Marek Lutonský

1 až 5

V prohlížeči mám sice právě teď 33 rozšíření, ale naprostá většina není aktivní. Zapnu je tehdy, když zrovna potřebuji. A dost z nich bych asi klidně mohl kvůli nepoužívání odstranit. Zapnutá mám teď pouze čtyři rozšíření:

1Password extension: externí správce hesel, neukládám je v prohlížeči.

Adswerve - dataLayer Inspector+: od nasazování Google Analytics 4 pro přehlednější kontrolu obsahu datové vrstvy na stránkách Živě a jiných webů, které dělám.

Scraper: Pro kopírování obsahu strukturovaných webových stránek do tabulek.

Elevate for Strava: statistická nadstavba nad službou Strava.

Někdy zapnu i doplňky pro blokování reklam – pro kontrolu, když nám někdo hlásí, že se s nimi na Živě něco rozpadlo. Při testech technologie AMP jsem měl stále viditelný AMP Validator. Rozšíření Link Redirect Trace je výborné při kontrole přesměrování. StatsHunters přidá do webových map dlaždice pro cyklistickou hru tile hunting. Když jsem kvůli úrazu nemohl psát, diktoval jsem texty pomocí VoiceIn.

Tomáš Holčík

1 až 5

Bydlím v Chromu řadu let, takže jsem přestal rozšíření počítat už dávno. Kvůli této otázce jsem provedl krátkou inventuru a pár jich promazal. Rozšíření potřebuji třeba pro správu hesel, típání obrazovky, přehrávání videa v samostatném okně nebo ovládání rychlosti videa. Pokud bych měl ale počítat i Remote desktop nebo Dokumenty Offline, které denně nepoužívám, tak se přehoupnu přes těch pět rozšíření.

Markéta Mikešová

0

S doplňky do prohlížečů mám zvláštní vztah, vždycky nějaký vyzkouším, ale posléze jej smažu. K žádnému jsem se nikdy nedokázala upsat dlouhodobě. Buď to prohlížeč zpomalovalo, nebo si se mnou chtěl neustále povídat a já nejsem zrovna fanoušek stovky ikonek a upozornění.

Hodně střídám Safari s Chromem v závislosti na tom, jestli zrovna pracuji na macOS nebo Windowsech a ještě se mi nestalo, že bych u obou narazila na nějaký aspekt, který by mě štval natolik, že by bylo nutné ho trvale řešit doplňkem. Nebo to byl problém, který doplněk nevyřeší. Volím tedy jednoduchost.

Jiří Kuruc

1 až 5

Snažím se doplňků používat co nejméně, neboť každý je možným zdrojem problémů. Dlouhodobě mám aktivní vlastně pouze 1Password, teprve v případě potřeby aktivuji ColorPick, Autofill nebo típání celé webové stránky.

Lukáš Václavík

1 až 5

Dnes už jsem minimalista, ale někdy před deseti lety v době hloupého Chromu a omezeného Firefoxu jsem jich přes deset určitě měl. Teď už řadu pro mě důležitých funkcí mají prohlížeče přímo v sobě. Denně používám Edge pro osobní věci a Firefox pro práci, k tomu mám i další pro testování.

Dvě rozšíření, které instaluji všude, jsou Enpass (správce hesel) a Surfshark VPN (pro obcházení geobloků). V osobním Edgi mám ještě Hlídač shopů kontrolující nepoctivé obchody a OneNote Web Clipper, kterým si ukládám různé výstřižky do poznámek.

Na mobilu jsem po rozšířeních dlouho volal, ale když už tam dnes jsou, tak je stejně moc nevyužívám. Na Androidu i iOS mi vždy šlo jen o to blokovat nechtěné prvky, abych ušetřil data a zrychlil načítání. Dnes však tyto funkce jsou standardní součástí prohlížečů coby „ochrana proti sledování“.

Karel Javůrek

1 až 5

Mám pouze Dark Reader, což je open source rozšíření pro tmavý režim na všech webových stránkách. Už je nově i pro mobilní Safari, takže při brouzdání na OLED displejích ušetříte až 20 % baterie.

Vladislav Kluska

6 až 10

Doplňky v prohlížeči v dnešní době už příliš neřeším a dělím je na dvě kategorie – ty, které aspoň trochu používám, a ty, co mám nějak ze setrvačnosti. Bez Simplify Gmail si moc nedokážu představit pracovat s Gmailem – sám o sobě je nepřehledný a škaredý, což tento doplněk řeší. Další souvisí s tím, že se občas hrabu ve webech. Mám tak Lighthouse od Googlu na měření stránek, FireShot na dělání screenshotů a ColorZillu na barevné kapátko.

Do druhé kategorie pak patří Revolut Shopper, který umí vypsat kartu z Revolutu. Bohužel se ale pořád odhlašuje a moc nefunguje, ale nějak ho stále mám. To platí i o kontroverzním ZemanBlock, který slovo Zeman na vybraných webech nahradí různými, mnohdy vtipnými, výrazy. Občas využiju i View and download images from Google, když potřebuji stáhnout obrázek z vyhledávání. Poslední je doplněk, který používám jen v Edgi, a to G App Launcher. Díky němu mám přístup ke službám Googlu přímo z horní lišty.

To vše se týká počítače, na telefonu by mě ani nenapadlo doplňky instalovat (a Chrome to ani neumí), nepotřebuji je. A myslím si, že se k podobnému stavu dostanu i na PC.

Karel Kilián

11 a víc

Používám prohlížeč Chrome, ve kterém mi v základu chybí celá řada funkcí. Vyšperkoval jsem si ho tedy k dokonalosti celkem 23 doplňky. Samozřejmě je tu nebudu vyjmenovávat všechny, to bychom tu byli do rána, ale namátkou zmíním například velmi užitečný Evernote Web Clipper, s jehož pomocí si ukládám výstřižky do svého poznámkového systému. Neumím si představit život bez I don't care about cookies, který mě zbavuje nutnosti neustále souhlasit s přijímáním cookies.

Doslova „must have“ je pro mne doplněk Read Aloud, jež dokáže číst text z webové stránky pomocí hlasové syntézy. Využívám ho při korektuře svých článků, neboť některé chyby lze lépe slyšet než vidět. Jako velmi užitečný vnímám také doplněk Text Blaze, jež urychluje psaní často opakovaných frází. Například místo „dobrý den“ mi stačí napsat /dd a doplněk to sám přepíše.