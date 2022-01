Vy a počítač: Kolik máte e-mailových adres?

Ač už se čím dál víc vykecáváme na různých „messengerech“, bez e-mailu to pořád nejde. Banky, úřady, e-shopy a jiné firmy stále preferují klasickou elektronickou poštu. Někteří ji kvůli univerzálnosti, dostupnosti či možností automatizace raději využívají i pro osobní komunikaci.

V dnešní anketě se vás proto ptáme, kolik e-mailových adres používáte. Možná poštu dělíte nejen na osobní a pracovní, ale můžete mít zvláštní přihrádky i pro jiný druh zpráv. Někdo zase může mít fakticky jen jednu schránku, ale desítky či stovky aliasů. Jak to mají naši redaktoři?

Markéta Mikešová

tři

Jednu mám vyloženě na nakupování z e-shopů, ta je také zahlcena newslettery. Pak další na soukromé záležitosti, přes kterou ale nic neobjednávám a jedna emailová schránka je pracovní. Pravidelně využívám všechny tři.

Lukáš Václavík

čtyři a víc

Reálně jich mám určitě přes 10, ale aktivně používám jen tři. Kromě pracovní (Google Workspace) mám dvě osobní (Seznam a Hotmail). Dodnes je nevím proč dělím tak, že na Seznam si registruju české e-shopy, banky apod, a ten Hotmail mám na zahraniční služby. Asi v tom hraje roli to, že když jsem kdysi v pravěku musel někomu diktovat adresu, tak Seznam znala i nejstarší úřednice v Horní Dolní, ale „džímail“ nebo „jahů“ bych musel hláskovat.

Jednou bych to určitě rád sjednotil, ideálně na vlastní doméně, ale všechny ty pěkné s mým přijmením jsou zabrané. Až pak bych začal řešit i aliasy, abych mohl adresy, na které mi začne chodit spam, jednoduše zablokovat.

Jakub Čížek

čtyři a víc

Pracovní a tři soukromé. Ovšem pozor, ke klasické poštovní komunikaci na denní bázi už dnes používám v podstatě jen pracovní e-mail. Zbylé tři privátní adresy mi slouží především jako ID na internetech. Takže @outlook.com pro Windows a obecně svět Microsoftu, @gmail.com pro zbytek a z historických důvodů si držím i jeden @seznam.cz, kterým se dodnes přihlašuji k Mapy.cz.

K soukromé komunikaci používám výhradně instantní komunikátry a e-mail zvolím opravdu jen velmi sporadicky – několikrát do roka. Z tohoto důvodu nepotřebuji ani žádný sofistikovaný poštovní management včetně aliasů.

Filip Kůžel

tři

Mailbox na Seznamu byl patrně můj první vůbec. Za těch více než 20 let se dostal na tolik spammerských seznamů, že je prakticky nepoužitelný. Ale hodí se na registrace do nových služeb. Opravdu aktivně ale používám jen soukromý a služební Gmail.

Petr Urban

čtyři a víc

Jednu využívám jen minimálně a mám ji jako úplně odpadní schránku s tím, že mě zajímá, jak daná služba vypadá. Takže si ji nechávám pro přehled. Jednu jsem využíval kdysi, ale utekl jsem ke konkurenci, která mi nabídla lepšího webového klienta. Chodí mi sem SIPO, protože Česká pošta neumožňuje nebo neumožnovala snadno změnit e-mailovou adresu, kam výpisy chodí. Schránku si opět nechávám pro přehled o dané službě s tím, že slouží pro příjem pár zpráv. Veškerý příjem přesměrovávám do třetí schránky, kterou používám primárně a pro všechny účely. Samozřejmě mám ještě pracovní e-mail pro pracovní záležitosti. Osobní a pracovní pošta se nemíchá.

V rámci primární schránky používáním aliasy, které někdy rozdávám e-shopům nebo obskurním stránkám – registroval jsem se brzy, proto mám schránku ve velice pěkném tvaru a nepotřebuji, aby ji znala každá internetová služba. Aliasy představují snazší řešení oproti vytváření nových schránek. Osobně na tomto poli nemám rád fragmentaci a nastavování nových e-mailových klientů je zkrátka tím otravnější, ke kolika účtům se musíte přihlásit. Proto i využívám přeposílání ze sekundárních schránek.

Karel Kilián

jednu

Mám jen jednu e-mailovou adresu – na Gmailu. Ze všech ostatních schránek, které jsem někdy používal, si tam nechávám e-maily přeposílat. V rámci elektronické pošty nijak nerozděluji korespondenci na soukromou a pracovní. To, co je nutné nějakým způsobem zpracovat, si ukládám do Evernote a řeším později.

Dříve jsem měl několik adres a zpracovával jsem poštu v Outlook Expressu a Outlooku, kde byly jednotlivé schránky oddělené. Webové rozhraní Gmailu jsem ale shledal jako natolik odpovídající mým potřebám a požadavkům, že dnes veškeré věci řeším výhradně zde.

Vladislav Kluska

tři

Každodenně používám jen dvě, spíše teda jednu. A to pracovní, bez které se moc neobejdu. Osobní e-mail otevírám sporadicky, většinou, až na oznámení PPL o přijetí balíku, tam nic zajímavého není. Taková mrtvá služba pro osobní použití. Chvíli jsem zkoušel na různé newslettery a divnoweby, kde jsem se potřeboval registrovat, používat funkci Gmailu, kdy adresa krasnymail je stejná jako krasny.mail a k.r.a.s.n.y.mail a jde příchozí maily podle toho krásně filtrovat.

Jsem ale líná osoba, často jsem pak zapomněl, kde jsem se jak registroval. Vykašlal jsem se tak na to a používám svůj normální. Třetí mám společný s dalšími a slouží k přístupu na sdílený účet na na nejmenované streamingové službě v rámci rodiny. Žádné jiné vylomeniny s maily ale nedělám.

A co vy? Kolik e-mailových adres používáte? (Aliasy také počítejte jako zvláštní adresy.)