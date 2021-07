Vy a počítač: Kolik hodin denně trávíte u počítače mimo práci?

Po týdenní odmlce zde máme novou anketu. Tentokrát se vás ptáme, jak dlouho trávíte denně u počítače mimo svou práci? Nepočítáme tak do toho telefony, televizory, ani tablety. Tedy za předpokladu, že se nejedná o 2v1, či nějaký tabletový hybrid nahrazující běžný počítač. Pojďme začít anketou:

Kromě číselného odhadu se ale pojďme podívat na to, proč jste zvolili právě tuto možnost. Změnilo se za poslední dobu rozložení času mezi zařízeními ve prospěch jiných, než počítače? Nebo na něj naopak nedáte dopustit? Podělte se s ostatními o své názory a zkušenosti v diskusi.

My jsme se pro začátek zeptali u nás v redakci:

Jakub Čížek

Méně než 1 hodinu

Doma používám počítač jen nárazově jako nástroj: Když je třeba něco naprogramovat, něco navrhnout v CAD, něco velkého stáhnout, případně pokud je třeba rozdrtit větší než malé množství sovětských divizí drobnou atomovou hlavicí v Red Alert. Pokud bych to měl ale zprůměrovat za celý rok, nejspíše to opravdu nebude ani ta jedna celá hodina denně. Občas nezapnu počítač celý týden. Na Netflix a filmy obecně mám Shield TV od Nvidie, na internety všeho druhu pak mobil.

Lukáš Václavík

1–2 hodiny

Dal jsem prostřední možnost, protože vlastně nevím. Nikdy jsem to neměřil a ještě se to pravidelně mění. V létě bývám u počítače málo, v zimě více. Čas od času mě chytne hraní PC her, dodělávání rodokmenu a jiné resty jako kategorizování starších fotek nebo úprava videí, takže se od PC skoro nehnu. S tím souvisí i fakt, že se prací na počítači živím, píšu o tom a často je velmi tenká hranice mezi tím, kdy ještě pracuji a kdy už se bavím. Respektive tu zábavu nějak promítnu do budoucí práce.

S jistotou ale vím, že čas u monitoru se mi během let zkrátil už třeba tím, že častěji využívám mobil (můžu vyřídit e-maily v terénu) a hlavně tablet, který je teď pro mě asi nejdůležitějším elektronickým prostředkem zábavy, když započítám PC, konzoli, TV, mobil apod. Takže se moje pozornost akorát přelévá z jednoho displeje na jiný. :-)

Filip Kůžel

Méně než 1 hodinu

Práce a zábava se u mě značně prolínají, ale odhaduji, že čtení a sledování videí, které vyloženě nemají nic společného s prací, se u mě vejde do hodiny denně. Trávím mraky hodin civěním do displejů kvůli práci, takže když už se utrhnu, cíleně jdu pryč od počítače.

Marek Lutonský

1–2 hodiny

Je to jen odhad, ale přímo u počítače to ale víc času nebude. A když k němu mimo práci sednu, stejně pořád napůl sleduji, co se děje na Živě. Nastavuji pořadí článků podle aktuálního zájmu, sleduji zdroje a případně i něco napíšu, edituji naplánované články, reaguji na zprávy. Soukromě víc než počítač používám tablet. Už jedenáct let ho považuji ho za geniální zařízení, které přesně vyhovuje mému způsobu soukromého používání internetu. Mobil je moc malý, počítač na většinu věcí zbytečný, s tabletem si vystačím. S ním a počítačem by to už mimo práci vyšlo na 2–3 hodiny.

Vladislav Kluska

Méně než 1 hodinu

Když nepočítám výjimečné dny, sedím u počítače mimo práci minimálně a jsou týdny, kdy jsem jej nezapnul vůbec. Téměř vše už dnes vyřídím na svém telefonu, seriály a filmy sleduji na televizi díky Chromecastu s Google TV, kde i hraju skrze GeForce Now. Absence počítače by samozřejmě zabolela v momentě, kdy potřebuji dělat něco náročnějšího, v každodenním životě je ale pro mě již kromě práce téměř zbytné zařízení.

Tomáš Holčík

2–3 hodiny

Jsem po celý den obklopený obrazovkami. Díky velkému monitoru u stolního počítače jej používám nejen pro práci, ale i jako obrazovku pro video, když třeba hlavní televizor obsadí manželka. Telefon na delší sledování není vhodný, očím pak dlouho trvá, než zase začnou fungovat do dálky, tablet sice mám, ale pár let jsem jej už nezapnul.

Martin Miksa

1–2 hodiny

Mimo pracovní aktivity využívám počítač minimálně, jelikož doma primárně používám iPad a telefon. K počítači mimo práci tedy usedám hlavně k činnostem, které je pohodlnější dělat na větší obrazce a s klávesnicí. Většinou jde o nějakou delší komunikaci s přáteli/rodinou, online nákupy apod. Nedávno jsem počítač mimo práci hodně využíval ke studiu, ale to je naštěstí již minulostí.

Karel Kilián

Víc než 4 hodiny

U počítače trávím opravdu mnoho času, a to jak pracovně, tak i mimo práci. Někdy je dost těžké definovat hranici, kdy ještě pracuji, a kdy už ne - například pokud procházím ve Feedly aktuality, dělám to i kvůli vyhledávání témat na články, ale i čistě z vlastní zvědavosti. Každopádně nemáme doma televizi, takže počítač, respektive notebook, slouží i jako přehrávač filmů a videí, a naskakují mi tak další hodiny. Celkově mohu říci, že pokud zrovna nejsem venku na keškách, tak skoro pořád sedím či ležím před počítačem.

Jak to máte vy? Podělte se svými zkušenostmi s ostatními v diskusi!