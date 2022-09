Vy a počítač: Kdy upgradujete na nejnovější verzi operačního systému?

Nikdo z nás nemládne a časem se nám některé věci omrzí, byť jsme je rádi podnikali. Platí to také pro zkoušení nových operačních systémů. Microsoft je s vývojem Windows v posledních letech tak otevřený jako nikdy dřív, jenže riskovat sníženou stabilitu a všemožné potíže s neodladěným kódem se nám už ne vždycky chce.

Podobně můžete někdy testovat také mobilní systémy, jenže tam je riziko selhání možná ještě problematičtější než u klasického počítače. Proto nás zajímá, jak tohle vnímáte vy. Upřednostníte nové funkce před případnými problémy? Než nám v diskuzi nastíníte své vlastní návyky a motivace, můžete se podívat, jak je na tom redakce Živě.

Lukáš Václavík

Ihned, když vyjde finální verze

Upgraduji okamžitě, ale spíš kvůli práci, než že bych se tak moc těšil na novinky. V minulosti jsem se zúčastnil i betatestů Windows, Androidu a iOS, ale na tohle už dnes nemám náladu. Brodit se rozbitým systémem a hlásit chyby, z toho jsem vyrostl.

Na druhou stranu musím zaklepat na dřevo, že ty okamžité upgrady na nejnovější ostré verze u mě dosud byly bez vážnějších problémů. Nepočítám-li samozřejmě to, jak se mi Microsoft sveřepě snažil s každou aktualizací Desítek přenastavovat různé věci.

Filip Kůžel

Čekám na zkušenosti ostatních

Novinky mě lákají, ale také už jsem se brzkou instalací párkrát spálil, takže se snažím zkrotit touhy a přece jen chvíli počkat, až update prozkoumají ostatní a já se pak vydám na prozkoumanou a bezpečnou půdu.

Jakub Čížek

Testuji již betaverze

Ale určitě bych to nenazval testováním – to slovíčko evokuje jakýsi brutálně nehotový produkt a hromadu další práce ze strany uživatele. Jakmile se na scéně objevila první veřejná zkušební verze Windows 8, koupil jsem upgrade a od té doby jsem neustále v programu Insider.

Betu nejnovějších Windows mám na domácím i pracovním počítači, průběžně se instalují nová a nová sestavení a já už vlastně ani netuším, jak momentálně vypadá stabilní operační systém od Microsoftu a co přesně umí. S programem Insider jsem nikdy neměl žádný vážný problém.

Občas se vyskytla nějaká nepříjemnost, kterou inženýři brzy opravili, ale nikdy jsem se nesetkal s hororovými příběhy nějakého toho promile nešťastníků, kteří po instalaci Windows ani nenastartovali. V identickém režimu používám i betaverze Androidu od Googlu na svých telefonech Pixel a zkušební verze Chromu.

Martin Miksa

Testuji již betaverze

Druhým dechem ale dodávám, že pouze u některých zařízení. Konkrétně na iPadu (iPadOS) a iPhonu (iOS). Tam se snažím testovat nové systémy hned od prvních vývojářských verzí. U Macbooku většinou čekám minimálně na veřejnou betu macOS a sleduji názory ostatních testerů, zda je systém stabilní.

Počítač mám jen jeden a je pro i mě pracovním nástrojem, takže si případné selhání systému nemohu dovolit. Kde jsem už dlouho z beta verzí vyléčený jsou chytré hodinky Apple Watch, kde mě už v minulosti můj aktivní zápal pro rané testování nového systému stál návštěvu servisu. U hodinek tak už zásadně čekám jen na finální verzi operačního systému.

Marek Lutonský

Jak kde

Dovolil jsem si odpověď, která nebyla mezi nabízenými možnostmi, protože záleží na konkrétním zařízení. U počítače samozřejmě instaluji aktualizace, ale třeba přechod na Windows 11 vůbec neplánuji. To přijde nejspíš až někdy s novým počítačem, který zatím nepotřebuji. Oproti tomu na mobilu systémy iOS a iPadOS aktualizuji hned, jakmile vyjde finální verze. Na změny zde bývám zvědavý, většinou bývají užitečné a vím, že Apple by mě k updatu stejně brzy donutil.

Karel Kilián

Až když není jiná možnost

Jsem všeobecně znám jako největší redakční konzerva. Když jsem poprvé viděl (tehdy ještě v papírovém časopise) obrázky Windows 95, pronesl jsem, že „Tohle mi do počítače nesmí!“ Dál jsem spokojeně používal Windows 3.11 a svůj závazek jsem dodržel. K přechodu mě zlomily až Windows 98 a skutečnost, že pro staré Windows nevycházely žádné nové aplikace.

Později jsem v zaměstnání narazil na Windows 2000, které mi připadaly natolik stabilní a použitelné, že jsem na ně přešel i doma. Poměrně dlouho jsem pak odolával i přechodu na Windows XP, jež byly na můj vkus „zbytečně omalovánkové“, ale nakonec jsem podlehl.

Když jsem poprvé viděl na jakési prezentaci Windows 7, kde se pořád točil kroužek, indikující čekání, pronesl jsem znovu, že „Tohle mi do počítače nesmí!“ Vyzkoušel jsem všechny linuxové distribuce, ale ani jedna zcela nevyhovovala mým představám a požadavkům. Takže jsem se držel „ikspéček“, dokud to jen trochu šlo.

Nakonec jsem na Windows 7 přešel a celkem překvapivě jsem si je i oblíbil. Windows 8 a 8.1 mi opět nesměly do počítače, takže jsem tyto dvě verze úplně přeskočil. Na Windows 10 jsem přešel až nedávno – když „sedmičkám“ definitivně skončila podpora a přestal mi na nich fungovat Dropbox.

Nyní již tedy dva roky používám Windows 10. Mohu konstatovat, že je to vcelku povedený systém, který hodlám opět používat přinejmenším do konce jeho podpory, takže mám ještě pár let čas. Asi vám je jasné, co jsem si pomyslel, když jsem viděl první ukázky Windows 11. Ano - „Tohle mi do počítače nesmí!“

Možná trochu paradoxně mám úplně jiný přístup na mobilních zařízeních. V jejich případě jsem rád, když mám k dispozici nejnovější verzi Androidu, protože přináší nejen nové funkce, ale také vyšší úroveň zabezpečení. V tomto směru se za konzervu tedy nepovažuji.

Tomáš Holčík

Čekám na zkušenosti ostatních

Samozřejmě jako mladší jsem ujížděl na betaverzích a chtěl to nejnovější co nejdřív, postupem času jsem se ale zklidnil. Zdaleka nejsem ten, kdo konzervativně lpí na starší a přece funkční verzi, ale neženu se ani za updatem v první linii.

Sice má odpověď spadá do škatulky vyčkávajících, popravdě ale stále je toto čekání velmi krátké v řádu dní a naplněné intenzivním hledáním prvních zkušeností ostatních. Novou verzi si tedy stále nejspíš instaluji s těmi v první vlně, toto rozhodnutí ale činím na základě těch nejrychlejších. Naštěstí se dnes operační systém mezi verzemi nemění nějak razantně, takže případný skok výš neznamená nějak zásadní přeučování, kde co nově je.

Petr Urban

Testuji již betaverze

Časy nejdivočejších experimentů u mne pominuly, přesto se do testování nehotových Windows pouštím. Jsem z velké části motivovaný tím, že o nich píši. Na strojích, které používám k práci, bych se neodvážil nasadit rané sestavení, takže spíše vyčkávám na dobu, kdy je nová verze už z větší části hotová a seznam známých problémů se pomalu krátí.

Jiné je to na mobilu. Můj výrobce nabízí určitou omezenou cestu, jak se k nové hlavní verzi Androidu dostat, ale smartphone je natolik kritické zařízení, že musí pořád fungovat. Tam se radši do experimentů nepouštím, byť jakmile vyjde finální verze, tak přecházím. Jde také o to, že na počítači se z mého pohledu případné potíže řeší snáze než na mobilu.

Zmínit musím ještě jeden faktor – nové systémy zpravidla nenabízí nic navíc, co bych musel mít teď hned. Jde o pár příjemných drobností, nad kterými moje pohodlnost lehce zvítězí.

A co vy? Jak vás lákají testovací verze operačních systémů? Nebo raději vyčkáváte i poté, kdy je vydána konečná verze?