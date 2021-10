Vy a počítač: Kdy přejdete na Windows 11?

Už zítra touto dobou vyjdou Windows 11. Nástupce Desítek přináší nový vzhled, funkce a pro stávající uživatele bude upgrade zdarma. Jenže se také citelně zvyšují hardwarové nároky na počítač, ubírají se možnosti nastavení a jako u každé horké novinky hrozí, že z počátku nebude systém fungovat zcela spolehlivě.

Proto by nás zajímalo, jestli to risknete a na Windows 11 přejdete hned, nikdy, nebo něco mezi tím. Možností je několik, takhle hlasovali naši redaktoři.

Filip Kůžel

Až Microsoft systém odladí

Už jsem zažil pár pořádně zpackaných updatů, takže si pár dní počkám na potvrzení, že je všechno v pořádku. Ale jinak se těším!

Karel Kilián

Až Microsoft systém odladí

Na základě dosavadních zkušeností si dovolím tvrdit, že první verze nových operačních systémů od Microsoftu nebývají v době vydání nikdy stoprocentně odladěné. Často obsahují chyby, které se projeví až poté, co si je nainstaluje více uživatelů.

Například první sestavení Windows 7 mi připadaly naprosto nepoužitelné. Naopak ke konci jsem měl dojem, že jde o jeden z nejlépe fungujících systémů Windows, jaký jsem měl v počítači. Na Windows 10 jsem také přecházel až na poslední chvíli – v době, kdy už byly dobře použitelné.

Protože potřebuji, aby mi počítač fungoval na sto procent, a nemám čas dělat bezplatného beta testera, počkám nějakou dobu i s přechodem na Windows 11.

Tomáš Holčík

Co nejdříve to půjde

Ale nespěchám. Windows 11 nyní nemůžu nainstalovat na žádný svůj počítač. Domácímu desktopu chybí požadovaný TPM čip, první generace notebooku Surface Laptop, který skvěle slouží jako základní notebook, má starší už nepodporovanou sedmou generaci Intel Core a na pracovním počítači mi aktualizace spravuje firemní IT. TPM čip si do desktopu můžu dokoupit za pár stovek, ale není teď nikde k sehnání. Takže na Windows 11 přejdu, co nejdříve to půjde, ale i to může trvat klidně několik měsíců.

Jakub Čižek

Už je používám v programu Windows Insider

Tuším, že na tom budu podobně jako mnozí čtenáři, a pokud je produkt alespoň trošku stabilní, používám ho už v jeho raných zkušebních verzích. Od vzniku programu Insider to platí i o Windows. Počínaje Osmičkami jsem měl na počítačích doma i v redakci stabilní verzi jen pár měsíců, když Microsoft vydal několik opravdu hodně rozbitých testovacích sestavení. Jedenáctky mám proto na soukromém i pracovním laptopu už od léta a pomalu zapomínám, jak vlastně vypadaly a fungovaly ty prehistorické a pavučinami obrostlé Desítky. Král je mrtev. Ať žije král!

Marek Lutonský

Nevím, je mi to jedno

Windows 11 ke mně asi někdy přijdou. Pravděpodobně s novým počítačem, protože šest let starý a stále zcela dostačující notebook neprojde přes seznam požadavků nového systému. Ale hlavně: je mi to opravdu jedno. Ve vlastnostech Windows 11 jsem nenašel nic, co by mi nějak výrazněji usnadnilo život, kvůli čemu bych chtěl spěchat. Desítky fungují, takže čekám, že u mě ještě dlouho vydrží.

Lukáš Václavík

Už je používám v programu Windows Insider

Testovací Jedenáctky jsem měl na notebooku, než mi Microsoft řekl, že s Intel Core 7. generace nakonec opravdu nepočítá. Tak už mi tam natruc běží Fedora 34. Pak jsem je dlouho testoval ve VirtualBoxu, než Microsoft zatrhnul i tento způsob. Každopádně kvůli práci se k Windows 11 dostanu již zítra čistou instalací pomocí ISO. Můj hlavní desktop poskládaný loni splňuje všechny požadavky.

Kdybych o systému pořád nepsal, a nemusel jej tak používat, asi bych se bez něj obešel. Ač se mi nový design lípí, některé úpravy a změny mě spíš naštvaly. S Desítkami bych ale určitě vydržel až do října 2025, kdy jim skončí podpora. Teď jsou navíc v ideálním stavu. Po šesti letech vcelku odladěné, a protože už do nich nebude přibývat moc funkcí, Microsoft toho ani nestačí moc rozbít. Bude jen udržovat a záplatovat.

Petr Urban

Až Microsoft systém odladí

„It's complicated“. S ohledem na své povolání a zájem s Windows 11 samozřejmě již pracuji (na laptopu), na druhou stranu na desktopu nemám kompatibilní hardware a hodlám tam nadále provozovat Windows 10. Jedenáctky nemá smysl nutit tzv. nekompatibilním strojům, ty v klidu dožijí s ověřenými Desítkami. Až přijde čas na nový počítač, přivítám s ním také nový systém. Důvodů k upgradu navíc aktuálně mnoho nevidím. Domnívám se, že bude dobré si počkat, až Microsoft operační systém procesem iterace dotáhne. Ostatně jako obvykle.

Jiří Kuruc

Už je používám v programu Windows Insider

Na Windows 11 jsem přešel hned jak to bylo možné, vlastně z důvodu nutnosti pořízení screenshotů do Computeru. A hned jsem si systém zamiloval: zcela přepracované ovládací panely – konečně někdo shrnul ten bordel do koše a začal s čistým stolem. Funkce jsou zkrátka tam, kde bych je čekal. Problémy se stabilitou byly pouze u zcela první verze, od té doby fungují jedenáctky vzorně včetně všech aplikací, které jsem používal v desítkách. Ale současně přiznávám: mým primárním systémem je macOS, PC zapínám občas pro určité úkoly.

Karel Javůrek

Až Microsoft systém odladí

Vzhledem k tomu, že počítač s Windows mám jen jako herní, přejdu až po testech výkonu ve hrách, jde mi jen o maximální fps. V betaverzích se totiž ukázalo, že je herní výkon o trochu nižší kvůli přepracovanému plánovači úloh pro procesor, který rychleji přepíná jádra. Jenže dnes jsou v procesorech různá jádra různě výkonná, takže to je třeba dělat chytře a typicky ve hrách tak nevybírat slabší jádra, která dosahují jen na nižší frekvence.

Vladislav Kluska

Už je používám v programu Windows Insider

Jedenáctky používám už dlouho hlavně kvůli tomu, že roky mám všechny počítače v programu Windows Insider. A nemohu si stěžovat, ba naopak. U Surface Pro X, tedy toho zařízení na ARMu, se systém neuvěřitelně zlepšil. Oproti Desítkám vše běží jak má a nepoznám, která aplikace je, a která není, optimalizovaná právě pro ARM. Kromě toho také systém vypadá lépe a i ovládá se lépe. Jen je škoda, že Microsoft nechytil příležitost za pačesy zcela a některé věci nejsou dodělané a nebyla na ně odvaha. Třeba větší předělání ovládání a lepší tabletové rozhraní. Na druhou stranu co ale chtít od operačního systému - stejně hlavně používáme jen prohlížeč. Nevidím tak jediný důvod upgradovat všechny počítače, které splní požadavky.

Jak bude případný přechod na Windows 11 vypadat u vás? Hlasujte v naší anketě, případně upřesněte názor v diskuzi.