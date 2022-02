Vy a počítač: Kartou, dobírkou, nebo snad bitcoinem? Jak nejčastěji platíte v e-shopech?

V prosinci jsme již řešili, jak si nejčastěji necháváte posílat balíky z e-shopů. Ale jak za ně platíte? O tom bude dnešní anketa. Všechny obchody vám dají na výběr a skoro všechny už přijímají platby kartou. Jenže se mezi tím vedle nich objevily i jiné alternativy.

Kdo chce platit rychle, může mobilem vyfotit QR kód prostřednictvím okamžité platby jsou peníze ihned na účtu e-shopu. Kdo to chce ještě rychleji, klikne na tlačítko Google či Apple Pay. A kdo to chce úplně jinak, může třeba zaplatit pomocí kryptoměny. Jak tedy nejčastěji platíte vy? Téma vykopávají naši redaktoři…

Petr Urban

platební kartou přímo v e-shopu

Nepamatuji se, že by nějaký e-shop nepodporoval bezhotovostní platby. Když už takový případ nastane, neplatím předem jen výjimečně, když e-shop nabízí unikátní zboží. Typicky platím předem kartou, případně přes rychlou platbu v bankovnictví (to je aspoň dle mého pozorování podporované o kousek méně, takže to beru jako sekundární volbu). Principálně se především chci vyhnout hotovosti. Rovněž si říkám, že čím méně zbytečných prostředníků, tím líp. Někdo je vždycky musí zaplatit a nakonec to vždycky budu já jako spotřebitel.

Službě Google Pay se přesto nevyhýbám, pokud mi usnadní placení na mobilu. Když nakupuji na počítači (tj. skoro vždycky), tak tam jsou dostupnější karta a bankovnictví. Výjimečně, když převod nespěchá, tak jdu obyčejnou cestou kódu QR, kde je prostředník bezpečně eliminován. Takhle platím třeba za internetové připojení doma. Je to fakt složité a těch proměnných mnoho, takže to dál rozvádět nebudu Myslím, že se chápeme.

Karel Kilián

platební kartou přímo v e-shopu

Na internetu nakupuji často. Od doby, co se touto cestou dají nakoupit i potraviny vlastně mnohonásobně častěji než v kamenných obchodech. Z hlediska placení mám jednoduché pravidlo: pokud v daném e-shopu nakupuji opakovaně a dosud s ním nebyly žádné problémy, platím vždy předem kartou. Nemusím pak při přebírání zásilky nic řešit.

Jestliže v nějakém e-shopu nakupuji poprvé nebo podruhé, pak vždy volím dobírku. Podobně platím až při dodání v případě nějaké negativní zkušenosti (nejčastěji s místními restauracemi) - přeci jen se v případě dalšího problému podstatně snadněji stornuje objednávka.

Lukáš Václavík

platební kartou přímo v e-shopu

Nejčastěji je to kartou, protože to nahoním na všech těch předplatných nebo nákupech v zahraničí. V českých e-shopech teď ale spíš preferuji převody s QR kódy. Není to o tolik pomalejší než karta a ještě jsem solidární s obchodem, takže se nemusí dělit o provize s karetní společností nebo nějakou bránou.

Metody se u mě ale střídaly. Když jsem měl kreditku s 2% cashbackem, měl jsem zájem na tom platit kartou. Ideálně pak ve spojení s PayPalem, takže jsem mohl jen kliknout na tlačítko. Pak jsem začal používat správce hesel s uloženou kartou, takže i to vyplňování rázem bylo snadné. Na chvíli se u mě zahřál i Google Pay, ale pak jsem jej zrušil, protože už tak toho o mě ví hodně. Jen dobírce se vyhýbám, ta pro mě nemá žádný smysl.

Jakub Čížek

tlačítkem

Abych pravdu řekl, nepočítám to. Jednou kartou, jednou tlačítkem – prostě podle toho, co e-shop zrovna nabízí. V podstatě u všech, které to umožňují (nebo to umožňují jejich platební brány), mám uložené číslo karty, takže mezi kartou a tlačítkem vlastně nerozlišuji. Je to pro mě z hlediska UX jedno a totéž a platba takto uloženou kartou je opravdu na jeden klik bez bambilionu dalších ověřovacích mechanismů.

Leckdo by mohl namítnout, že ukládání čísel karet v e-shopech je potenciálně nebezpečné, ale kdyby se měl můj život absolutně odvíjet podle všech 96 358 987 bezpečnostních pouček, jak se chovat na internetu, nejspíše přežívám patnáct metrů pod zemí v protijaderném krytu a samozřejmě bez internetu.

Karel Javůrek

dobírkou

Negativní zkušenost mě naučila tak, že už platím výhradně dobírkou. Vymáhat z e-shopu peníze zpátky a čekat na zboží, o kterém daný e-shop lhal, že ho má skladem? Už ani omylem a to platí i pro velké obchody jako Alza atd. Pokud není možnost dobírky, poohlédnu se jinde. Když dané zboží jinde nemají, platím přes nabíjenou virtuální Revolut kartu, případně přes QR kód (bankovní účet), pokud na to nespěchám.

Martin Miksa

tlačítkem

Konkrétně Apple Pay, které používám kdekoliv jen to jde. Je to totiž velmi pohodlné v tom, že v rámci něj mám uložených více platebních karet, ze kterých si můžu snadno vybírat. Vše pak potvrdím skrze Touch ID na iPhonu či MacBooku a je zaplaceno.

Pokud jde o e-shopy, kde nakupuju poprvé, v drtivém případě volím odloženou platbu skrze Twisto či MallPay (podle toho, kterou obchod podporuje), abych byl krytý, pokud by s dodáním zboží nastal problém. Až třetí volbou je pro mě platba kartou, kterou používám, pokud předchozí možnosti nejsou k dispozici, protože mě nebaví opisovat čísla. Z výčtu možností se musím zastavit i u dobírky, kterou jsem ještě před deseti lety využíval prioritně. S tím, jak doba pokročila, si ale už ani sám nevzpomenu, kdy jsem s ní v e-shopu něco hradil naposledy.

Marek Lutonský

platební kartou přímo v e-shopu

Nejčastěji platím kartou. Až na výjimky kartou, kterou mám u svého hlavního účtu, případné problémy se zneužitím by měl zachytit nastavený limit. U obchodů, kde se mi něco nezdá a které třeba používají svůj formulář místo standardního okna platební brány, zvyšuji bezpečnost použitím jednorázové karty Revolut.

Když e-shop nebere karty, někdy mě přesvědčí k bankovnímu převodu. Ale často odcházím jinam, u dobírky bez výjimky. Rád bych využíval Apple Pay, ale obchodů, které ho podporují, zatím moc není. Jinak kde je PayPal, preferuji ho před platební kartou, protože zadání přihlašovacích údajů ze správce hesel je jistější než u údajů karty.

Filip Kůžel

platební kartou přímo v e-shopu

Záleží na situaci, na obchodu. Na některé od pohledu podezřelé si vytvořím jednorázovou virtuální kartu. Občas prokliknu takovou tu rychlou platbu, která mě přesměruje do internetového bankovnictví. Nejraději platím buttonkem Google Pay, protože je to nejjednodušší a díky biometrickému potvrzení v mobilní appce věřím, že je to i dostatečně bezpečné. Ale jestli otázka směřuje na nejčastější platební metodu, tak to stále ještě bude platební karta.

Vladislav Kluska

tlačítkem

Nejčastěji platím přes Google Pay, protože je to pro mě nejjednodušší. Ideálně když to má eshop integrované přímo a tak si z toho vezme i adresu. Bohužel většina českých shopů to má integrované až v platební bráně, což je dost otrava. No a pak tu jsou weby, které vůbec Google Pay nemají a tam to často končí opuštěním košíku. To už věc opravdu musím chtít, abych použil virtuální kartu z Revolutu.

Jiné e-shopy neřeším - nějaké placení převodem nebo QR kódem neberu jako možnost a dobírka mi přijde jako zvláštní relikt. Pokud obchodu nevěřím, že doručí zboží, tak tam neobjednávám.