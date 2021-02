Vy a počítač: Kam si v počítači zapisujete poznámky a úkoly?

Pojďme se tento týden pobavit o tom, jak si na počítači ukládáme důležité poznámky a úkoly. Řešení je totiž spousta – od jednoduchých textových souborů, až po samostatné aplikace. Pojďme začít orientační anketou s vámi nejpoužívanějším řešením:

Do možností by se nám ale rozhodně nevešlo vše, co je možné využít. Podělte se tedy v diskusi o vaše zkušenosti a napište, proč, jak a co používáte. Pro začátek jsem se zeptal i kolegů v redakci, kteří přichází se svými tipy.

Jaký poznámkovník použít? Máme několik tipů:

Jak spravujeme poznámky v redakci

Vladislav Kluska: Za roky jsem vyzkoušel mnoho služeb, nakonec jsem ale zůstal u kombinace dvou až tří řešení. Hlavní služba na poznámky, kterou používám, je Google Keep, kam dávám vše od užitečných informací až po nákupní seznam. To, co nepotřebuji synchronizovat, dávám do aplikace Rychlé poznámky přímo ve Windows, na tohle funguje skvěle. No a občas ještě využiju dokonalou aplikaci Whiteboard, když potřebuju něco načrtnout, nebo napsat rukou. A na úkoly jedině Google Kalendář, většinu totiž zadávám hlasem Asistentovi.

David Polesný: Zkoušel jsem ledacos, ale nakonec jsem si navykl na OneNote. Dávám tam soukromé i pracovní záležitosti, od velkých poznámek s rozpracovanými nápady až po drobnosti v podobně seznamu na nákup. Vyhledávání funguje dobře, synchronizace napříč mobily a počítači také, k dispozici je i verze pro web. Líbí se mi možnost vybrané poznámky zamknout a zašifrovat, je to taková jistota navíc. Pak se k nim člověk dostane buď zadáním hesla nebo biometrickým ověřením.

Karel Kilián: Středobodem mého vesmíru je Evernote. Je to pro mne nejen poznámkový blok, kam si píšu své nápady a úkoly, ale i místo, kam ukládám náměty na články a veškeré věci, které chci zpracovat. Využívám ho opravdu naplno, včetně zápisníků a štítků, které jsem přizpůsobil systému práce dle GTD.

Využívám a potřebuji synchronizaci, abych si mohl zapsat poznámku či úkol kdykoli a kdekoli zrovna jsem. Protože jsou některé položky objemnější, musel jsem přejít na placený tarif. Ale nelituji. Mám vše, co potřebuji, pěkně na jednom místě. Bohužel nové verze desktopové aplikace jsou neohrabané a neskutečně pomalé, takže jsem na svém pracovním notebooku zůstal na starší, ale svižnější verzi.

Na menší poznámky s odškrtávacími seznamy typu „nákupní lístek“ používám Google Keep. V něm oceňuji parádně fungující synchronizaci a možnost sdílení s dalšími uživateli.

Jakub Michlovský: Po dlouhém experimentování jsem došel ke kombinaci aplikací Poznámky a Připomínky. Oboje pod macOS s plnou synchronizací do iOS. Jednoduché jak žebřík, integrováno do systému, možnost sdílení… Třeba poznámku Nákupní seznam sdílím se svou milou, tak postupně oba doplňujeme to, co je třeba nakoupit.

Matek Lutonský: Po neúspěšných pokusech zakotvit u nějakého systému jsem v roce 2010 na iPad nainstaloval aplikaci Taskpaper. Používala textové soubory synchronizované na Dropboxu. Taskapaper sice na iOS brzy skončil, ale s TXT stejným způsobem pokračuji dál. Je to jednoduché, funkční, textové soubory přečtu a upravím všude. Pro základní formátování používám Markdown. Na počítači soubory otvírám v Notepad++, kde se mi přes nastavení User Defined Language rovnou trochu formátují. Na iOS používám aplikaci Editorial, nebo rovnou Dropbox.

Tímto způsobem si poznamenávám úkoly, zápisy z porad, všemožné texty, recepty… Vedle toho občas využívám Upomínky v iOS: pro situace, kdy se potřebuji nechat připomenout v určitý čas, nebo na určitém místě.

Jakub Čížek: Zkoušel jsem to s Evernote, Google Keep, i s OneNote a už nějakých osm let mi jako hlavní domácí PC slouží buď x86 tablet, nebo aktuálně dotykový laptop se stylusem, takže k tomu mám ideální podmínky. I tak jsem se ale nakonec pokaždé pokorně vrátil k neuvěřitelně flexibilní bělené buničině, grafitu, fenoxyethanolu a benzylalkoholu. Tedy ke čtvrtce papíru, tužce a propisce s kvalitním inkoustem.

Jiří Kuruc: Protože je mým hlavním pracovním nástrojem MacBook, používám vestavěné Poznámky, které za sebou "vleču" už několik let. Musím je promazat. Před lety jsem používal iPhone, a tak se poznámky skvěle vzájemně synchronizovaly, a zatím jsem byl líný vyřešit, jak je propojit s Androidem. Poznámky obsahující citlivé informace pak střeží 1Password.

Lukáš Václavík: Poznámky jsou oblast, kde nějaké trvalé řešení pořád ještě hledám. Chci multiplatformí službu, kterou budu mít na webu, pro Android i iOS a která nebude příliš jednoduchá ani příliš komplexní. Kdysi jsou zkoušel Evernote, ale to byl právě příklad molochu, jenž byl na mě moc složitý. Líbí se mi Simplenote, ale ten je zase příliš jednoduchý. Aktuálně jsem tak rozkročený mezi OneNotem a Google Keepem. V tom prvním si dělám poznámky pro větší projekty a využívám toho, že na tabletu můžu i kreslit. Keep mám jako náhradu žlutých papírků pro jednoduché textové věci, které chci mít chvíli na očích a pak je můžu smazat.

Karel Javůrek: Pro běžné osobní poznámky používám integrované Apple poznámky zdarma, které se synchronizují všude. Během let mi došlo, že je nesmysl používat specializované „cool“ programy, protože neustále mění cenovou politiku, licence, někdo je koupí a vše překope atd. Informační a byznysová stabilita je pro mě to nejdůležitější, protože chci mít věci na jednom místě a dostupné i za 10, 20+ let, podobně jako to je třeba u e-mailu. Pro poznámky při řešení menších i větších projektů s dalšími lidmi používám Google Docs (G Suite), případně i Trello.

Jak poznámky a úkoly řešíte vy? Používáte samostatnou službu, či dokument? CO se vám nejvíce osvědčilo?