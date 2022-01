Vy a počítač: Jeden e-mail nestačí, většina uživatelů má čtyři a více adres

V pondělní anketě jsme se vás ptali, kolik máte e-mailových adres. Tak jednoznačné výsledky jsme ale rozhodně nečekali. Hned 72 % dotázaných jich má čtyři a víc. A jen dvěma procentům stačí jedna adresa.

Z redakční i čtenářské diskuze vyplývá, že řada lidí má nějaký starý dosud používaný e-mail, novou schránku a ještě firemní elektronickou poštu. To se pak ty počty rychle nasčítají. A jak konkrétně jste na e-maily vyzráli?

Schránky plné aliasů

BoboDupla se mj. spoléhá na proxy/aliasy třetích stran. „Jednu súkromnú na "dôležité" veci. Na tej istej doméne jednu na eshopy a iné menej dôležité veci. Potom ešte používam Firefox Relay a Apple Hide My Email na menej dôveryhodné stránky kde nechcem zadávať svoju reálnu doménu. Pracovná adresa je poskytovaná zamestnávateľom a teda je používaná len na pracovné účely a nič súkromné tam nikdy neposielam.“

Net.Xtreme také využívá aliasy, avšak ty, které vzniknou jen přidáním znaku + do adresy. „Jednu pracovní, dvě hlavní soukromé, pár postradatelných.

V rámci zefektivnění boje se spamem poslední dobou zavádím unikátní “pluska” pro každou registrovanou službu a použití… Zjistil jsem tak třeba, že PayPal není schopen mojí adresu ohlídat, takže postupně aktualizuji (email+paypal3@xxx.yy). Někdo mění hesla, já měním adresy:)“

18 užitečných tipů a triků pro Gmail: Ovládněte e-mailovou schránku jako profesionál

Gmail nerozlišuje tečky, takže pomocí nich lze také generovat aliasy. „Vícero, ale používám aktivně už jen dva a to navíc využívám to, že gmail považuje tečku ve jméně za nevýznamnou (xx.xx@gmail.com a xxxx@gmail.com je tatáž schránka) a dokonce umožňuje i přidávat +cokoliv takže i xxxx+cokoliv@gmail.com je ta samá schránka. To se dá velmi účelně využít při opakovaném přihlašování na různé služby nebo pro účely filtrování pošty ap.,“ uvádí Jan Salava.

A aby těch gmailových tipů nebylo málo, jurabike připomíná ještě jeden. „Jeste lepsi je pak vedet,ze @gmail.com je synonymem pro @googlemail.com :) coz uz prakticky malokdo vi, ze takova domena existuje.“ Z jedné schránky pomocí plusek, teček a domény @googlemail.com můžete vytvořit řadu aliasů, které lze později začit blokovat pomocí filtrů.