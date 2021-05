Vy a počítač: Používáte Total Commander, Průzkumník, nebo jiný správce souborů?

Nějakého správce souborů na svém počítači využívá asi každý z nás. Který je ale ten, jenž využíváte na denní bázi? Mnohdy ten vestavěný nedisponuje všemi funkcemi, které jsou třeba. Pojďme začít krátkou anketou:

K výběru alternativního správce souborů, či naopak k setrvání u výchozího, nás většinou vedou jasné důvody. Pojďme se tak v diskusi pobavit o tom, proč zrovna vaše řešení používáte a jak. A je jedno, zda se jedná o výchozího Průzkumníka, Total Commander, či něco jiného.

Pro začátek jsme se zeptali u nás v redakci:

Filip Kůžel

Dvoupanelový správce

Celý svůj počítačový život používám dvoupanelové správce, kdysi Norton Commanderem, poslední řadu let je to plná verze Total Commanderu a nemám potřebu na tom cokoliv měnit. Klávesové zkratky jsou zažité, funkce vyčerpávající. Snad jen kvůli obrázkům přecházím do Zoner Photo Studia, náhledy jsou přece jen přehlednější.

Jakub Čížek

Výchozí správce

Jelikož jsem jako teenager strávil celou pubertu v MS-DOS a později na Windows, dvoupanelový správce v textové i grafické podobě pro mě byl alfou a omegou práce se soubory. Používání některé z variant DOS/Volkov/Norton/Midnight/* Commanderu bylo v podstatě otázkou dobrého bontonu a všichni tito „jaderní inženýři“ mezi uživateli PC 90. let posléze svorně přešli na Windows Commander a konečně Total Commander.

Nutno podotknout, že kdyby si všichni do jednoho koupili legální licenci, Christian Ghisler by byl bohatší než pět Elonů Musků dohromady.

Tak, střih a posuňme se o dalších 10-15 let do současnosti. Sice mám na laptopu i nadále legální Total Commander (a na svých textových linuxech Midnight), ale prakticky ho už nepoužívám. Jen když mi nějaký tydýt pošle e-mailem přílohu v 7-Zip. Už dávno mi stačí ten zatracený jednookenní Průzkumník. Na PC už nepotřebuji organizovat soubory a složky s takovou vervou jako kdysi, protože stárnu a 75 % činnosti ve Windows v mém případě představuje pročítání zbytečných blbin na Facebooku, googlení fotografií děvčat, které mi posílají tiskovky, a samozřejmě spouštění GeForce Now.

Tomáš Holčík

Dvoupanelový správce (Total Commander)

Jako stará struktura nacvičená na Norton Commander pro MS-DOS nedám dopustit na dvoupanelového správce. Umím samozřejmě používat výchozího správce v systému a na spoustu činností je zcela v pohodě použitelný, dvoupanelový správce mi ale na osobním počítači nesmí chybět. Total Commander se v nových verzích snaží o změny vzhledu nebo nové nástrojové lišty, po instalaci jej ale zpravidla překopu do co nejobyčejnějšího vzhledu. Ikonky nepotřebuju, klávesové zkratky s myší mi bohatě na vše stačí.

Lukáš Václavík

Dvoupanelový správce (Total Commander…)

Se dvěma panely jsem začal pracovat ještě v DOSu. Minul mě Norton Commander, já měl jen jeho český klon M602. Už si přesně nepamatuji, kdy jsem začal používat Windows Commander, ale vím, že za ten jsem nikdy nezaplatil. Licenci jsem si koupil někdy těsně poté, co Microsoft donutil Ghislera přejmenovat program na Total Commander. To bylo v říjnu 2002, já jsem nejspíš licenci získal asi o rok později.



Zkoušel jsem alternativy, ale nemám důvod měnit. Když jsem v Linuxu nebo macOS, tak používám Double Commander, což je skoro dokonalá kopie TC. Občas samozřejmě použiju i Průzkumník nebo když jsem hodně pracoval s FTP, tak FileZIllu. Jinak ale na Total Commander nedám dopustit. Nemám tam moc pluginů, jen jsem si upravil vzhled. TC mám i na Androidu, ale víc tam asi používám Solid Explorer.

Jiří Kuruc

Výchozí správce

Na macOS použvám finder, vědom si všech jeho předností a nedostatků. Rád a neustále ale využívám štítky, které mi zásadně zrychlují práci - až se divím, že Microsoft tohle ani po letech nezkopíroval. Pro složitější operace, FTP apod. jsem si zaplatil dvoupanelový ForkLift. Na Windows to mám podobně: pro základní práci stačí Průzkumník, pro složitější sahám po Totalu.

Marek Lutonský

Dvoupanelový správce

V devadesátkách jsem začínal jsem s Norton Commanderem, mám za sebou krátké období, kdy jsem nedal dopustit na Windows Commander, ale od roku 1997 jsem věrný Servant Salamanderu, později známému jako Altap Salamander. Od začátku totiž na rozdíl od ostatních vypadal k světu, dal se nastavit do minimalistické podoby, kterou nerušily zbytečné ikony, menu a jiné prvky. Byl připravený pro plnohodnotné používání pomocí klávesnice, přizpůsobitelný. Dnes bych si už vybral z řady dalších programů, ale stále necítím potřebu. V Salamandaru jsem rychlý, je přehledný, dá se upravit, jak potřebuji. Jediná věc, které mě štve, je nepodporování Unicode, toho se už ale nedočkám.

Když mám něco udělat přes Průzkumník nebo Finder na Macu, jsem mnohokrát pomalejší než v dvoupanelovém správci. Každé sáhnutí na myš při práci se soubory je ztráta času, bez ní to tam ale plnohodnotně nejde. Už se to nenaučím, ani nechci.

Vladislav Kluska

Výchozí správce (Průzkumník)

Pro mě je téma správce souborů neuvěřitelně nezajímavé, protože se mě nedotýká. Se soubory v rámci počítače pracuji minimálně a omezuji se vlastně jen na stažení do složky a následné nahrání zpátky někam do služby. Přičemž složku Stažené soubory pak pravidelně promazávám a nijak s ní nepracuji.

Vystačím si tak se základním Průzkumníkem a je mi jedno, zda má či nemá tu a tamtu funkci. Jediné, kdy zapínám TC, je přístup k FTP, ale to řeším minimálně. Pokud si chci zobrazit fotky, otevřu si Fotky Google. Když nějaký dokument (to ale téměř nedělám), tak si otevřu Word či Dokumenty Google, což platí i o tabulkách, se kterými pracuji často. Výjimečně pak pracuju přímo se složkami a v tom mi vyhovuje řešení od Microsoftu, protože je propojení s OneDrive a tak to většinou řeším přes web, nebo skrze funkci Windows, kde si můžu zobrazit i soubory online. Jestliže by Microsoft Průzkumníka pouze na dialogové okno sloužící k uložení či otevření souboru, asi si toho ani nevšimnu, případně mě to příliš neomezí. Správa souborů na počítači je pro mě neuvěřitelně old school.

Karel Kilián

Dvoupanelový správce (Total Commander…)

S počítači jsem začínal cca před čtvrt stoletím, kdy byl operačním systémem MS DOS a Windows se spouštěly příkazem win. Nedílnou součástí softwarové výbavy byl pro mne správce souborů M602. Po přechodu na Windows 98 (95ky jsem tak nějak přeskočil) mi absolutně nevyhovoval způsob práce s Průzkumníkem, kterou dodnes považuji za naprosto nepoužitelný. Naštěstí jsem poměrně rychle objevil Total Commander, který do prostředí Windows přinesl dobře známé principy dvouokenních manažerů. Od té doby je to vždy první program, který na Windows instaluji. Zkusil jsem i všechny možné alternativy, ale vždy jsem se vrátil k TC, protože umí vše, co potřebuji, a ještě spoustu věcí navíc.

Jak jste na tom vy? Jaký používáte program pro správu svých souborů a proč? Podělte se o své zkušenosti a názory s ostatními v diskusi.