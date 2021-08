Vy a počítač: Jaký používáte mobilní telefon a dle čeho jste vybírali?

Bez mobilního telefonu si většina z nás neumí představit fungovat a často je jeho výběr složitým procesem se spoustou kritérií. Pojďme se tak pobavit o tom, jak jsme vybírali svá zařízení a říci, proč jsme právě sáhli po tomto konkrétním modelu. Byly to funkce navíc, design, výrobce, operační systém, kompatibilita s dalšími zařízeními, výdrž, či něco zcela jiného?

Podělte se o své zkušenosti s ostatními v diskusi! My se prozatím zeptali v redakci u nás a i na Mobilmánii:

Jan Láska

Samsung Galaxy Note10

Pro svoje potřeby vyžaduji telefon s nepřerostlým displejem, tedy s úhlopříčkou menší, než je 6,5 palce. Zároveň ale musí jít o vlajkový model, aby měl dostatečný výkon a dobrý fotoaparát. NFC a bezdrátové dobíjení jsou neoddiskutovatelnou podmínkou. S těmito požadavky se u mě už zhruba před půldruhým rokem potkal Samsung Galaxy Note10.



Takto vypadá Samsung Galaxy Note10

Samozřejmě že bych uvítal baterii s větší kapacitou, telefonní sluchátko s klasickou mřížkou, které není udušené pod sklem, nebo bych měl radši zpátky displej s 2K rozlišením, jež jsem byl nucen opustit na Galaxy S9, ale s těmito ústupky dokážu žít. Přiložený stylus nepoužívám pravidelně, ale pro některé úkoly nebo rychlé nákresy je velmi praktický. Telefon zatím slouží bezchybně a věřím, že ještě nějakou dobu bude, protože náhrada by se vzhledem ke stále narůstajícím rozměrům zařízení i displejů nehledala snadno.

Karel Kilián

Xiaomi Mi 9

Používám Xiaomi Mi 9, tedy dva roky starou vlajkovou loď. Nedá se říci, že bych se pro tento telefon rozhodl – dostal jsem ho totiž darem. Před ním jsem měl OnePlus 5, který jsem si vybral proto, že měl skoro čistý Android a protože vypadal jako iPhone 7, což byl asi jediný Apple produkt, který se mi po stránce designu opravdu líbil.



Tohle je Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 byl původně dost proti mému přesvědčení – po zážitcích se Samsungy s nadstavbou TouchWiz, jsem totiž preferoval telefony bez výrazné grafické nadstavby. Nakonec jsem si ale zvykl a musím říci, že jsem s „mi devítkou“ hodně spokojený. Vyhovuje mi výkonem, AMOLED obrazovkou i dobrým foťákem.

V současnosti se rozhlížím po novém mobilu, ale abych řekl pravdu, žádný mě zatím neoslovil. Xiaomi Mi 11 mi nedala relevantní důvod k upgradu, poslední top modely OnePlus se mi vysloveně nelíbí a o ostatních značkách ani nemluvím. Takže jsem momentálně ve vyčkávací pozici, kdy čekám, až nějaký telefon přinese něco, nad čím udělám „Wau!“ a budu ho chtít.

Lukáš Václavík

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Jako hlavní mobil teď mám Samsung Galaxy S20 FE 5G. Plně vyhovuje a doufám, že ještě dlouho vydrží. Získal jsem jej s cashbackem a nějakými dárky za pěkné peníze. Jediné, co mi vadí, je velikost. Malým telefonům ale vždycky něco důležitého chybí, nebo jsou na můj vkus zbytečně drahé. (Dívám se na vás, iPhone 12 Mini a Xperie 5 III!) Až bude nějaká skoro špička, co má okolo 140 mm na výšku a bude stát pod 15 tisíc, rád přejdu. Zatím ale nemám důvod.



Samsung Galaxy S20 FE se prodává v několika barevných provedeních

Jinak vlastně nepreferuji žádnou značku ani systém, protože se snažím být nezávislý na všech ekosystémech. Měl jsem americké, evropské, čínské, japonské i korejské mobily, v posledních pěti letech jsem pendloval mezi Androidem, iOS i Windows 10 Mobilem a s každým jsem se naučil žít, vnímal výhody i trpěl na jejich nedostatky.

Karel Javůrek

iPhone 12 Pro

Pokud přihlédnu ke všem vlastnostem, které lze od tohoto typu zařízení požadovat (bezpečnost, kvalita SW/HW, technologie, softwarová podpora a s tím spojená životnost, kompatibilita, ekosystém atd.), je to nejlepší produkt.

Jiří Kuruc

Samsung Galaxy S20

Dlouho jsem byl fanouškem Applu "podobojí": MacBook ctím od roku 2006 a z Windows Mobile jsem přešel rovnou na iPhone (3GS, 4, 5S, 6). Někdy v roce 2017 jsem si ale řekl, že bych měl mít technologický rozhled, a tak jsem vyzkoušel Android v těle Samsungu Galaxy S9. A už jsem nevystoupil: přes S10 jsem aktuálně u S20, kde s největší oblibou používám skvělý (zejména širokoúhlý!) foťák . Ač se mi dvanáctková řada iPhonu neuvěřitelně líbí, a za ty roky Apple vyřešil věci, které mne tam štvaly, tak se zatím vrátit nehodlám. Jediné, na co rád vzpomínám, je možnost přijímat hovory přímo na MacBooku...

Filip Kůžel

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Mám Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Proč? Protože nerad dělám kompromisy a na podzim 2020 měl jeden z nejlepších dostupných foťáků. Zpočátku jsem si hodně užíval stylus, postupem času méně a méně, ale jako dálková spoušť je neocenitelný dodnes.



Samsung Galaxy Note20 Ultra včetně ochranného krytu

Nevýhoda? Snad jen jediná – obří rozměry a špičaté rohy. Tenhle telefon prostě v kapse cítíte. Navíc telefon nosím v krytu Samsung Rugged Protective Cover, takže celek je opravdu mega. Ale protože mám ruce olšové a věci mi z nich často padají, už mi tahle ochrana ušetřila mraky peněz na opravách rozbitých displejů. Navíc integrovaný stojánek je silně návyková věc, už nikdy to nechci jinak!

Vladislav Kluska

Google Pixel 4 XL

Mou prioritou při výběru telefonu jsou dvě věci – spolehlivý fotoaparát a Android. A tím myslím Android, ne OneUI, Emui, či další. V dnešní době to nejsou nadstavby a osobně bych jim ani Android neříkal, byť dokáží spustit stejné aplikace. Jediná volba tak padá na Pixel od Googlu, nabídka telefonů v rámci Android One je žalostná a jejich podpora ještě horší. Ostatně – já chci nový systém a měsíční záplaty hned, ne až se je uráčí výrobce u vlajkového modelu vydat s půlročním zpožděním. A to je ještě lepší varianta, občas to trvá i déle.



Pixel 4 má jako jeden z mála radar Soli, který detekuje pohyb okolo telefonu

A další kapitolou je foťák. Jasně, plno telefonů v konkrétních podmínkách a případech fotí lépe, než Pixel. Ale jedině on mi dává naprosto konstantní výsledky. Vždy se na něj můžu spolehnout, že fotka bude vypadat v nejhorším případě vážně dobře, většinou ale vypadá skvěle. To se o jiných telefonech většinou moc nedá říci a kvalita lítá nahoru a dolů dle situace. Jednou to jsou žluté obličeje, podruhé radioaktivní barvy… Nic, o co bych u foťáku stál. Jediná překážka je teď, že Pixel 5 je pro ně nekoupitelné zařízení, a tak doufám, že se Google pochlapí a 6. generace bude zase dobrá.

Chroust Martin

Samsung Galaxy S21 Ultra

Používám S21 Ultra, přesel jsem z Note20 Ultra, chtěl jsem lepší foťák a čipset, který se méně zahřívá. Stylus zůstal jako volitelný doplněk, ale trochu bojuju s tím, ze musím stylus nosit v doplňkovém pouzdře. Rozměry telefonu pak narostou dost výrazně, takže S Pen nechávám v kanceláři a nepřenáším spolu s telefonem. Zatím se mi to zda jako rozumný kompromis.



Řádka čoček na zádech Galaxy S21 Ultra

Plánuju upgrade na skládací novinku od Samsungu. Měla by podporovat stylus, který mi u Z Fold 2 citelně chyběl. Zda se, že trojka splní všechna má očekávaní, včetně čipsetu Snapdragon 888.

Jaký telefon máte vy? A podle čeho jste vybírali? Podělte se s ostatními o své zkušenosti v diskusi!