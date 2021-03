Vy a počítač: Jaký kancelářský balík používáte? Klasické programy, nebo jste už online?

Tento týden se podíváme na to, jaký kancelářský software používáme doma a v práci. Možností je totiž mnoho, ať už desktopové aplikace či online služby. Pojďme prvně v rámci ankety zjistit, jakou službu nejvíce využíváte právě na domácím počítači:

Někomu ale jeden program nestačí, stejně jako v práci často používáme jiné řešení. A to se domácího počítače může značně lišit. Pojďme se tedy v diskusi pobavit o tom, proč jste zvolili danou službu či program a jak jste na tom v rámci vaší práce.

S odpověďmi jsme jako vždy začali u nás v redakci, vy se nezapomeňte zapojit v rámci diskuse.

Kde upravujeme dokumenty v redakci

Marek Lutonský: Doma mám pro celou rodinu koupené Office pro studenty a domácnosti. Je k tomu pěkný balík kapacity na OneDrive, využíváme také minuty na Skype pro zahraniční hovory. Vždycky se aspoň jednou ročně objeví zajímavá sleva za licenci, Office mám tak vždycky na pár let dopředu předplacené.

V práci máme Microsoft Office 2007. Letos v listopadu bude mít už patnáct let! Ale ono to vlastně stačí, tato verze je navíc rychlejší než aktuální Office. Hodně ale pomáhá, že používáme Google G Suite (dříve Apps a dnes už vlastně zase Workspace) a jako e-mail webový Gmail. Se starým Outlookem 2007 by to nebylo úplně pohodlné, Excel a Word jsou ale dostačující.

S GSuite také souvisí, že hodně dokumentů a tabulek připravuji rovnou online. Je to pohodlné pro sdílení a pro společnou práci. V mnoha případech mám také nad tabulkami připravené pravidelně spouštěné skripty v AppsScriptu. Rozšiřuji je jimi o možnosti, které bych do Excelu dostával jen těžko.

Karel Kilián: Ačkoli jsem fanouškem produktů Google, v oblasti kancelářských balíků zůstávám konzervativní a už od devadesátých let minulého století používám MS Office.

Články pro Živě a Computer ale primárně píšu v jednoduchém HTML editoru BlueGriffon, který mi vyhovuje svým spartánsky jednoduchým rozhraním, přizpůsobitelnými klávesovými zkratkami a poněkud paradoxně i minimem funkcí, kterými mě neruší během psaní. Teprve v závěrečné fázi si napsaný dokument otevírám ve Wordu, kde využívám jeho poměrně dobrou kontrolu překlepů a občas i gramatiky.

V oblasti tabulkových procesorů jsem vyzkoušel asi vše, co bylo v uplynulých letech dostupné, ale pokaždé jsem se vrátil k Excelu. Dělám v něm vše, na co potřebuji výpočty, včetně domácího účetnictví nebo evidence spotřeby vody a elektřiny v našem domě.

Filip Kůžel: Prakticky nezavírám Word. Na klasické offline licenci mi nic zásadně nechybí a cloudový disk si platím jinde, takže Microsoft 365 mě zatím neláká. Při týmové spolupráci na jednom dokumentu používám Google Docs. Žiju s jediným počítačem bez ohledu na to, jestli jde o práci nebo zábavu, ale kdybych zřizoval něco jako soukromý počítač, dovedu si představit, že bych vystačil s online balíkem od Googlu.

David Polesný: Platím si Office 365. Sice převážně kvůli OneDrive, ale využívám i možnosti používat nejnovější verze kancelářských programů od Microsoftu. Vyhovují mi. Dokumenty si ukládám na OneDrive a mám v nich pořádek. Z hlediska funkčnosti by mi zcela dostačovalo třeba i online řešení od Googlu, ale u toho mi připadá velmi zmatená právě správa dokumentů. Google Docs proto používám jen v případech, když mě někdo z kolegů zahrne do kolaborativní práce na jednom dokumentu.

Jakub Čížek: Předplácím si kancelářský balík Office 365, textové dokumenty proto píšu výhradně ve Wordu. Hlavně kvůli jeho perfektní korektuře a také přívětivému vzhledu. Co se tabulkových a obecně strukturovaných dat týče, můj intelekt nedosahuje takové výše, abych pochopil práci s kontingenčními tabulkami a vůbec workflow Excelu. Proto – a chápu, že to bude asi znít naprosto šíleně – si pro analýzu strukturovaných dat raději pokaždé napíšu rychlý prográmek v Pythonu a jeho knihovnách, celé to zautomatizuji a v Excelu nad tím vším už leda vykreslím nějaký ten graf. Občas pro to samé použiji také skvělý Apps Script v tabulkách na Google Drive.

Vladislav Kluska: Já si doma předplácím Microsoft 365, reálně ale Word otevřu možná tak jednou do roka, další programy z balíku (až na OneNote) ještě méně. využívám tak skoro jen dodatečné úložiště na OneDrive. Zato ale využívám online Tabulky od Googlu.

A to ostatně platí i pro práci. Tam si vystačím právě s touto online službou v kombinaci s redakčním systémem. Osobně nemám rád psát někde a pak to celé kopírovat, vždy píšu už rovnou tam, kde to ve finále budu. K tomu mě ostatně částečně donutilo i to, že na pracovním počítači mám Office 2007 a nejen, že ten program pro mne vypadá šíleně, on se mi i špatně ovládá a chybí některé funkce. Hlavně, když to porovnám s novými Office.

Lukáš Václavík: Donedávna jsem jako hlavní balík několik let používal LibreOffice, ale loni jsem přešel na MS Office přes předplatné Microsoft 365. Jako soukromý cloud používám OneDrive, kde jsem potřeboval vyšší kapacitu a balík už byl „v ceně“. Jako celek je to hezky provázané, funguje to na všech mých platformách včetně Linuxu, na němž používám zjednodušené webové editory v Office Online. Jinak by mi LibreOffice funkčně dostačoval. Tu a tam využívám i Google Dokumenty, ale jen u sdílených textů a tabulek. Synchronizace kolaborativních dokumentů přes Office/OneDrive je pořád pomalá a nespolehlivá.

Tomáš Holčík: Microsoft Office 2007, protože umí vše, co lokálně potřebuju. Na vše ostatní tu je Google Docs. Většinu textů píšu ve Wordu, většinu tabulek plním v Google Sheets. Office 2007 má lepší kontrolu pravopisu a programování maker, Google Docs lepší spolupráci v týmu a napojení na síťové zdroje.

Jak jste na tom s používáním kancelářského softwaru vy? Vystačíte si s jedním, nebo kombinujete více řešení? Podělte se o své zkušenosti v diskusi!