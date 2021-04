Vy a počítač: Jaké používáte rozložení klávesnice?

V minulém dílu seriálu Vy a počítač jsme řešili ideální podobu plochy. Dnes se podíváme na něco podobného – na ideální rozložení klávesnice. Tedy co, které používáte na svém domácím počítači. Možností je totiž hned několik. Pojďme začít anketou:

Většina prodávaných počítačů a klávesnic u nás má natištěné QWERTZ s českými znaky, není ale problém si uvnitř systému nastavit klávesnici vlastní, případně využít specializovaný software. Výhodou může být lepší přístup ke klávesovým zkratkám či speciálním znakům.

Pojďme se tak v diskusi pobavit o tom, jaké rozložení nejvíce vyhovuje vám a zda jej nějak upravujete. Pro začátek jsme se zeptali u nás v redakci:

Jakub Čížek

QWERTY

Samozřejmě používám jediné, původní a ve všech ohledech dokonalé rozložení QWERTY, které se zrodilo v druhé polovině 19. století společně s moderním čtyřřádkovým psacím strojem. V Německém císařství, Rakousku-Uhersku a dalších německy mluvících zemích si údajně usmysleli, že častěji používají Z než Y a zrodil se levoboček QWERTZ, který dnes okupuje většinu vašich klávesnic, ačkoliv to už dávno nemá žádnou funkční výhodu. QWERTY používám i z osobních historických důvodů, protože to byla samozřejmost na prvních mašinách, se kterými jsem se dostal do styku. Zároveň nedám dopustit na standardní klávesové zkratky. Ještě jednou, standardní, logické, smysluplné. Tedy žádný absurdní kočkopes typu ALT+V pro @, který jde ruku v ruce právě s QWERTZ. Kdybych byl diktátor blízkovýchodního střihu, QWERTZ okamžitě zakážu a všechny uživatele zamknu do hladomorny. QWERTZ je intergalaktické zlo.

Marek Lutonský

Vlastní rozložení klávesnice

Už mnoho let mám vytvořené vlastní rozložení, které vychází ze standardní klávesnice QWERTZ. Přes pravý Alt se teď dostanu ke všem znakům z horní řady, pro které jsem dřív musel přepínat na anglickou. A na jedno stisknutí mám k dispozici i správné uvozovky („“), pomlčku (–) i další speciality (°•×’…).



Takto vypadá rozhraní KbdEdit

Donedávna jsem měl ve Windows na druhém místě ještě klávesnici s anglickým rozložením, do které jsem se občas přepnul (často bohužel omylem), ale teď už pracuji pouze s jedním rozložením, tím vlastním. Pro definování používám placený KbdEdit.

Tomáš Holčík

QWERTZ

Nejsem žádný layoutnazi a používám to, co je dané standardem, na vše ostatní tu je pravý Alt. Protože mi rukama prochází mnoho různých notebooků a počítačů, nemám čas bazírovat na nějakém sobeckém rozložení klávesnice. Dokážu ale pochopit, že si někdo přiohne rozložení podle svých profesních požadavků. Jen ale ať pak netrvá na tom, že mám na jeho počítači něco psát.

Karel Kilián

QWERTZ

Jsem „stará konzerva“, takže pokud si na něco zvyknu, velmi těžko to později měním. Tak jsem si zvykl na rozložení klávesnice QWERTZ a dnes si ani neumím představit, že bych používal jiné. Navíc se už čtyři měsíce učím psaní všemi deseti, čili si tento zvyk „zadrátuji“ ještě silněji. Stejné rozložení používám i na mobilním telefonu. Když náhodou narazím u někoho na QWERTY, připadá mi to nelogické a dovede mě to neskutečně rozčilovat.

Jakub Michlovský

QWERTZ

Je to první rozložení, které jsem na počítači používal. Z toho vyvozují, že je to asi síla zvyku, takže QWERTZ (CZ). Jsem schopen fungovat i na QWERTY (US), ale většinou to jde ruku v ruce s používáním nějakého vývojové prostředí, pohodlnějšího psaní speciálních znaků atd. QWERTY (CZ) je dle mého zbytečnost, ale vím, že by Kuba Čížek plakal. Ještě dolním, že používám Apple klávesnici a macOS, takže ono je to rozložení ještě trochu jinačí než na Windows.

Lukáš Václavík

QWERTZ

Jako dítě jsem se učil psát na asi sto let starém stroji Underwood, který měl rozložení QWERTZ. Zůstalo mi to dodnes. Sice se s fandy QWERTY vždycky rád pustím do nesmyslné hádky, ale prakticky mi na tom nesejde. Určitě bych se rychle dokázal přeučit, jen k tomu nemám důvod. Na fyzických i virtuálních klávesnicích mě štvou jiné věci než poloha dvou písmen.

David Polesný

QWERTZ

Kdysi jsem experimentoval s QWERTY nebo i vlastním rozložením klávesnice, ale že bych z toho pociťoval nějaké zásadní přínosy, to se říct nedá. Spíš jsem se pak akorát rozčiloval, když jsem se dostal k jinému počítači, kde bylo všechno jinak. O věčných překlepech Z a Y ani nemluvě. Tak jsem experimentování brzy nechal a dlouhé roky už používám výhradně QWERTZ.

Jiří Kuruc

QWERTZ

Na počítači s Windows (doma + práce) i na macOS (hlavní pracovní nástroj) používám zcela standardní rozložení QWERTZ, možná proto, že jsem se na něm učil psát všemi deseti už v osmičce. Na téhle informaci není nic zajímavého, proto přidám zvláštní postřeh: mnohokrát jsem zkoušel k MacBooku připojit externí, třeba i pohodlnější klávesnici a myš. A i když byla určena přímo pro macOS, nebo jsem si přemapoval klávesy tak, aby přesně odpovídaly rozložení na MacBooku, tak se mi nikdy nepodařilo přepnout hlavu. Neboli: aha, velká klávesnice = Windows a mačkáme Control, klávesnice laptopu = macOS a mačkáme Command. Právě zvoní pošťák, veze mi novou rozpůlenou ergonomickou klávesnici od Logitechu, na které jsem se psaním začínal. Třeba se mi konečně podaří hlavu přepnout.

Vladislav Kluska

QWERTZ

Na počítači si život nekomplikuji a používám standardní QWERTZ a jako druhou klávesnici mám nastavenou anglickou QWERTY, na kterou lze rychle a snadno přepnout. To dělám vlastně jen ve chvílích, kdy chci rychle napsat nějaký ze znaků, na který nemám zapamatovanou zkratku. Na mobilu ale používám naprosto automaticky QWERTY a nedokáži říci proč. Možná nějaký předchozí telefon to tak měl a já si na to zvykl natolik, že mi to zůstalo. V hlavě ale naštěstí nemusím nějaké přepínání řešit, děje se to zcela samo a tak mi to ani nepůsobí žádné problémy. Ty nastaly jen v momentě, kdy jsem chtěl telefon sjednotit na QWERTZ, to prostě nešlo. Takže asi do konce života to budu mít oddělené :)

Jak to máte s rozložením klávesnice vy? Používáte základní systémové, nebo si jej nějak upravujete? Třeba speciálním programem? Podělte se o své zkušenosti s ostatními v diskusi!