Vy a počítač: Jaké komunikátory, messengery a chatovací aplikace používáte?

Nejrůznější rychlé komunikátory zcela ovládly to, jak se dorozumíváme nejen se svými kamarády, rodinou, ale často i mezi kolegy v práci. Množství těchto služeb je přitom ohromné, tak se pojďme dnes podívat na to, kolik různých komunikátoru, messengerů a chatovacích aplikací používáme.

Začněme anketou, do které počítáme pouze služby, které používáte aktivně, tedy alespoň jednou týdně, a zároveň se jedná o tuto rychlou komunikaci. Vyřaďme e-mail, dopisy apod.:

Samotný počet toho ale tolik neprozradí. Pojďme tak v diskusi probrat to, jaké konkrétní nástroje využíváme a to nejen v soukromém, ale i profesním životě – nástup různých chatovacích aplikací je hlavně za poslední dobu poměrně velký.

Jaké služby sami využíváte, máte rádi, a doporučili byste ostatním? Nebo si s žádnou příliš nerozumíte a nevyhledáváte je? Podělte se s ostatními o svůj názor dole v diskusi pod tímto článkem!

Pro začátek jsme se zeptali v redakci:

Jakub Čížek

3 služby

Hlavním komunikátorem je pro mě Facebook Messenger, protože jej používá drtivá většina lidí, kterým chci psát. To je pro mě podstata IM a příliš zde neřeším funkční výbavu. V rodině jsme si dlouhé roky psali na Hangouts, nakonec mě ale přinutili nainstalovat WhatsApp. Je to strašná aplikace a její přítomnost na svém telefonu považuji za osobní prohru. V redakci si nakonec píšeme skrze podnikový Google Chat, který nám nahrazuje Slack, Teams a další korporátní zabijáky času.

Karel Kilián

5 a více

Někdy mám dojem, že mám pro každého člověka vlastní komunikátor. Pro firemní komunikaci jsem nucen využívat Google Chat a Slack. Většinu přátel mám na Facebook Messengeru, nicméně některé (hlavně ty, jež nemají Facebook) zastihnu výhradně na WhatsAppu. Kvůli třem lidem pak mám nainstalovaný ještě Telegram. Musím říci, že v tomto směru mi hodně chybí „univerzální kecálci“ - tedy aplikace, které by sdružovaly všechny konverzace „pod jednu střechu“. Je mi ale jasné, že to není možné s ohledem na uzavřenost jednotlivých platforem.

Marek Lutonský

3 služby

V práci používám pro komunikaci s vývojáři a online oddělením Slack. V redakci Živě máme ke stejnému účelu Google Chat. Přesun na Slack by byl za mě lepší, je to mnohem propracovanější nástroj, ale už jsme si na Chat zvykli a já i na dvojici neustále otevřených oken. Doma pak fungujeme přes iMessage.

Jsem nucený používat i další služby, ale u nich až na výjimky nejsem iniciátor komunikace. Třeba Facebook Messenger. Kdyby v něm aspoň bylo možné nastavit permanentní odpověď „Nejsem tady, napište mi civilizovaným způsobem.“ Nebo kdyby se dal používat z mobilního webu bez aplikace. (Aktualizováno: jde to přes vyvolání desktopové verze messenger.com.)

Mám taky WhatsApp, protože ho pro rychlé zprávy rodičům používá škola mého dítěte. Desítky lidí nepřesvědčím, aby přešli třeba k bezpečnému Telegramu.



Na redakčním chatu jsme vymysleli téma dnešního článku

Karel Javůrek

Pouze 1

Používám výhradně Zprávy (iMessage) od Applu, pracovně občas Chat od Googlu.

Lukáš Václavík

5 a více

Alespoň jednou do týdne spustím pět aplikací. Pro práci mám Google Chat, pro rodinu Facebook Messenger a několik lidí pak na Telegramu, Signalu nebo Skypu. Nedělá mi to radost, rád bych měl všechny lidi na jednom místě, ale protože nechci o některé kontakty přijít, musím udržovat tolik sítí.

Nejsympatičtější je mi i po letech Skype, který má všechny funkce, které potřebuji. Je k dispozici na všech platformách a můžu tam pozvat i lidi, kteří účet nemají. Podle mě má také dosud nejlepší kvalitu zvuku při telefonování. Jenže ten zmetek nikdy pořádně nefungoval. Někdy se zprávy doručují hodinu, přestože druhá strana vidí, že se odeslaly. Jindy mi zase nezvoní hovor na žádném zařízení nebo se naopak rozezvučí na všech a zvoní třeba ještě ve chvíli, kdy už jsem někde hovor zvednul. Signal s Telegramem jsou taky fajn a menším nezávislým tvůrcům fandím už z principu. Jenže tam mám jen minimum lidí.

Filip Kůžel

3 služby

Aktivně používám tři: Google Chat čistě pracovně, na WhatsApp a Messengeru se míchá práce se soukromým životem. Účty mám na řadě dalších služeb, ale podmínku jednoho spuštění za týden plní jen tyhle. Spíše než o svobodný výběr platformy podle vlastností, se jedná o volbu z nutnosti – jsem tam, kde jsou lidi, se kterými chci mluvit.

Vladislav Kluska

2 služby

Já to přiznám, jsem terorista a v soukromém životě využívám pouze jeden komunikátor a to Telegram. Pokud mi někdo napíše na něco jiného, tak většinou neodpovím, protože tu aplikaci nemám nainstalovanou. WhatsApp osobně považuji za dost nepovedený vtip – aplikace teď už od Facebooku, která se ani neumí synchronizovat, ani řádně zálohovat a to nemluvím o absenci desktopového klienta (byť ho po letech konečně chystají).

Facebook Messenger odmítám používat z principu, protože nechci, aby vše bylo na Facebooku. Ale i z funkčního hlediska – vyžaduje účet na Facebooku, takže babičce jej těžko budu zařizovat. Dalším různým alternativám pak vždy něco chybí, případně nemám důvěru v jejich dlouholeté fungování a nechci po pár měsících zase přecházet, stačilo mi to kdysi s Google Allo. Což mi připomíná, že ještě využívám na hovory výhradně Google Duo. Kvalitou a stabilitou připojení se mi osvědčilo nejvíce.

U nás v rodině tak vyhrál právě Telegram, který spolehlivě funguje všude, nevyžaduje chytrý telefon (ani na založení a ani na používání) a má zcela bezkonkurenční funkce od mazání zpráv, přes editaci až po obří katalog nálepek a možnost posílání opravdu velkých souborů a nekomprimovaných fotek. Následně tak začal můj nátlak na ostatní, aby přešli také a podařilo se. Teď zde mám pár desítek lidí, se kterými si aktivně píšu a jiný messenger nepotřebuji.

V práci pak využíváme Google Chat, za což jsem rád. Běžíme na Workspace a přišlo by mi absurdní registrovat se ještě jinde a práci řešit tam, když už jedno řešení máme předplacené. Funguje to dobře a po integraci s Gmailem to bude ještě lepší.

Jak to máte vy? Podělte se o své zkušenosti v diskusi.