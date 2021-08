Vy a počítač: Jak zálohujete a zpracováváte fotky?

Většina z nás vytváří nějaké ty fotky – ať už s mobilem, nebo fotoaparátem. Otázka ale je, jak je zpracováváme a kam je ukládáme. Pojďme se tak pobavit o tom, jaké řešení používáte zrovna vy a proč právě to. Začněme anketou, kde si rozebereme zálohování fotografií:

Služeb, které je možné využít, je ale více a často to souvisí s tím, zda fotky editujeme či sdružujeme do alb apod. Pojďme se tak v diskusi pobavit, zda využíváte nějaký software na editaci a zda svou sbírku třídíte, či vše necháváte na automatice.

Pro začátek jsme se již tradičně zeptali u nás v redakci:

Jakub Čížek

Fotky Google

Abych nemusel fotky jakkoliv ručně upravovat, vylepšovat, třídit, katalogizovat, tagovat, hvězdičkovat, albumizovat, promazávat, kopírovat a několikanásobně jistit včetně dlouhodobé archivace na magnetické pásce zahrabané 936,7 metrů pod zemským povrchem v nejbližší jeskyni, každý snímek se mi automaticky archivuje na Google Photos, jehož AI roboti se pak postarají o vše ostatní.

Filip Kůžel

Externí disk/NAS

V anketě volím odpověď „Externí disk/NAS“, ale realita je složitější. Dvoudiskový NAS se synchronizovanými složkami má roli železné zálohy, ale každodenně pracuji s Google Fotkami. Vyhledávání je tam jednoduše fenomenální, baví mě i všechny ty automaticky generované úpravy, animace a vzpomínky. Když teď Google Fotky přechází do placeného režimu, přemýšlím, co dál. Buď zaplatím, nebo si počkám na Google Pixel 6, který má pro Google Fotky stále ještě výjimku na bezplatné ukládání.

Tomáš Holčík

Fotky Google

Soukromé fotky fotím téměř výhradně mobilem a s ženou máme sdílené album, kam se automaticky přidávají fotky členů rodiny. Toto album pak běží na fotorámečku Nest Hub. Fotky nahrávám do Google Fotek dávkově a nenahrávám servisní fotky jako jízdní řád nebo cenovku s rozměry prken z obchodu. I přes nedávné omezení Google Fotek tam mám ještě docela místo, takže mne zatím nic netlačí hledat alternativy.

Karel Kilián

Externí Disk/NAS

Mám takový asi trochu zvláštní systém zálohování. Primárně se mi fotografie z telefonu ukládají do Fotek Google, avšak ty nepovažuji za zálohu. Paralelně s tím synchronizuji fotografie přes Dropbox do počítače. Zde je jednou za čas proberu, roztřídím, vyhodím nepotřebné snímky obrazovky a přesunu je na NAS Synology. Na něm mám aktivované zrcadlení disků, což už se mi dvakrát vyplatilo, když se jeden z disků odebral do věčných lovišť.

Kvůli obavám z ransomwaru jsem si však ještě ponechal své staré diskové úložiště D-Link. To je prakticky pořád vypnuté a zapínám ho pouze jednou měsíčně, abych na něj „odlil“ obsah hlavního NASu. Pak starý NAS zase vypínám.

Fotky nijak netřídím, ani je neorganizuji například do složek – vše mám nasypané takříkajíc na jedné hromadě. Když potřebuji vyhledat něco konkrétního, pomohu si Fotkami Google, které jsou v tomto směru bezkonkurenční.

Vladislav Kluska

Fotky Google

Já jsem pohodlný (čtěte líný) člověk a nebaví mě fotky třídit a nějak s nimi pracovat dále. Fotím telefonem, abych s tím pak nic moc nemusel dělat (proto mám Pixel a spoléhám na automatiku), od čehož se odvíjí mé používání dalších nástrojů – jsou pro mě k ničemu. Vše cpu přímo na Fotky Google, kde maximálně vytvářím alba, když chci fotky sdílet s rodinou a přáteli, v čemž je tato služba nenahraditelná.

Druhá věc je pak podpora pohyblivých fotek, automatické výtvory (hlavně panoramata) a další, čímž se pro mě stává naprosto must-have. Také je zde bezkonkurenční vyhledávání, které rozpozná i česky takové pojmy, jako je třeba táboření, batůžkaření (to by mě ani nenapadlo hledat, ale jde to), deskové hry, ale i rodina v Brně. No a nesmím zapomenout i na tu výhodu, že mám data v bezpečí před náhodným smazáním a že se mi fotky zobrazují jak na televizoru s Google TV, tak i na Nest Hubu. Žádné ruční třídění a ani jiná služba mi tohle nenabídne.

Jak to máte vy? Napište nám, co používáte a proč jste si vybrali právě to vaše řešení!