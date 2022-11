Vy a počítač: Jak si ukládáte obsah z internetu, který vás zaujme? Stránky, videa, tweety, obrázky…

Asi to všichni. Ze všech stran se na vás valí desítky zajímavých věcí, vy je všemožné ukládáte, lajkujete, ale když je skutečně potřebujete, tak se k nim nedostanete. Protože už ani nevíte, kde jste na ně narazili.

V dnešní anketě proto řešíme, jakým způsobem organizujeme oblíbené stránky, videa, obrázky, tweet či jiný obsah uložený na internetu. Minimálně podle odpovědí redaktorů to vypadá, že každý volí trochu jiný systém.

Filip Kůžel

Mám záložky v prohlížeči

Obecně se snažím minimalizovat počet míst, která je potřeba doplňovat, používat a vůbec udržovat při životě. Takže webové věci jsou přímo v prohlížeči – u počítači jsem téměř pořád a když ne, dostanu se k nim i přes mobil. Naučil jsem se žít se 100+ taby, Firefox je udrží roky. Aktuální věci jsou po obou stranách lišty, staré věci uprostřed, občas to projdu a pozavírám.

K tomu sledované účty na YouTube (pouze videa, abych se nemusel prodírat pokusy Googlu udělat z YouTube druhý Instagram). Fronta je i v Google Podcastech. Také mám Evernote, ale používám ho spíš na záznam vlastních myšlenek než jako odkladač myšlenek cizích.

Jakub Čížek

Jiným způsobem

Vyzkoušel jsem snad všechny aplikace na ukládání poznámek a v prohlížeči mám za posledních více než dvacet let uloženy tisíce oblíbených záložek, z nichž drtivá většina už dávno nikam nevede. Nic z toho ale v mém případě nefunguje, protože to vyžaduje jistou štábní kulturu a třídění, což je v přímém rozporu s mojí filozofií „kreativního bordelu.“ Kutilové a jejich stoly plné součástek a náčiní mi rozumějí.

Nakonec mi pomohla až jediná věc: Otevřené stránky v mobilním prohlížeči. Díky miniaturám jsou více na očích, a tak se v nich přehrabuji třeba i dlouhé měsíce. V Chromu mám takto momentálně „otevřeno“ 98 webů, na které po programátorsku pohlížím jako na takový zásobník typu LIFO – Last In First Out.

Marek Lutonský

Jiným způsobem

Mohl bych také odpovědět, že na to mám jednu zvláštní aplikaci. Akorát není určena k tomuto účelu, je to e-mail. Když si chci něco uložit, abych se k tomu později vrátil, na telefonu a tabletu k tomu mám aplikaci Note to Self, přes kterou běžným sdílením pošlu položku na přednastavenou e-mailovou adresu. Mám tam dva profily s různými cílovými e-maily: pro pracovní a soukromé záležitosti.

Co je v e-mailu (Gmailu), k tomu se nejpozději během několika hodin dostanu. Téma buď hned zpracuji (podívám se, přečtu si zaznamenaný článek), nebo ho přesunu do archivu pro budoucnost, případně naplánuji, ať se mi ukáže přesně v den, kdy se tomu budu chtít věnovat.



Typická situace: Na mobilu jsem objevil článek, chtěl jsem si ho později přečíst, přes Note to self jsem si ho poslal na e-mail, kde na mě večer čekal

Ale není to ono, pořád hledám. Vkládal jsem naději do Sbírek v prohlížeči Edge, ty jsou ale příliš jednoduché a celkově špatně postavené.

Lukáš Václavík

Mám na to jednu zvláštní aplikaci

No, vlastně trochu kecám. To je stav, ke kterému se chci dostat. Zatím jsem jen na začátku. Pořád nevím, která co pro tu centrální databázi všech oblíbených věcí použiju. Klasické aplikace na poznámky se k tomu moc nehodí, je s tím více práce, záložky se tam neorganizují dobře. Zkoušel jsem všechno nasypat do prohlížeče, ale jediný, kde správa záložek funguje nějak důstojně, je Firefox. Jenže já musím používat i jiné.

Raindrop

Prozatím jsem proto zakotvil u aplikace Raindrop. Je dostupná na všech hlavních desktopových a mobilních platformách i webu. Fakt dobře se s ní pracuje (hlavně se štítky) a neomezuje mě ani bezplatná verze. Správu záložek bych chtěl ale ideálně provozovat lokálně, ne to svěřovat třetí straně (navíc sídlící v Rusku).

Průběžně bych chtěl vyzkoušet open source nástroje, které můžu rozjet na domácím serveru, jako jsou Wallabag, LinkAce, Linkding, Nextcloud Bookmarks apod., ale ty mi přijdou divné už podle screenshotů a popisů funkcí na GitHubu.

V Raindropu mám zatím jen importovaná data z jednoho prohlížeče, ale uložené tweety, témata na Redditu, videa z YouTubu apod., k tomu se musím nějak dokopat. Budou toho beztak stovky… Pak mám ještě Microsoft To Do, kam si zapisuju filmy/seriály, knihy nebo hry, které mi někdo doporučil a ke kterým bych se chtěl dostat. Tam mi ale možnost zatržení „splněno“ sedí víc než uložení odkazu.

Petr Urban

Jiným způsobem

Obsahu si odkládám spoustu a využívám k tomu širokou paletu nástrojů, která se do určité míry odvíjí podle toho, jak moc je pro mě obsah důležitý. V první řadě využívám integrované funkce služeb.

Epizody podcastů označuji hvězdou v Pocket Casts, zajímavé tweety jsem si ukládal do knihovny na Twitteru, weby zařazuji do záložek v prohlížeči, v Edgi si stránky někdy organizuji do kolekcí, řadu kolekcí jsem si vybudoval také na Instagramu. A tak by se dalo pokračovat.

Když mi článek připadá důležitý, přidám jej do Pocketu. To je sbírka, o kterou opravdu nechci přijít, výše uvedené možnosti je pro mě postradatelné. Některé dlouhodobé typy obsahu z internetu si organizuji ve OneNotu, kde končí např. recepty. I kdyby zdrojová stránka zmizela, obsah je trvale uložený v poznámkovém bloku.

Obrázky nebo jiné dokumenty si organizuji ve složkách ve OneDrivu. Tohle už dělám poměrně málo, ale v minulosti jsem s oblibou stahoval mj. obrázkové memy. Mám jich plnou složku. Archivace videí je prostorově náročnější, výjimečné počiny si ale stahuji také, protože životnost příspěvků na YouTubu nebývá nejdelší. Stane se to jednou za pět let.

Karel Kilián

Mám na to jednu zvláštní aplikaci

V záložkách, respektive oblíbených položkách webového prohlížeče, mi v průběhu let vznikl takový chaos, že dát ho nějakým způsobem do pořádku by byla práce dost možná na celý jeden den, možná i víkend. Na to jsem fakt neměl náladu, ani čas.

Nakonec jsem se rozhodl „začít na zelené louce“. Pro ukládání odkazů na webové stránky nyní používám aplikaci Raindrop. Je jednoduchá, přehledná a nedělá milion dalších věcí.

K dispozici je přes webové rozhraní i mobilní aplikace. Nechybí možnost štítkování, ukládání do složek, ani docela použitelné vyhledávání. Vše tak mám přehledně na jednom místě mimo počítač, nezávisle na jakémkoli prohlížeči, takže ať se stane cokoliv, budu mít své oblíbené weby po ruce.

A co vy, jak si ukládáte obsah z internetu, který vás zaujme?