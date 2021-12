Vy a počítač: Jak si nejčastěji necháváte posílat balíky z e-shopů?

Vánoce za rohem, takže skladníky obchodů i pracovníky pošty a přepravních služeb čeká spousta přesčasů. Při této příležitosti bychom se vás chtěli zeptat, jaký způsob doručování balíků vlastně upřednostňujete.

Hlasovat můžete pro jednu ze čtyř možností a komentářem upřesnit, proč jste si ji oblíbili. Nebojte se ani napsat, se kterou společností máte dobré či špatné zkušenosti. Jak se díváte na boom výdejních automatů na každém rohu. Nebo jestli je typ přepravy kritériem, podle kterého vybíráte e-shopy. Jako obvykle téma vykopli naši redaktoři.

Marek Lutonský

doručením domu nebo do práce

Nevyužívám vlastně žádnou jinou metodu než doručení zboží přímo domů. Hodně mě ale zajímá, jakou přepravní službu obchod používá, a když chybí některá z mých osvědčených (nebo obchod konkrétní služby skrývá), jsem ochotný nakoupit kvůli tomu jinde.

Na prvním místě mám u nás PPL kvůli spolehlivému sledování zásilky, informování o doručení s telefonním číslem řidiče, kterého mohu kontaktovat a domluvit se s ním jinak. Službě se také daří dodržovat odhadnuté časy doručení. Zlepšilo se DPD – od doby, kdy k nám začal jezdit nový, ochotný řidič. Pokaždé to dopadlo dobře i s Toptrans, když jsem potřeboval doručit něco opravdu velkého. S ostatními službami mám buď horší (Česká pošta, Geis), nebo žádné zkušenosti. Když nemusím, do jejich dalšího testování se nehrnu.

Líbí se mi koncept Zásilkovny s automatickými výdejními boxy pomalu v každé obci. Ale když stejně pracuji celé dny doma, je pro mě pohodlnější nechat si zboží dovézt až pod nos.

Petr Urban

využívám výdejní automaty

Občasnému doručení domů se nevyhnu (některé e-shopy nepochopily, že od dob vzestupu PPL se trh změnil), ale nerad běhám na poslední chvíli za kurýrem, který mi volá, že právě přijíždí k domu. Já musím všeho nechat, bleskurychle se obout a seběhnout spoustu schodů. Mnohem pohodlnější je pro mě AlzaBox, který mám jen přes cestu.

Zboží si v něm vyzvednu klidně pozdě večer, když jdu z procházky nebo od vlaku. Nebo když jdu na nákup. Vyhnu se tak styku s lidmi, což je v dnešní době plus. Celý proces je rychlý, bezproblémový a flexibilní. Pokud zboží nejde poslat do výdejního automatu, pak volím doručení na výdejní místo. Je mi to milejší než kurýr, který mě stíhá v momentě, kdy se mi to třeba nehodí.

Martin Miksa

doručením na prodejnu nebo výdejní místo

Drtivou většinu objednávek z e-shopů řeším tímto způsobem. Jednak je to vždy levnější, ale hlavně mi to nabízí časovou flexibilitu. Nemusím čekat, kdy se zrovna ozve kurýr s balíčkem a já musím být nastartovaný na značkách, jinak balíček odveze zpět na depo. U výdejního místa nebo pobočky balíček bezpečně dorazí na místo určení, mě přijde informační e-mail či SMS o uložení a já si pro balíček dojdu, až mi to bude časově vyhovovat.

Pokud bych měl jmenovat konkrétního dopravce, tak za mě komfortem jednoznačně vede Zásilkovna, či PPL ParcelShop. Naopak se kvůli dlouhému čekání vyhýbám pobočkám České pošty, nicméně i zde vítám to, že v rámci Balíkovny už státní dopravce doručuje zásilky i jinam.

Markéta Mikešová

využívám výdejní automaty

Tohle se nedá vůbec generalizovat, záleží, kde člověk bydlí a kolik má času. Já bydlím na malé obci, kde Česká pošta sama řekla, že nemá dostatek lidi na rozvoz, takže dodání balíku domů ze strany pošty je obvykle sci-fi. Když není zbytí, jdu na pobočku a lehce nadávám, protože to vždycky dlouho trvá a otevírací doba je krátká.

Ale vlastně mi přijde docela omezující čekat doma určité hodiny, než dopravce přijede, takže když to e-shop dovoluje, nesahám ani po PPL, DPD apod., ale po Zásilkovně. Má u nás výdejní místo ve zverimexu, kam stejně musím chodit kupovat cvrčky. Úplně nejradši mám ale výdejní automaty, Alza si rozhodně zaslouží palec nahoru, že tenhle koncept v Česku zpropagovala.

Martin Chroust

využívám výdejní automaty

Při výběru zboží online pro mě nerozhoduje jen cena, ale také výdejní automaty. Jejich síť se za poslední měsíce v mém okolí tak rozrostla, že kurýrní službu používám prakticky minimálně. Od každé „značky“ výdejního automatu mám v blízkosti minimálně jeden, a při cestě do práce nebo z práce vyzvednu balíky, a stojí mě to minimum času.

Hlavní výhodou je dostupnost 24/7, nemusím tedy čekat na to, až pobočka otevře. S kurýrní službou ve svém bydlišti nemám nejlepší zkušenosti, někteří dopravci jsou sice ochotní volat dopředu a můžu s nimi místo a čas doručení „doladit“, někteří volají minutu před dojezdem – to už raději nemusí volat vůbec.

Karel Javůrek

Používám oba způsoby – doručení domu nebo vyzvednutí na pobočce/výdejním místě. Záleží na ceně zboží, na mém čase a na e-shopu. Máme blízko Zásilkovnu ale i Českou poštu.

Vladislav Kluska

doručením na prodejnu nebo výdejní místo

U mě hodně záleží, kolik si za dopravu eshop účtuje. Pokud kupuju nějakou drobnost, vyberu vždy Zásilkovnu, která je kousek od práce. Jakmile se mi ale podaří dosáhnout na dopravu zdarma (nebo když jsem líný), tak si nechávám doručit věci přímo do práce. Výhoda recepce a toho, že je v kanceláři skoro vždycky někdo, kdo převezme balíček, je opravdu velká. Takto totiž napoprvé balík doručí i Česká pošta.

Karel Kilián

doručením domů nebo do práce

Jestli existuje jedna věc, kterou opravdu nesnáším, pak je to čekání – a obzvláště to platí pro čekání na poště (a zejména na poště v Ostravě-Mariánských Horách). Proto si veškeré zásilky nechávám doručovat domů.

Tuto možnost volím i v případě, kdy je doručení na poštu či do nějakého boxu levnější. Doručením domů ušetřím přinejmenším čas, za který bych se musel přepravit na poštu nebo k zásilkovému boxu, v případě České pošty se navíc vyhnu až několik desítkám minut dlouhému čekání v mnou nevítané společnosti dalších lidí.

Pokud vezmu v úvahu cenu svého času (a volný čas, který bych tomu musel věnovat, je jednou z nejdražších věcí, které ve svém životě máme), pak se mi doručení domů v podstatě pokaždé vyplatí.

Lukáš Václavík

doručením domů nebo do práce

Jako homeofficákovi by mi logicky mělo nejvíce vyhovovat doručování domů a skutečně mi nejčastěji balíky chodí tímto způsobem, ale nejvíce jsem si teď oblíbil výdejní automaty. Když mám dopravu zdarma nebo kupuju něco velkého, tak si to pošlu až domů. Pojí se s tím ale určitý stres, který nenávidím. Čekání na telefon, zvonek, přerušení práce. To pak nevím, jestli mě nezastihnou v koupelně nebo kuchyni…

Když za dopravu musím platit a je to něco menšího, tak si to nechám poslat do Z-Boxu od Zásilkovny, což je obvykle i nejlevnější. Mám to asi půl kilometru, takže se projdu, provětrám a udělám i něco pro tělo. Navíc pár kroků od automatu jsou též pobočka České pošty a partnerské místo PPL Parcelshop, takže můžu přinejhorším využít i je. To už se ale pojí s nějakým čekáním a nefungují 24/7.

Na druhou stranu v době před automaty a výdejnami jsem nikdy neupřednostňoval žádný typ přepravy. Pošťáci jsou u nás spolehliví (lístek o „nezastižení“ jsem měl snad jen jednou), s komerčními kurýry jsem také neměl problém. Shodou okolností mě zrovna před dvěma týdny nezastihlo všemi chválené UPS, které vezlo balík z Amazonu. Nikdo dopředu nevolal, ve schránce byl akorát lístek. No, chyba byla na mé straně, ve zvonku chcípla baterka. Druhý den už balík doručili.

Jiří Kuruc

využívám výdejní automaty

To kouzlo, kdy se přiblížím k výdejnímu boxu Zásilkovny, a ona se na kliknutí v mobilu otevře, mne pokaždé baví. I proto si objednávám ponejvíce právě do Z-Boxu uprostřed naší malé vesnice. Přijde mi to mírně ekologičtější řešení, buď se pro balík projedu na kole, nebo se stavím cestou z či do školky. Zásilkovna slibuje, že v roce 2022 umožní i posílání balíků přes Z-Box, pak budu maximálně spokojen.

A co vy, jak si nejčastěji necháváte posílat balíky z e-shopů?