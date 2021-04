Vy a počítač: Jak používáte plochu na počítači?

Plocha je většinou to první, co vidíme po zapnutí počítače a přihlášení do systému. Jak ji používáte? Udržujete si pořádek, nebo na ní máte ikony hlava nehlava? Pojďme začít anketou, kde se zaměříme na to, co si na plochu ukládáte:

Celé téma ohledně plochy ale samozřejmě není tak jednoduché. Podělte se s ostatními v diskusi, jak konkrétně svou plochu využíváte a zda využíváte specializované programy. Ty ji často umí rozdělit do samostatných ploch a pomoci třídění, či přináší další vychytávky. Pro začátek jsme se zeptali u nás v redakci:

David Polesný

Pouze vybrané soubory a složky

Plochu používám jen jako takové dočasné odkladiště aktuálních souborů, které nepotřebuju mít trvale archivované v počítači. Teď tu mám například pár PDF s domácími úkoly pro děti, formulář pro cestu mezi okresy, několik upravených fotek k použití na sociální sítě a nějaké takové další datové smetí, které po použití může pryč. Nepotřebné věci průběžně mažu, takže na první pohled vypadá moje plocha poměrně prázdná a uspořádaná.

Nevím co tomu odpovídá za odpověď. Nejlíp asi „Na plochu občas něco aktuálního odložím, ale moc často ji nevyužívám“, ale takovou nevidím. Takže asi ta.

Filip Kůžel

Na ploše nesmí být nic

Mám ji jako dekoraci. Plochu vidím, jen když k notebooku připojím druhý monitor, a poslední měsíce (rok?) si tyhle několikasekundové okamžiky užívám. Používám aplikaci Bing Wallpaper, která mi tam automaticky sype krásné plakáty ze zajímavých míst po celém světě.

Tomáš Holčík

Na plochu dávám vše, co chci mít po ruce

Abych dal na Plochu ikonku aplikace nebo rovnou nějaký soubor, musí projít náročným výběrovým řízením, kdy pečlivě zvažuji, jestli to nestačí mít dostupné z nabídky Start. Zvládnu tolerovat tak deset až patnáct ikonek na Ploše. Nakonec ale často po několika měsících zjistím, že mi tam překáží zcela minimálně používaná ikona, o které ani nevím, jak se tam dostala. Takže si teď smažu ikonky pro upgrade firmwaru ve sluchátkách a Google Slides.

Marek Lutonský

Na ploše nesmí být nic

Možná bych odpověď upravil, že na ploše klidně něco může být. Ale bude to úplně k ničemu, protože to tam nikdy nebudu hledat a nenajdu. Když občas omylem stisknu Win + M a po týdnech znovu objevím, že Windows mají nějakou plochu, nanejvýš tam uklidím zástupce, které tam vytvořily nepořádné aplikace. Do koše. Je zajímavé, že při práci na Macu jsem občas na plochu něco umístil, tam je to přece jen středobod operačního systému. Ale ve Windows nikdy.

Vladislav Kluska

Na ploše nesmí být nic

Já jsem co se týče plochy nekompromisní – smí na ní být pouze ikona koše, zcela vpravo dole a nic víc. Pro mě je to prostor pro chvíli oddechu a pokochání se nad tapetou. Většinou mám nastavené nějaké automatické změny, teď aktuálně zkouším aplikaci Bing Wallpaper Download. I kvůli tomu standardně nepoužívám okna přes celou obrazovku. Vždy, když zrovna nejsem na menším Surface, mám úzký pruh nahoře i dole a širší po stranách, aby byla tapeta vidět.

Pro snadný přístup k programům apod. ji nepoužívám. Ty nejdůležitější mám připnuté na hlavní liště, zbytek ve Startu a co není ani tam, je rychle dostupné skrze hledání.

Karel Javůrek

Pouze zástupce na vybrané programy a složky

Na pracovním počítači s macOS mám plochu zcela prázdnou, vytváří se mi tam jen různé screenshoty, které během minut zpracuji (přesunu, smažu). Výjimečně si tam odložím chvilkové soubory, které chci seskupit třeba do e-mailu a rychle je kontrolovat náhledem. Na herním počítači s Windows mám na ploše Koš, složku Aplikace a složku Hry, kde jsou zástupci.

Lukáš Václavík

Na ploše nesmí být nic

Plochu mám úplně čistou až na ikonky koše, počítače apod. Není to ale kvůli pořádku nebo tomu, že mi smetí hyzdí tapetu. Já totiž plochu prakticky nepoužívám a nevidím. Monitor mi celou dobu vyplňují jedno, dvě nebo tři okna podle typu aplikace či způsobu práce. Nejdůležitější aplikace spouštím přes zástupce připnuté na hlavním panelu, zbytek pak přes vyhledávač ve Startu. Soubory mám hezky uspořádané na disku a přistupuji k nim přes Total Commander.

Jakub Čížek

Pouze zástupce na vybrané programy a složky

Snažím se mít na ploše maximální pořádek. Jedinou dlouhodobou konstantou je tedy zástupce koše. Ten pak průběžně doplňuje nejvýše několik málo nejčastěji spouštěných programů. Dokumenty nebo dokonce celé složky na plochu neukládám nikdy – bylo to sexy naposledy někdy v roce 1995.

Karel Kilián

Na ploše nesmí být nic

Ke spouštění nejčastěji používaných programů používám hlavní panel, na kterém mám 22 ikonek. Další aplikace spouštím přes Start + začnu psát jejich jméno, nebo Windows + R a název souboru (winword, excel, calc). Plochu nevyužívám vůbec k ničemu, takže na ní je jen ikona Tento počítač, Koš, odkaz na Dokumenty a „dočasná pracovní složka“ nazvaná prostě AAA. Pokud se zde objeví nějaká nová ikona (například když přehlédnu tuto možnost během instalace nějakého programu), okamžitě ji smažu.

Jak jste na tom s plochou vy? Udržujete si na ní pořádek, nebo se vyznáte ve svém chaosu? Podělte se o své zkušenosti s ostatními v diskusi.