Vy a počítač: Jak nejčastěji skenujete dokumenty či fotky?

Na tiskárny jsme se ptali již před rokem, ale co skenery? Dostat do počítače či mobilu papírový dokument či fotografii občas potřebuje většina z nás, ale jakým způsobem to digitalizujeme? Na výběr je mnoho prostředků od zvláštních skenerů přes multifunkce, mobily až po klasické foťáky.

Stejnou otázku jsme tradičně položili i našim redaktorům, abyste případně načerpali inspiraci v tom, jak sami odpovídat. Budeme rádi i za tipy na konkrétní zařízení, software nebo obecně workflow včetně toho, zda textové dokumenty převádíte na text pomocí OCR.

Marek Lutonský

mobilem (zvláštní aplikací)

Tou zvláštní aplikací je u mě Dropbox. Jeho funkce pro skenování dokáže detekovat hrany papíru a vyrovnat šikmou fotku. Kromě černobílého a barevného výsledku nabízí také mezistav whiteboard s výhodou černobílého kontrastu a zachováním barvy. Aplikace umí vytvářet vícestránková PDF, nešikovné je ale ukládání bitmap jen do PNG. JPEG by byl většinou vhodnější, Dropbox zde záměrně nešetří místem. Soubor uložím rovnou do cloudu a během okamžiku ho mám v počítači.

Mobil mi stačí pro většinu skenovaných dokumentů. Jen když chci větší kvalitu, použiji skenování do počítače na multifunkční tiskárně Samsung. Tady bývá výstupem TIFF s rozlišením 300 dpi a výsledek jde vždy na zpracování do fotoeditoru.

Karel Kilián

mobilem (zvláštní aplikací)

Papírové fotky nemám, takže nemám co skenovat. Když se zcela výjimečně vyskytne potřeba oskenovat nějaký papírový dokument, používám k tomu předinstalovanou aplikaci Skener, která je součástí základní softwarové výbavy telefonů Xiaomi. Je jednoduchá, rychlá a poměrně snadno v ní lze dokument upravit tak, aby vypadal dobře.

Tomáš Holčík

multifunkční tiskárnou

Když to má mít nějakou „štábní kulturu“, používám svou starou multifunkční laserovku Samsung, na které můžu skenovat kromě do počítače i do mobilní aplikace na telefonu. Samozřejmě umím fotit telefonem v režimu dokument, který zvládne perspektivně narovnat focený dokument, ale používám to výjimečně, když není nic jiného po ruce.

Jakub Čížek

mobilem (běžnou fotoaplikací)

Před pár týdny jsem dostal dvě přepravky plné rodinných fotografií z předválečných let a úkol, abych to do konce roku všechno digitalizoval. Myslel jsem si, že to bude brnkačka, kdysi před 20+ lety jsme totiž doma měli jeden z prvních cenově dostupných stolních skenerů Umax a já žil v představě, že se od té doby technologie posunula a skenery za pár tisíc zvládnou s fotografiemi hotové divy. Při pohledu na parametry modelů na trhu jsem ale rychle vystřízlivěl a už se smiřuji s představou, že si budu muset vyrobit vlastní skenovací stativ, do kterého vložím svůj Pixel 4.

Filip Kůžel

mobilem (zvláštní aplikací)

Až teď si uvědomuji, že skenuji čím dál častěji.

Na stole stojí multifunkční inkoustová tiskárna HP, ale ke skenování a kopírování ji používá spíše zbytek rodiny. Já na archivaci dokumentů používám běžnou fotoaplikaci v mobilu. Samsung pozná, že fotím dokument, přímo v hledáčku nabídne jeho zarovnání a oříznutí. Ale úplně nejčastěji používám Google Lens. Ikonka je (společně s mikrofonem pro hlasové vyhledávání) přímo ve widgetu na ploše telefonu, takže je po ruce. Na dvě kliknutí mám fotku, Google v ní okamžitě identifikuje text, mě stačí klepnout na požadovaný výraz, dole vidím výsledky vyhledávání, nebo si text zkopíruji. Takže je to skenování v širším slova smyslu, ale i vzhledem k zapojení OCR to jako skenování beru.

Lukáš Václavík

multifunkční tiskárnou

Mám na to hrozně starou multifunkci Canon Pixma MP630, která funguje i bez inkoustových náplní. :-) Zapnu ji dvakrát třikrát do roka a hromadně převedu více věcí najednou. Skenuji všechno důležité, protože na počítači v tom mám lepší organizaci. Fotky dělám v 600 dpi, text při 300 dpi, v případě potřeby udělám i OCR. Vše nechávám ve formátu JPEG.

Takto jsem v minulosti digitalizoval i domácí fotoarchiv. Vše bylo bohužel na papíru, takže kvalita není kdovíjaká. Skenování je ale rychlé, do Canonu strčím paměťovou kartu a ukládám vše na ní, takže jen měním papíry a mačkám pár tlačítek. K PC ji ani připojenou nemám, možná už ve Windows 11 ani nefunguje.

Hodně mě ale láká půjčit si nějaký poloprofi skener od Epsonu a zkusit, jestli s ním ty fotky nebudou lepší. Mám z dřívějška koupený i software Vuescan, který umí ze snímačů vytřískat maximum (i z toho „canoňáckého“). Bylo by to pracné, zdlouhavé, ale už bych věděl, že jsem udělal maximum.

V častějším nebo vážnějším používání mobilu mi brání několik věcí:

Na fotkách jsou odlesky.

Dokumenty mám často různě přeložené na poloviny, třetiny nebo čtvrtiny a plochý skener to už z principu vyrovná. U mobilu bych pro optimální výsledek musel mít nějakou skleněnou desku, ale tím bych zase zvýšil odlesky.

Aplikace umí automaticky ořezat okraje a vyrovnat křivky histogramu, ale nikdy to není ideální.

Kvůli objektivu vždycky zůstane obraz trochu soudkovitě zkreslený.

Neudržím v místnosti stejné světlo ani stejnou vzdálenost od papíru, musím hlídat zaostření apod.

Za mobil bych si klidně mohl dosadit svou bezzrcadlovku Olympus EM-1, ale problémy bych měl stejné. Mobil ale občas pro rychlé věci použiju, obvykle skenuji pomocí aplikaci OneDrive.

Petr Urban

mobilem (zvláštní aplikací)

Mám malý byt a skener už roky nevlastním. Naštěstí dnešní mobily a aplikace dosahují uspokojivých výsledků. Neskenují dokonale, ale ukazuje se, že dokonalost nepotřebujeme. Dlouhodobě jsem používal Microsoft Lens (tehdy Office Lens), který mi ale loni nebo předloni začal haprovat a vůbec nedělal, co jsem po něm chtěl.

Nouzově občas něco naskenuji pomoci integrovaného skeneru ve OneDrivu, od minulého roku však již téměř výhradně používám Adobe Scan. Fotí automaticky, jakmile před fotoaparátem zaznamená položený dokument. Automaticky nastaví parametry tak, aby výsledek připomínal otisk ke stolního skeneru. Když mi podoba nevyhovuje, parametry si lehce upravím. Aplikace je rychlá, spolehlivá a snadno se používá. Skeny mi z mobilu mi o hlavu ještě nikdo neotloukl.

Martin Chroust

mobilem (běžnou fotoaplikací)

Nechce se mi zapojovat starší tiskárnu přes kabel, protože snad při každém připojení k PC se objeví nějaká chyba (není toner, nelze načíst informace o barvě, chyba tiskárny, apod.). Pro běžné skenování mi bohatě stačí smartphone od Samsungu a základní fotoaplikace. Pokud umělá inteligence detekuje dokument v hledáčku, orámuje jej a stačí jen stisknout žluté tlačítko pro skenování. Výsledek sice není stejný jako z klasického skeneru, na běžně skenované dokumenty (zápůjční listy, potvrzení o vedení účtu, apod.) to však bohatě postačuje.

Markéta Mikešová

neskenuji

Bez komentáře.

Vladislav Kluska

mobilem (zvláštní aplikací)

Pro skenování na mobilu se mi nejvíce osvědčila aplikace Cam Scanner, která umí více fotografií dát do jednoho souboru a vygenerovat PDF. V základu vloží menší text na každou stranu, to je mi ale pro mé občasné využití úplně jedno. Google do pixelů kdysi přidal možnost ořezávat fotky dokumentů tak, aby je pěkně zarovnal, pro vícestránkové věci je to nevhodné a stejně z toho mám fotku. S ohledem ale na to, že už téměř neskenuju ani na tom telefonu, tak si možná s tímto řešením do budoucna vystačím.

Nějaké další zpracování nedělám, skenuju totiž jen tehdy, kdy je po mně vyžadováno odeslat něco ručně podepsané a nemám zrovna u sebe Surface, kde bych to podepsal přímo digitálně. Pro jiné skenování nemám důvod a už vůbec ne pořizovat si (pro mě zcela zbytečné) další zařízení, které by jen zabíralo místo. Dnešní telefony navíc fotí natolik kvalitně, že je vše krásně čitelné a použitelné.

Takže co vy, jak nejčastěji skenujete dokumenty či fotky? Podělte se hlasem v anketě i komentářem v diskuzi.