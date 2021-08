Vy a počítač: Jak moc jste změnili nastavení svého routeru od zakoupení?

Bez internetu by to ve většině domácností dnes již nešlo. Jak ale spravujete vaši domácí síť? Pojďme se na to podívat a začněme u routerů. Ty často nabízí pokročilá nastavení, mnozí ale nezmění ani název a přístupové heslo na Wi-Fi. Pojďme se tak pobavit o tom, jak internet doma řešíte vy. Začněme anketou:

Zkusme ale v rámci diskuse pod článkem rozebrat, zda v rámci routeru využíváme i některé pokročilé funkce, jako jsou například různá omezení pro zařízení, kvóty, či vlastní nastavení firewallu, analytika apod. Stejně tak – aktualizovali jste si někdy firmware?

Podělte se s námi o svůj názor a zkušenosti dole v diskusi! My jsme jako vždy začali u nás v redakci:

Jakub Čížek

Jelikož moji domácnost řídí a sleduje armáda DIY elektroniky, která dělá vše počínaje odposloucháváním letadel od Záhřebu po Drážďany a konče detekcí blesků i kuřáků na okolních balkonech, podle kterých řídí ventilaci, běžný router by mi kvůli hromadě specifických pravidel, vzdálenému přístupu skrze SSH, VPN a tak podobně nestačil. O domácí síť a její zabezpečení se proto stará Turris Omnia s terabajtovým mSATA SSD pro nasové aplikace a linuxovým OpenWRT, který diriguje hromadu vnitřních webových služeb.

Marek Lutonský

Lukáš Václavík se nedávno zmínil, že má nový router, a uvědomil jsem si, že ho asi potřebuji (=chci) taky. Takže mám ještě v paměti úvodní konfiguraci a zkoumání možností. Samozřejmě měním název SSID a heslo. To jsem dokonce změnil oproti předchozímu, takže mě čekalo přenastavování všech připojených zařízení. Mám přesně pojmenované jednotlivé klienty a díky analytice tak vím, jak se připojují, kolik spotřebovávají. Zatím neřeším jednotlivě jejich limity, ale testuje aspoň zařazení do kategorií s různými prioritami připojení. Na síťové parametry kromě pevné IP routeru nesahám, všechno funguje. Také firewall nechávám v továrním nastavení, a tady by se mi možná hodil článek s tipy, co a jak má smysl měnit. A právě teď jsem si zálohoval nastavení do souboru, kdybych ho někdy potřeboval obnovit.

Vladislav Kluska

U této ankety nevím, co moc odpovědět. Na předchozím bytě jsem si totiž pořídil TP-LINK Archer AX50 a nastavoval tam QOS a další funkce, abych vyřešil ne příliš kvalitní připojení. Po přestěhování ale nic podobného řešit nemusím – všechny základny pro chytrou domácnost jsem prostě jen zapojil, nastavil název a heslo k Wi-Fi a vše funguje aniž bych se o to musel nějak více starat, což mi naprosto vyhovuje. Vše ostatním jsem nechal na základním nastavení, včetně antiviru a dalších funkcí.

Tomáš Holčík

Kromě názvu a hesla WiFi musím změnit i vnější MAC adresu a pevně nastavenou IP kvůli poskytovateli připojení. Pro sebe navíc nastavuji DHCP buď s pevně přidělovanými IP podle MAC adresy zařízení nebo s volným rozsahem pro ručně nastavené pevné IP adresy. Občas si pohraju s nastavení QoS nebo omezením rychlosti, ale není to nic zásadního. Dřív jsem řešil rodičovská nastavení pro zařízení dětí, ale jednak už jsou kluci dospělí, ale upřímně se mi víc osvědčila prostá domluva, než spoléhání se na technické řešení.

Lukáš Václavík

V síti jsem se hrabal zrovna minulý týden, kdy mi dorazil nový modem a já musel upravit nastavení i polohu Wi-Fi routeru k němu připojeného. Od doby, co nemám veřejnou IP adresu, toho nastavování ale ubylo. Teď vlastně jen zvolím SSID a heslo, povolím maximální šířku bezdrátového pásma (v domě si to můžu dovolit), nastavím DHCP na rozsah od 10.0.0.2 a tím to končí. Firewall, QoS ani jiné pokročilé funkce nepoužívám, pravidelně akorát kontroluji nové aktualizace a log, kdo se do sítě přihlašuje. Přesto ale vyžaduji zařízení, kde si případně všechno můžu nastavit. Z „plug&play“ routerů jako Google Wifi ovládaných mobilní aplikací mě jímá hrůza.

Druhým měsícem je ve středu mé sítě Asus ZenWiFi XT8, na cestě už je i druhý kus, se kterým pak vytvořím mesh síť. I s jedním kusem jsem sice pokryl celý dům i terasu, ale po změně umístění už signál není tak dobrý a nedosáhne až k bazénu. Druhý uzel by to měl spravit. Před Asusem jsem dlouhé roky používal Wi-Fi routery Turris. Jako jeden z prvních jsem měl toho „bezplatného modráka“, poslední rok jsem běžel na modulárním Turrisu Mox.

Síť je zatím hodně závislá na Wi-Fi. K Ethernetu mám připojený jen NAS, ale počítače, mobily, tablety, televizory, konzole, tiskárnu a další nesmysly jsou na bezdrátu. Kde to jde, tam využívám jen 5GHz síť. Pásmo 2,4 GHz nechávám jen pro stará zařízení. Všechna statická zařízení bych sice výhledově chtěl připojit Ethernetem do switche, ale zatím se mi s tím nechce vrtat (doslova). Když vidím, jak dobře funguje Wi-Fi 6, a že úzkým hrdlem je stejně moje internetová přípojka, tak s natahováním kabelů nespěchám.

Karel Kilián

Nedávno jsem upgradoval na TP-Link Archer AX50 a v jeho nastavení jsem se docela vyřádil. Samozřejmě jsem změnil veškerá hesla a pojmenoval Wi-Fi. Nastavil jsem si například síť pro hosty, rezervaci IP adres na MAC adresy všech zařízení a přenastavil rozsah IP adres přidělovaných DHCP serverem. Mám zapnutý firewall, ale deaktivoval jsem antivir. Chvilku jsem experimentoval s QOS, ale po přechodu na rychlejší připojení jsem tuto funkci vypnul.

Jakub Michlovský

Mám router Asus, který dovozuje docela podrobné nastavení, takže jsem si s nimi dlouze hrál a zkoušel všemožné volby, abych nakonec zase všechno vrátit do defaultu. Takže jsem ve finále vlastně jen přejmenoval síť, změnil hesla, nastavil automatickou kontrolu firmwaru a automatické restartování vždy v neděli v noci.