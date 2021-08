Vy a počítač: Drtivá většina z vás mění pokročilé volby na svém routeru

V tomto týdnu jsme se vás ptali, jak moc měníte nastavení svého routeru. Poměrně nepřekvapivě pouze minimum z vás jej nemění vůbec a čtyři pětiny nastaví více, než vlastní název a heslo k Wi-Fi:

Řečí čísel jen 6 % z vás nenastavuje router vůbec, 10 % jen změní nastavení Wi-Fi a zbylých 83 % se dívá i trochu do hloubky. V rámci redakce se neobjevily příliš velké úpravy a nastavení, uvnitř diskuse pod článkem se ale objevilo několik z vás, kteří si i nahrávají vlastní firmware.

Pojďme se tak podívat na některé zajímavé názory z diskuse:

OpenWrt přináší pokročilé možnosti i na levné routery

Uživatel KRtek.tm v anketě uvádí, že využívá OpenWrt pro pokročilé funkce: „V anketě jsem zvolil "Včetně pokročilých voleb", i přesto že každý svůj domácí router před použitím flashuji na komunitní firmware OpenWrt (dříve jsem používal ddWrt), takže jsem schopen použít i mnohem pokročilejší volby.

Za zmínku stojí možnost instalace rozšíření pro tento firmware, umožňující například použít jako WAN připojení USB tethering z Android telefonu, spustit si vlastní VPN server přímo na routeru a mnoho dalších funkcí, které jsou normálně výrobci levných síťových prvků zapovězeny.

Je to podle mě vhodný kompromis, jak si pořídit levný router s hromadou pokročilých funkcí, který bude dobře sloužit v domácnosti, nicméně se musíte smířit se ztrátou záruky. Stejným způsobem však můžete vylepšit i starší kousek, který již záruku nemá a kromě prodloužení života routeru získáte mnoho funkcí nebo skvělé zařízení pro učení se síťování atd.

Pro firemní použití bych volil rozhodně profesionální síťové prvky umožňující stejné funkce již v základu včetně podpory od výrobce a záruky na výrobek. Mám výborné zkušenosti s Ubiquiti, Cisco nebo Mikrotik (dle finančních možností zákazníka).“

Bez úprav MikroTik

Zato David Lancl používá MikroTik bez přehrání firmwaru i na pokročilejší funkce: „Řekl bych, že kompletně. Používám MikroTik RB4011iGS+RM, který plní spoustu funkcí nad rámec běžný v domácnostech. Řeší dual WAN konektivitu pro přepínání z optiky na záložní DSL v případě výpadku, běží na něm GRE tunely do dvou datacenter z důvodu velmi levného tunelování IP adres ve srovnání s pronájmem od ISP, a také v neposlední řadě VPN a QoS.“

Wi-Fi router pouze jako bridge

Jan Beníček zase router používá pouze jako bridge: „U wifi routeru obvykle nastavuji aby fungoval jen jako bridge a jméno s heslem k wifi, jelikož o komunikaci s internetem se stará jiná krabička. Ta jiná krabička co se stará o přístup k internetu a zároveň slouží jako hlavni switch je Mikrotik RouterBoard Gr3 a u něj sahám na valnou část nastavení počínaje rozdělením statických adres v síti a nastavení rozsahů adres DHCP serveru až po nastaveni osvědčených pravidel ve firewallu (jsou jich stovky) a to samé pro IPv6. Toto zařízeni samozřejmě pravidelně aktualizuji ale kvůli tomu že jsem línej to pravidelně řešit, tak mám nastavené automatické kontroly aktualizací a i aktualizace v měsíční periodě, kdy se mi vždy 1. v noci tuto činnost provede automaticky a následně se restartuje.“