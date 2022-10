Vy a počítač: Do prohlížeče, správce nebo postaru na papír… Kam si ukládáte hesla?

Už před rokem a půl jsme se vás ptali, jak silná hesla používáte. Ale kam je ukládáte, jestli vůbec někde? O tom bude dnešní anketa. Dbáte-li na všechna bezpečnostní pravidla, máte silná a jedinečná hesla pro každou službu. Taková se přitom nedají zapamatovat a musíte je někde evidovat. Ve zvláštní správci hesel, prohlížeči či operačním systému, případně používáte nějaké vlastní řešení, třeba (šifrovaný) soubor.

Anketa je anonymní, takže se nemusíte bát hlasovat. Pokud ale k hlasu doplníte i komentář, buďte obezřetní, abyste neprozradili něco citlivého, co by neměl nikdo vědět.

Martin Miksa

Hesla ukládám v prohlížeči / OS

Konkrétně v klíčence od Applu. Mám je díky tomu synchronizované mezi všemi Apple zařízeními a mám k nim rychlý přístup pouhým ověřením přes Face ID či Touch ID. Hodně zde využívám i funkci navrhování bezpečných hesel, které se mi po registraci do nové služby rovnou uloží a při příštím přihlášení je mohu hned používat, aniž bych si musel cokoliv pamatovat.

Lukáš Václavík

Používám správce hesel

Prošel jsem si všemi fázemi ankety, ale už tak deset let používám správce. Začal jsem s KeePassem, pak jsem přešel na lidštější LastPass a nakonec zakotvil u Enpassu. Ten mi vyhovuje s několika důvodů.

Měl jsem jej za pár peněz a i dnes se dá pořídit formou jednorázové licence (u komerčních správců je jinak obvyklý model předplatného).

Funguje na všech pro mě důležitých platformách, takže nejsem vázaný žádným ekosystémem. A můžu jednoduše používat více prohlížečů.

Šifrovaný trezor s hesly nemám uložený na serverech Enpassu, takže případný (byť nepravděpodobný) hack mě neohrozí.

Na rozdíl od prohlížečů můžu v Enpassu mít další pole, poznámky nebo typy údajů. Dnes už mi generuje i jednorázové kódy (TOTP) místo Google Authenticatoru, protože je to pohodlnější.

Asi mi v něm nechybí žádná funkce. Hodně pomohl audit, díky němuž jsem objevil, že u některých účtů (z několika stovek) mám pořád ještě stejné nebo jednoduché heslo. Dnes už mám s výjimkou pár sdílených služeb všude silné unikátní heslo a kde to jde, tak i 2FA.

Jakub Čížek

Hesla ukládám v prohlížeči / OS

Surfuji v Chromu a v kapse nosím Android, takže si nekomplikuju život a používám vestavěného a kombinovaného správce hesel od Googlu. Přístupové údaje k webům i mobilním aplikacím najdu na jedné hromadě na adrese passwords.google.com. Pár přístupových údajů včetně pinu k platební kartě, který občas zapomenu, mám ale i v souboru Hesla.txt na Google Drive (ne, to není vtip).

Už deset let marně čekám, kdy ho konečně nějaký malware ukradne a zneužije, protože je to přece ta nejhrubší bezpečnostní chyba, ovšem stále nic. Nejspíše je tomu tak proto, že kdyby už nějaký virus skutečně pronikl do mého počítače, jsem v háji tak jako tak. Dělám tedy vše proto, aby nikdy nedošlo k prolomení první hradby.

Marek Lutonský

Používám správce hesel

Už velmi dlouho používám na počítači (s Windows), telefonech i tabletech (iOS, iPadOS) správce hesel 1Password. Stále se držím jeho staré licence bez předplatného, takže nemám k dispozici nejnovější funkce, ale základ mi stačí. Díky správci mám v každé (ale opravdu každé) službě unikátní heslo, dlouhou kombinaci písmen, číslic a zvláštních znaků. Kde to jde, využívám i funkci One-time password, která přímo ve 1Passwordu generuje krátkodobé číselné heslo. Pro dvoufaktorovou autentizaci tak nemusím otevírat jinou aplikaci a ani moc klikat nebo dokonce přepisovat. Všechno mám v prohlížeči na klávesové zkratce pro vyplnění.

Zrovna u 1Passwordu bych se nakonec nebránil předplatnému, kdyby na něj u těchto starých licencí začal ještě víc tlačit. Je to jedna z nejdůležitějších a nejčastěji využívaných aplikací, které používám.

Petr Urban

Používám správce hesel

Kdysi jsem hesla ukládal do prohlížeče, který je synchronizoval napříč zařízeními. Jenže zejména na mobilech potřebuji hesla vkládat do aplikací. Časem jsem se vhrnul do náruče správců hesel. LastPass na mě nepůsobil dobře, byl chatrný, chybový a uživatelské prostředí nepřátelské.

Již několik let spokojeně používám Enpass, který si šlo koupit za dobrou cenu na celý život. Pořád mi připadá dobrý, mohu v něm provádět audit hesel, nahraji do něj své doklady a jiné klíčové osobní informace. Nemám vůbec motivaci hledat jiné řešení. Pokud potřebuji někam uložit citlivou informaci, kterou v hlavě neunesu, je Enpass skvělý a důvěryhodný.

Karel Kilián

Používám správce hesel

Dlouhou dobu jsem používal KeePass, nicméně poté jsem pro Živě recenzoval Bitwarden, jež mě zaujal natolik, že jsem ho začal používat. Dnes je to již několik let a neměnil bych. Oceňuji především perfektně fungující synchronizaci, díky které mám svá hesla nejen na notebooku, ale i dalších zařízeních, včetně mobilního telefonu.

Díky velmi dobrému generátoru se širokými možnostmi nastavení mohu mít všude bezpečná hesla, která vlastně ani neznám. Jediný přihlašovací údaj, který si musím pamatovat, je heslo do Bitwardenu.

Jakub Michlovský

Používám správce hesel

Už několik let si platím 1Password, který mi naprosto vyhovuje. Má hezkou appku na macOS, iOS i iPadOS. A navíc mám všechna data přístupná i v hodinkách. Ukládám sem hesla, platební karty, poznámky i některé dokumenty a nechávám si generovat jednorázové klíče.

A co vy, kam si ukládáte hesla?