Vy a počítač: Děti musí být o sociálních sítích poučené. Raději by je měly používat až ve vyšším věku

V pondělí jsme nastínili problematičnost sociálních sítí ve vztahu k dětem a ptali jsme se vás, v jakém věku byste jim dovolili, aby trávily čas na sociálních sítích. Používání těchto platforem na lehkou váhu neberete, což v anketě vyjadřujete tím, že byste k sociálním sítím malé děti příliš nepouštěli.

Výraznější počet z vás by s používám souhlasil od dvanácti let, celá třetina hlasujících by nicméně počkala do patnácti. Výrazných 40 % by sociální sítě rovnou nechalo až na dospělost. Za dospělé jsou v Česku považováni lidé od 18. roku života a typicky od tohoto bodu jsou považováni za plně svéprávné.

Sociální sítě dětem do rukou nepatří

Z diskuze vyplývá, že část z vás by sociální sítě nechala do vyššího věku, případně se jim raději úplně vyhýbala. „Asociální sítě ? Nikdy !“, píše Bowie. „Jsem bezdětný, ale kdybych nějaké děti měl, tak bych jim všechny ty ksichtbuky a twitry zakázal.

Komunikátory ano, sociální sítě ne. Nikdy,“ uvádí KosKarel.

Remet s jistou dávkou nadsázky píše, že by používání povolil „od 33“. Diskutovalo se ale také o smyslu a efektivitě zákazu.

Je potřeba komunikovat

Samotné omezení věku není všespásné řešení, což ve svém komentáři reflektuje pesvoboda: „Jistě, ani 15+ neřeší to, že tam pak každá holka srovnává sebe se stovkou nejatraktivnějších žen planety a má pocit, že přeci musí vypadat stejně. Kéž by existovala možnost, aby byl internet ke vzdělávání a ne ke stresu, že nemám dovolenou/dům/psa/přítelkyni/vzhled jako miliontina lidí na zemi.“

Miroslav Hašpl vysvětluje že samotné omezení věku problematiku efektivně neřeší. Za důležitou považuje komunikaci s dítětem a popisuje příklad z praxe: „Zákon = 15 let. S tím nic nenaděláme. Ale jak budete jednat se svým dítětem, když bude díky zákazu webu odtržené od ostatních ve třídě? Je potřeba vysvětlovat a učit a ne zakazovat. Já jsem kdysi své 13leté dceři předvedl zkrášlení fotky ve Photoshopu, aby pochopila ty "krásné" fotky modelek. Pochopila a byla v pohodě. A další narážka - internet je i ke vzdělání. Jen musíte dotyčné naučit jak to vzdělávání hledat.“

Otevřenou komunikaci doporučuje i BoboDupla, přičemž částečně vychází z vlastních zkušeností z dětství: „Pochybujem, že to budú tie isté siete ako teraz (teda pokým môj potomok vyrastie do veku, keď ho to začne zaujímať). Takže, ak by som mal teraz násťročné dieťa, tak by som mu to nezakazoval, ale asi by som s ním veľa diskutoval o tom čo tam vidí, čo tam číta, aby mal k tomu aj iný pohľad na vec. Zákazom nepomôžete ničomu, aj mne rodičia zakázali fajčiť a predsa sme fajčili. Dôležitejšie je deti vychovávať a tráviť s nimi čas inak ako tak, že všetci vrátane rodičov čumia večer do mobilu a ani neprehodia pol slova o tom ako sa kto má.“

Efektivitu obyčejného zákazu zpochybňuje jurabike: „pokud na routeru udelam ban na *facebook.*/*instagram.*/ tak to stejne uz i 8leté dítě obejde VPNkou nebo tím,že pojede na data..apod“

Co je sociální síť?

Zaujala nás část diskuze zaměřená na definici sociální sítě. Tato otázka je důležitá ve vztahu k případným zákazům a úskalím, před nimiž chceme děti chránit.

FrantaN47 vypíchl jednu z definic, podle nichž za sociální síť můžeme považovat rovněž diskuze na Živě: „sociální síť je služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata.“

„Záleží tedy o jakou sociální síť se jedná. Je rozdíl mezi nějakým fórem o sběratelství známek nebo lepení modelů autíček a facebookem, tiktokem apd.

Řekl bych tak do 15 let používat sdílené účty a od 15 by měli své vlastní. Ale ono je to stejně jedno. Pokud to dítě bude mít přístup k internetu (třeba i ve škole), tak si bude dělat co chce od mnohem mladšího věku. Dnešní děti jsou prostě počítačově vyspělé velmi brzo a rodiče nestačí zírat,“ uzavírá svůj příspěvek frantaN47.

Na uvedený příspěvek zareagoval KosKarel a předvedl jinou kategorizaci a přístup k dílčím kategoriím: „Pletete si pojmy, já bych to shrnul do třech termínů:

A) Komunikátor - Umožnuje kominikace uživatele A a uživatele B napřímo bez zásahu třetí strany.

B) Diskuzní vlákno/forum - Umožnuje komunikace více uživatelů pod dohledem nějakého moderátora (člověka s vyššími právy), který zasáhne když uživatel poruší pravidla komunikace. Například nadávky. Může zasáhnout do diskuze aby uvedl věci na pravou míru, jinak nechává diskuzi volně běžet.

C) Sociální síť - Do komunikace zasahuje třetí strana, která sbírá informace o uživatelích a na základě toho moderuje diskuzi, předkládá návrhy, vytváří sociální bubliny lidí se stejnými názory a snaží se neustále udržovat uživatele online. Už tu nejde o komunikaci dvou lidí, ale o komunikaci člověk-stroj-člověk.“

Všem zúčastněným děkujeme za příspěvky a za mnohdy podnětnou diskuzi.