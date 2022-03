Vy a počítač: Čtete licenční podmínky aplikací a služeb, které používáte?

Už před více než 20 lety jsme na Živě psali o tom, že licenční smlouvy všichni potvrdí, ale málokdo je čte. Velmi dlouhé dokumenty psané právnickým jazykem jsou nezáživné, ale je zodpovědné přečíst si podmínky, za jakých okolností můžete produkt používat, k čemu není určený a kdy vám jej tvůrce může upřít.

Trvá problém se čtením tzv. EULA (End User License Agreement) ještě i dnes, kdy se některé firmy snaží podmínky zkracovat a psát je tak, aby je pochopilo i dítě? O tom bude dnešní anketa, ve které se vás ptáme, jestli licenční podmínky aplikací a služeb čtete, či nikoliv. Takhle odpovídají naši redaktoři.

Lukáš Václavík

Čtu jen některé

Pár jsem jich přečetl, většinou ale až zpětně, kdy jsem chtěl při nějakém problému zjistit, jestli mám nárok na nějakou pomoc, odškodnění, refundaci apod. Obecně je ale nečtu, protože stejně vše používám skepticky s tím, že to možná jednou z různých důvodů přestane fungovat a já se proto k produktu nechci nijak upínat.

Zodpovědnější jsem u smluv na úřadech, v bankách apod., ale i tam spíš kontroluji konkrétní kapitoly. Několik desítek stránek by mě zabilo. Je zkrátka potřeba zapojit určitý zdravý rozum. Zákony také nemám přečtené, ale tuším, co nesmím dělat.

Marek Lutonský

Ne, nikdy je nečtu

Život je příliš krátký na to, abych četl licenční podmínky u softwaru. Vím, že to není rozumné, ale to je tak všechno, co k tomu dokážu říct… Na druhou stranu nikdy bezmyšlenkovitě neodklepávám další dialogy instalačního procesu. A když je to možné, vždycky kontroluji, co všechno mi chce program do počítače dostat. Je to instinkt z dřívějška, kdy se tímto způsobem rád instaloval i různý bloatware typu McAfee.



Zrovna před několika dny jsem se ale při instalaci dost zarazil. Na tohle se mi opravdu moc nechtělo kliknout

Jakub Čížek

Čtu jen některé

To je složité. Já je sice nechci číst, ale z pracovních důvodů se tomu občas neubráním. A pokaždé se přesvědčím, že neskrývají žádného bubáka, ale jen minimum nutné právní vaty, aby taková služba vůbec mohla bezpečně fungovat a nabízet i zdánlivě banální funkce. Ostatně, ony jsou dnes napříč provozovateli víceméně identické.

Jakub Michlovský

Čtu jen některé

U služeb a aplikací, které si platím, podmínky nečtu. Pochybuji, že by Microsoft, Apple nebo nějaká hra na Xbox měla v podmínkách něco nehezkého. Pokud je to ale něco „zdarma“, tak si podmínky raději pročtu, občas člověk najde docela pikantnosti. Třeba svého času Clubhouse, který si s vašimi osobními údaji a kontakty dělal psí kusy.

Petr Urban

Čtu jen některé

Upřímně, podmínky čtu minimálně, někdy zběžně. Někdy i kvůli svému povolání, ale že bych byl zodpovědný uživatel a důkladně si četl podmínky každé služby, kterou použiji, tak to vás musím zklamat. Snažím se sledovat podmínky u důležitých služeb, ale ty zdlouhavé texty napsané právničtinou prostě většinu lidí minou – mne nevyjímaje. Pozoruji, že občas člověk nezná ani jednoduchá pravidla služeb ve fyzickém světě. U nás se občas někdo pohybuje v protisměru na cyklostezce, protože si nepřečetl pád bodů na ceduli u vjezdu.

Filip Kůžel

Ne, nikdy je nečtu

Možná za to jednou půjdu do křemíkového pekla, ale nečtu. Je toho strašně moc.

Karel Kilián

Ne, nikdy je nečtu

Asi, nebo spíše určitě je to špatně, ale licenční ujednání jsem nikdy nečetl. Je pravda, že následné používání dané aplikace pak připomíná podepsání smlouvy, kterou jsem si předtím nepřečetl, což bych v běžném životě určitě nikdy neudělal.

Podmínky nečtu zejména proto, že bývají velmi dlouhé, navíc jsou většinou formulované tak, že jsou v podstatě nečitelné. Nechápu, proč nemohou být srozumitelnější a stručnější. Takový bodový seznam s výčtem zásadních podmínek bych si například přečetl.

A co vy, čtete licenční podmínky služeb a aplikací?