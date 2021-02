Vy a počítač: Bez velkého disku to nejde, nemusí být ale nutně přímo v počítači

V uplynulém týdnu jsme se vás ptali, s jak velkým diskem si vystačíte na soukromém počítači a jak jej případně doplňujete. Z ankety vyšlo, že 40 % z vás má kapacitu větší jak 2 TB a pouhá desetina z vás se obejde s 258 GB a méně.

V rámci diskuse pak často doplňujete, že základní disk v počítači nestačí a používáte další doplňky, jako jsou externí disky či NASy. To často umožňuje mít i menší disk v samotném počítači. Obecně je tak potřeba umístění velkého množství dat značná.

Podobně to máme i v redakci, z diskuse pod článkem jsme ale vybrali některé zajímavé názory a tipy:

Důležitá data na externích discích

Jak zmiňuje Alois Novák, na systém mu stačí i 1 TB místa, připojené má ale i disky na další data, hry a hlavně zálohy: „Dvě systémová SSD (Win 1 TB, Linux 500 GB) + 1 TB a 2 TB HDD (oboje 7200 ot/min) na data a většinu her (u těch starších je stejně jedno z čeho běží). + 1,5 TB na externích discích pro duplikaci důležitých dat (ta nejdůležitější mám ještě archivovaná na optických médiích geograficky jinde).“

Hlavní roli hraje NAS

Mnoho z vás zmiňuje, že bez NASu by to nešlo. Slouží tak jako hlavní úložiště pro fotky a další soubory, třeba jak uvádí uživatel KOPR: „Již před nějakou dobou jsem řešil, jak přistupovat k datům z více zařízení doma. Výsledkem je, že v domácím PC mám rychlé NVMe SSD 1TB tak akorát na systém a aplikace a nějakou tu synchronizaci dat z M365, na NB mám 512GB NVMe SSD (prostě jiný nebyl) a veškerá data jsou na NAS s dostatečnou kapacitou (myslím, že je to kolem 30TB) Pracovní data jsou v cloudu, osobní data (fotky, videa z dovolených apod.) jsou na NAS. Pravdou je, že tento model je velmi svobodný, protože pokud na počítači data jsou, jde vždy o nějakou synchronní kopii něčeho, co je v cloudu, na NAS apod. Pak, když PC umře, neřeším obnovu. Prostě to převalím, nastavím účty a ono se to zase postahuje.“

Jde to i s naprostým minimem

Uživatel jirik66 se vymyká hlavně tím, že ve svém počítači má aktuálně 32 GB úložiště, byť zvažuje upgrade. Jak to ale bývá, bez externích disků to nejde: „32 GB eMMC Ale přiznám se že poslední dobou už s místem dost bojuji. Všechna uživatelská data mám samozřejmě na externích discích, no ale zatím se mi alespoň všechny aktualizace W10 podařilo nainstalovat.

Ale je to málo, je to málo. Myslím ale že 64 GB či dokonce 128 GB by už bylo zcela bez problémů “

Stačí mazat zbytečnosti

Zachata ale zmiňuje, že stačí mazat věci, které již nepotřebujeme a místa tak není tolik třeba: „M1 Macbook Air 256GB, iCloud 200GB, Starý externí HDD 1TB

V notebooku aktuálně používané věci, na iCloudu záloha nejdůležitějších věcí, o které bych fakt nerad přisel a na zbytek externí HDD... Základem bylo u mě pořádné síto a promazání dat... opravdu už v dnešní době nepotřebuji 600 filmu v SD/HD kvalitě a xx fotek stejného místa z různých uhlu, tisíce mp3 apod. Do budoucna nahradím pouze 1TB HDD nějakým 2TB SSD.“