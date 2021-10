Vy a počítač: Bez doplňků v prohlížeči se skoro nikdo neobejde, většině jich ale stačí málo

Během týdne jsme se vás ptali, jestli vám stačí holý webový prohlížeč, nebo do něj instalujete různá rozšíření. Většině našich redaktorů stačí jeden až pět doplňků a stejně to mají i naši čtenáři, kteří tuto možnost volili v 57 % případů.

Jen sedm procent z vás neinstaluje nic dalšího, dvacet procent má aktivních 6 až 10 rozšíření a přes 11 doplňků používá šestnáct procent z vás. Třeba jako náš kolega Karel Kilián, který jich napočítal 23. A jak vyplývá z následné diskuze, nejčastěji zmiňujete rozšíření pro blokování reklam a jiných prvků na stránkách.

Rozhodují i kvality prohlížeče

„Vertical Tabs Reloaded - kvůli němu nemůžu z Firefoxu na Chrome, Film scores for Netflix, HTTPS Everywhere, I don't care about cookies, smartUp Gestures, tabclip, To Google Translate,“ říká Forrest911 s narážkou na užitečné rozšíření, které je zatím je pro Firefox.

S Firefoxem je spokojený také Martin Novotný: „Rozšíření používám docela dost (FF) a v podstatě jen kvůli nim zůstávám u FF, i když mě každým druhým updatem něčím naštve. Pro Chrome jsem nenašel za všechny náhradu, a především v doplňku pro kontextové vyhledávání mám definováno přes 30 vyhledávání, to bych musel znovu všechno zadávat.“

„Od doby, co používám Vivaldi, tak mám nainstalovaný pouze uBlock Origin, Social Fixer a AutoReload. Dříve jsem měl cca 10 rozšíření ve Firefoxu, ale Vivaldi jejich funkcionalitu obsahuje přímo v základu,“ píše Krtek.tm. Bohatě vybavený Vivaldi vyhovuje také Techiasovi. „Vzhledem k tomu, že používám hlavně Vivaldi, který svými funkcemi pokrývá všechny mé potřeby, tak doplňky v něm moc nevyužívám. Mám nainstalovaný jen Privacy Badger a HTTPS Everywhere. Ve všech ostatních prohlížečích mám ještě uBlock Origin a I don't care about cookies.“

Tipy na rozšíření

Aleš Novák doporučuje:

Generátor QR kódů (protože umí zakódovat delší text než ten vestavěný ve Vivaldi)

Steam URL Opener - otevře stránku v klientu Steamu

FFS MSDN in English - Vynutí původní (anglickou) verzi dokumentace od MS

Link to Text Fragment - Odkazy přímo na určitý text na stránce

Cookie AutoDelete - Automatické mazaní svinčíku, co si stránky ukládají v prohližeči

Violentmonkey - Uživatelské JS

Digital Storm používá:

Dark Reader

Enhancer for YouTube

FlagFox

MTS play Youtube inside Facebook

MyJDownloader

Open Gmail in new tab

QuickDrag WE

uBlock Origin

Wikiwand

Bugscz vybavil Vivaldi tímto:

Bitwarden

uBlock

Privacy Badger

I don't care about cookies

ClearURLs

HTTPS Everywhere

Improve Youtube

SponsorBlock

Picture-In-Picture (Vivaldi umí nativně, ale díky doplňku je tlačítko vedle adresního řádku)

Dark Reader (NUTNOST!)

Dark New Tab

Switchy Omega (pro testování proxy serverů)

Vyčerpávající seznam poskytnul i Jáchym Kvasnička: