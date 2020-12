Vy a počítač: Bez domácí tiskárny to stále nejde. Vítězí laser nad inkoustem

Ptali jsme se vás, zda máte a používáte domácí tiskárnu. Zároveň jsme chtěli zjistit, jestli jste dali přednost laseru, či inkoustu. Ze samotné ankety vyplynulo, že domácí tisk je pro vás stále důležitý – 89 % z vás má doma tiskárnu, byť polovina ji nepoužívá často. Minimum čtenářů se bez ní zcela obejde. Ostatně, podívejte se sami:

Hlasování čtenářů tak potvrdil i průzkum u nás v redakci. Bez tiskárny jsem se vlastně obešel jen já a Kuba, ostatní doma nějakou mají. Většina z vás přitom v diskusi preferuje laserovou variantu namísto inkoustu. Hlavním důvodem je přitom časté zasychání při méně frekventovaném tisku. Jak ale někteří zmiňují, dnešní tiskárny tímto neduhem již tolik netrpí.

Z diskuse vybíráme některé zajímavé názory a tipy:

Z telefonu jde tisknout i s hloupou tiskárnou

Tip na užitečnou aplikaci na tisk z telefonu uvádí Pety: „Kdysi jsem měl inkoustovku od Canonu. Vzhledem k neustálému zasychání a čištění trysek nakonec vycházela cena stránky tisku ve stokorunách. Po dvou letech trápení putovala do elektroodpadu. Dnes spokojeně provozuju levnou barevnou laserovku (tedy ona je to LED tiskárna) OKI C301dn jako síťovou. Spolehlivá, nic nezaschne, tonery se seženou (neoriginální) za směšnou cenu a vydrží velice dlouho. Neumí sice jako dnes už nemoderní model přímý tisk z Androidu, ale přes WiFi -> LAN to zvládá appka PrintBot.“

Pro tisk fotek jedině inkoust

Jak ale zmiňuje Snejdy, pro tisk fotek na fotopapír se hodí více inkoust: „Tanková inkoustovka... když chce člověk tisknout i fotky tak je to jediná možnost (jen si člověk musí dávat bacha když tiskne míň a aspoň jednou za 14 dní vytisknout stránku se všema barvama). Laserovka na fotopapír neumí a normální inkoustovka s cartridgema by člověka cenově stáhla i z kůže.“

S dětmi a školou je tiskárna potřeba

Bigboban pak správně poznamenává, že pokud máte doma děti, bez tiskárny to prostě nejde: „Nedokážu si představit život bez tiskárny. V jednom kuse potřebují něco děti, formuláře do práce, na úřady, kopie něčeho pro někoho atd. Průměrně tiskárnu rozjedu tak jednou za den...“

Namísto tiskárny více monitorů

Na závěr nás zaujal komentář Jana Holíka, který jede digitálně a potřebuje spíše více monitorů: „Všechno mám digitálně, úřední korespondenci mám v Datovce, takže tiskárnu nepotřebuji. Spíš uvažuji, že si koupím více monitorů než tiskárnu, protože doma mám stále jen jeden a když na něčem pracuji, tak je lepší mít více ploch, což je dnes už standard minimálně v IT firmách, ale naprosto skvěle se to hodí i při práci s textovými dokumenty... (...) Akorát nevím, jestli bude lepší pořídit si jeden "obrovský monitor" a pracovat jen s okny nebo třeba tři malé (nejspíš 24").“