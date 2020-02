V USA vzniká zákon podobný GDPR. Návrh už leží na stole

Zatímco některé země si při pohledu na evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) obrazně klepou na čelo, pro jiné je zákon inspirující a touží po podobném. Například Spojené státy legislativu tohoto typu vůbec nemají. A to je podle demoktratické senátorky Kirsten Gillibrandové špatně. Podle ní je třeba, aby se Amerika v tomto ohledu dostala mezi vyspělé státy, a tak ve čtvrtek předložila zákon, který z GDPR ve velkém vychází.

Pokud by Kongres návrh schválil, v Americe by poprvé vznikla Federální agentura pro ochranu dat, která by měla autoritu ochranu dat po celé zemi vymáhat. „Tato oblast je u nás totálním Divokým západem, což je ohromný problém,“ vysvětlovala senátorka v blogovém příspěvku, proč zákon předložila.

Z evropského pohledu se skutečně současná situace v USA může zdát až nepochopitelná. Amerika nedisponuje žádným celonárodním zákonem, který by jasně definoval ochranu dat uživatelů na internetu, což ji řadí po bok zemí jako je Sýrie, Libye nebo Venezuela. Zatímco v Evropě musí být technologické společnosti velice opatrné, v USA jim „projde“ daleko více věcí. I proto například některé americké weby po zavedení GDPR jednoduše znepřístupnily své služby pro lidi z Evropy, jelikož podrobit se těmto přísným pravidlům pro ně bylo příliš namáhavé.

Navrhovaný zákon, nazvaný zatím Data Protection Act, počítá s tím, že by nově vytvořený úřad přijímal od lidí stížnosti na zneužívání jejich dat a deklaroval by, co je přijatelné nakládání s údaji a co ne. Jednotlivé společnosti by mohl vyšetřovat a pokutovat. Některé pravomoci by úřad převzal od současné Federální obchodní komise, pod kterou tato problematika v současnosti spadá.

Některé americké spotřebitelské organizace již deklarovaly podporu nové legislativě. Zatím ale nelze určit, zda má zákon šanci projít. Bude zřejmě i záležet, jaké zkušenosti přijdou z Kalifornie - ve státě v lednu začala platit jakási obdoba GDPR, jde o první místo v USA s podobně přísným nařízením jako má Evropa.