Vulkan podporuje ray tracing. Věrnější grafika může zamířit i na mobily

Ray tracing už nebude dostupný jen v DirectX 12, ale také konkurenčním Vulkanu 1.2. Khronos Group včera dokončila specifikace nových rozšíření, které technologii pro věrné zobrazení světel, stínů, odlesků nebo refrakcí dostanou i do tohoto grafického API. V prosinci pak vyjdou vývojářské nástroje pro jednodušší implementaci do her a aplikací.

Nová technologie již ve Vulkanu funguje od letošního března, kdy vyšla předběžné specifikace a betaverze ovladačů od Nvidie. Během půl roku se rozšíření ladila, ale nijak významně neměnila. Podle Khronosu došlo k několika úpravám souvisejícím například s překladovou vrstvou vkd3d-proton starající o převod her pro DX12 do Vulkanu.

Ray tracing ve Vulkanu může fungovat na dedikovaných RT jednotkách, jako jsou ty na kartách GeForce RTX 2000/3000 nebo Radeon RX 6000, ale také přes obecné výpočty prováděné na stream procesorech. Ray tracing na Vulkanu zvládne totéž co na DX12, což usnadní převod kódu i překlad v reálném čase přes zmíněný Proton.

Na rozdíl od DX12 je ale Vulkan dostupný i mimo Windows 10 a Xbox. Podporován je už od Windows 7, je dostupný na Linuxu, ale také Androidu. Khronos zmiňuje, že nic nebrání zavést ray tracing i na mobilech. Vzhledem k výkonnostnímu deficitu mobilních čipů to však v dohledné době nehrozí.

První velkou hrou s ray tracingem postavenou na Vulkanu je Wolfenstein: Youngblood. Ta ale není zrovna příkladem univerzálně funkčního řešení. Hra totiž vyžaduje Windows 10 a karty GeForce RTX, na její úpravě se ostatně podílela sama Nvidia.

V beta ovladačích ale Nvidia slibuje, že RT ve Vulkanu bude obecně fungovat také na kartách Pascal s 6 GB VRAM (tedy od GeForce GTX 1060). AMD má betaverzi ovladačů určenou pro Radeon RX 6800. Intel začne ray tracing podporovat na kartách Xe-HPG až příští rok.

Kromě ray tracingu by se Vulkan měl v budoucnu pomocí GPGPU výpočtů naučit akcelerovat (de)kompresi videa a bude podporovat také technologie variable rate shading a mesh shading. Ta první se stará o vykreslování různých částí obrazu v různé kvalitě, druhá pak usnadní vykreslování geometricky složitých objektů. Obojí již najdeme v DirectX 12 Ultimate.

Ray tracing ve hře Wolfenstein Youngblood: