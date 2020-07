V testu se ukázal procesor Intel Rocket Lake-S s podporou PCI Express 4.0

Oproti AMD nemá Intel pro desktopy ani mobilní platformy zajištěnou podporu dvakrát rychlejší sběrnice PCI Express 4.0 a stále tak používá PCI Express 3.0. Jak to ale vypadá, s procesory Rocket Lake-S by se to mělo už konečně změnit.

V databázi testů SiSoftware se totiž objevil počítač vybavený procesorem Rocket Lake-S (označení jako Intel Rocket Lake Client Platform Rocket Lake Client System UDIMM 4L ERB), který zároveň obsahoval i rychlé 1TB SSD s PCI Express 4.0.

Pochopitelně to úplně nedokazuje, že SSD skutečně běželo v tomto režimu, ale jedná se o poměrně silnou indicii, že Intel testoval novou platformu právě s NVMe SSD pro PCI Express 4.0, aby si ověřil rychlosti.

Součástí procesoru byla integrovaná mobilní grafika Intel Gen12, což by už měla být nová generace s označením Xe. Zatím ale není jasné, jakou výrobní technologií budou tyto procesory vyráběné.

Podle dřívějších informací by nová architektura jader Willow Cove měla spoléhat na 14nm technologii, mohlo by ale jít o složený čip, kde některé části budou vyrobené 10nm technologií (například grafika). Zatím se očekává, že maximální počet jader u těchto procesorů bude vzhledem k vyšším počtu tranzistorů pouze 8.