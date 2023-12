Všechny zprávy a blogy na jednom místě. Používáte RSS čtečku?

Technologie RSS pro odebírání novinek z webu existuje už skoro čtvrt století, nikdy se ale nestala masově používanou, byť ji podporovaly skoro všechny stránky a byla dostupná v prohlížečích či e-mailových klientech. Většina lidí raději navštěvuje jednotlivé weby, případně si nechává doporučovat obsah na sociálních sítích.

Erereskáři jsou vymírající druh, ani u nás v redakci to už není povinná výbava, byť musíme pracovat s desítkami různých zdrojů a udržovat si přehled, co se děje. Jste na tom, naši čtenáři, jinak?

Hlasujte v anketě a pod článek můžete přidat také komentář. Kterou službu/aplikaci pro RSS používáte? Máte čtečku na PC i mobilu? Kolik zdrojů odebíráte? Máte je nějak organizované do složek nebo štítků?

Filip Kůžel

Ne, nepoužívám

Jel jsem v tom dlouhé roky – prvně Google Reader, později Feedly. Pak mě to hledání cenných informací v hromadě balastu přestalo bavit a nechal jsem výběr na lidech – našel jsem si pár zajímavých účtů na Twitteru. Jenže pak přišel pan Musk, zrušil Tweetdeck a mě to přestalo bavit. Prozatím jsem skončil u algoritmů – spoléhám na to, že si mě dostatečně osahaly a předhazují mi relevantní obsah. Někdy to funguje, někdy méně.

Lukáš Václavík

Ano, používám

RSS používám už snad 20 let. Dříve v samostatných aplikacích, e-mailových klientech nebo prohlížečích, pak jsem to delegoval na Google Reader, který mi zdroje, stav přečtení a hvězdičky synchronizoval mezi zařízeními. Po konci Readeru v roce 2013 jsem přešel na Feedly, které jsem měl až do loňska.

Momentálně používám open source čtečku NetNewsWire, která má aplikace pro macOS, iOS i iPadOS a která umí zdroje synchronizovat přes iCloud. Já tak nemusím další třetí straně svěřovat, co čtu a na co klikám.

Čtečku mám pro pracovní i soukromé účely, mám v ní hodně přes sto odebíraných kanálů (zprávy, blogy, úřadní věci, newslettery…) a vždycky trpím, když nějaký web RSS (nebo Atom) nepodporuje. Procházet tolik zdrojů ručně by bylo nepohodlné, navíc si potrpím na chronologické řazení příspěvků. Proto je dost nepoužitelné nahradit RSS například odebíráním daných webů na sociálních sítích. Tam se příspěvky řadí náhodně a je v nich i spousta dalšího informačního šumu.

Marek Lutonský

Ne, nepoužívám

S RSS jsem coby uživatel skončil vlastně s Google Readerem. Nějakou dobu jsem zkoušel Feedly coby nejpovedenějšího nástupce, ale nějak jsem se s touto službou nesžil. K tomu jsem vypadl z pravidelné přípravy zpravodajství, takže už tolik nepotřebuji všechny novinky z mnoha zdrojů.

RSS mi už dlouho nejvíc nahrazuje X. Tam sleduji zdroje, které mě zajímají: lidi, firmy. Až se divím, jak je pro mě užitečný algoritmizovaný výpis For you, který si občas otevřu místo příspěvků z účtů, které sám sleduji. Jak se cíleně straním toxických diskuzí a Mute je u mě pomalu využívanější funkcí než Reply, mám For you čistý a plný zajímavého obsahu hlavně kolem AI a témat, která mě teď nejvíc zajímají.

Jakub Čížek

Ano, používám

S koncem starého dobrého Google Readeru jsem před lety asi jako drtivá většina ostatních přešel na Feedly. Doba se ale opravdu změnila a živit se čímkoliv jiným (tedy nemít potřebu každý den zkontrolovat desítky zdrojů), RSS by pro mě už bylo jen vzdálenou vzpomínkou na dřevní doby internetu.

Jako prostý čtenář si totiž už roky vystačím s tím, co mi doporučuje mobilní Chrome a podle mého reálného zájmu. Jen je třeba tyto automaty opečovávat, věnovat jim čas a vyšlechtit je k tomu, aby čerpaly z věrohodných zdrojů a ne nějakých pofidérních agregátorů a clickbaitových noname webů.

Petr Urban

Ano, používám

Smířil jsem se s tím, že RSS je i přes pokusy o jednoduché používání příliš složité pro střední proud. Skutečně je snazší odebírat zprávy na sociálních sítích. I ke mně se některé novinky dostanou právě přes Instagram (a dříve přes Twitter). Čtečku RSS nicméně používám a je to můj primární zprostředkovatel nového obsahu.

Když skončil legendární Google Reader, vznikla řada schopných konkurentů, která ho časem předčila. I proto občasná volání po návratu Readeru nechápu. Zřejmě nejlépe ho zpočátku napodobilo Feedly, které nás díky aktivnímu vývoji namlsalo na řadu vychytávek. Články se v něm dají pěkně organizovat a vyhledávat.

Když v první fázi éry po Readeru tvůrčí tým Feedly žádal o finanční podporu a nabízel dočasně doživotní předplatné za vyšší jednorázovou částku, neváhal jsem zaplatit. Feedly mi dodnes krotí stovky dílčích zdrojů. Silně sází na AI a filtry pro přesné vyhledávání obsahu, deduplikaci nebo skrývání vybraných témat.

Skvěle funguje i v případě, že využijete jen zlomek funkcí. Pak připomíná zmíněný Google Reader, kde sledujete informační kanály a třídíte je do složek. S ohledem na to, že pracuji na stolním počítači, tak Feedly používám tam. Na mobilu jej spustím jednou do roka, nemám potřebu to dělat.

Nejsem si jistý, jestli bych samotnou čtečku RSS používal, kdybych se neživil tím, čím se živím. Ideově bych rád, protože je přehledná a v jádru nestranná. Jenže novinky ze zájmových a zpravodajských webů ke mně doplují právě přes sociální sítě. Je těžké odolat. Takže mě nasytí a málokdy mám potřebu ve Feedly procházet ryze osobní zdroje.

Karel Kilián

Ano, používám

Když v červenci roku 2013 skončil jednoduchý, a přitom velmi funkční Google Reader, hledal jsem odpovídající náhradu. Sleduji totiž bezmála 200 internetových zdrojů z nejrůznějších oborů a není v lidských silách tohle zvládat neustálou kontrolou příslušných stránek. Vždyť každý den mi proběhne před očima více než tisíc článků!

Nakonec jsem přešel na čtečku Feedly, kterou k naprosté spokojenosti používám dodnes. I po více než deseti letech mi zcela vyhovuje - velice oceňuji například integraci s poznámkovým systémem Evernote, který používám v rámci GTD a ukládám si do něj zajímavá témata, která chci zpracovat.

Další šikovnou funkcí je automatické seskupování článků, které se zabývají stejným tématem. Díky tomu se mohu na tutéž událost nebo novinku podívat pohledem několika vzájemně nezávislých médií, případně i dohledat původní zdroj dané informace, což je pro mou práci velmi důležité.

Musím konstatovat, že Feedly je pro mě jednou z absolutně nejdůležitějších aplikací. Jen díky ní si dokážu udržovat permanentní přehled o všem, co se kde šustne, což je pro mou práci technického redaktora nezbytné. Zkusil jsem i další alternativy, ale Feedly je prostě jednička a to, co dělá, dělá naprosto špičkově.

A co vy, používáte RSS čtečku?