VR brýle Oculus Quest 2 jsou jemnější, rychlejší a levnější než předchůdce

Facebook je na cestě udělat z virtuální reality skutečně masovou záležitost. Po chválených a oblíbených brýlích Oculus Quest uvedl nástupce, který je v mnoha ohledech lepší, zároveň ale stojí o čtvrtinu méně.

Quest 2 vypadá zepředu jako předchůdce, jen je v bílé barvě. Má však o něco útlejší tělo a je o desetinu lehčí, váží 503 gramů. Oculus vyměnil pevné popruhy za měkké pásky, připomínají teď spíš čelovku. Otázkou bude, jak se jim podaří rozložit váhu. Vzhledem k tomu, že Oculus zvlášť prodává i pohodlnější Quest 2 Elite Strap, to asi nebude ideální.

Změnily se displeje. Opět jsou dva pro každé oko zvlášť, mají o polovinu vyšší rozlišení, konkrétně 1832 × 1920 px. Navíc jde o LCD s plnobarevnou mřížkou, nikoliv Pentile OLED, takže bude obraz jemnější i v tomto ohledu. Důležitější je ale fakt, že nově podporují i obnovovací frekvenci 90 Hz, takže zobrazení bude plynulejší než dřív. Podpora pro 90 Hz aplikace a hry ale dorazí až později.

Výrobce bohužel nijak nekomentuje optiku, takže hádáme, že zorný úhel se nijak nezměnil.

Integrovaná elektronika je výkonnější než u prvního Questu. Dvojka vsadila na čipset Snapdragon XR2 (odvozený od S865) s 6 GB RAM a 64- nebo 256GB úložištěm. Mezigeneračně se tak dvojnásobně zrychlily CPU i GPU, paměť vyrostla o polovinu a úložiště je u vyšší verze dvojnásobné.

Oculus Quest 2 má nadále čtyři kamery, které se starají o snímání pohybu i okolí a díky nimž lze také na displej promítat obraz rozšířené reality. Změnilo se však nastavení rozteče. Quest měl plynule nastavitelný rozsah 58 až 72 mm. Quest 2 nastavení zjednodušil, na těle jsou přepínače pro tři hodnoty – 58, 63 a 68 mm, které se prý trefí do očí většině.

Nové bezdrátové ovladače Quest Touch mají upravený design a úspornější hardware. Vydrží prý čtyřikrát déle, aniž by to mělo vliv na jejich přesnost.

Samostný headset v bezdrátovém/autonomním režimu vydrží na jedno nabití až tři hodiny. Pomocí kabelu Oculus Link (prodávaný zvlášť) jej opět půjde připojit i PC. A co víc, Oculus již přestal prodávat specializované počítačové brýle Rift a příští rok stáhne z obchodů i model Rift S. Budoucnost patří hybridním headsetům.

Od října se mimochodem mění uživatelské účty. Všechna nově aktivovaná zařízení budou vyžadovat účet na Facebooku. Od ledna 2023 pak definitivně skončí původní účty Oculu a všichni budou nutně používat Facebook.

Jen za 299 dolarů

To nejlepší nakonec je již naznačená cena. Oculus Quest 2 se bude prodávat za 299 dolarů (64GB verze) a 399 dolarů (256GB verze). Předchozí model byl v obou konfiguracích o sto dolarů dražší. Předobjednávky odstartovaly v USA a Británii, brýle budou dostupné od 13. října.

Evropské ceny zatím neznáme, pravděpodobně ale budou opět vyšší. Předchůdce začínal na 399 dolarech, což by odpovídalo 11 000 Kč s DPH. V eurozóně ale brýle stále 449 eur, tedy 12 000 Kč. V tuzemských obchodech ale stále klidně ještě o pět tisíc víc.

Už mimochodem vyšly i první recenze. Redaktoři The Verge, TechCrunch nebo Engadget jsou nadšení z lepšího obrazu a výkonnějšího hardwaru, ale všichni se shodují, že nový popruh je krokem zpět. Nejkritičtější byla Ars Technica, které se nelíbí závislost na facebookovém účtu ani designová rozhodnutí. Kvůli tomu Quest ani přes lepší cenu a pokročilejší hardware nedoporučuje.

Srovnání Oculus Questů Oculus Go Oculus Quest Oculus Quest 2 Oculus Rift S displej 2× (LCD, 1280 × 1440 px) 2× (OLED, 1440 × 1600 px) 2× (LCD, 1832 × 1920 px) 21 (LCD, 2560 × 1440 px) frekvence 60/72 Hz 60/72 Hz 60/72/90 Hz 80 Hz zorný úhel 100° 100° ? 100° 110° sledování pohybu 3DOF 6DOF, 4 kamery 6DOF, 4 kamery 6DOF, 5 kamer SoC Snapdragon 821 Snapdragon 835 Snapdragon XR2 - RAM 3 GB 4 GB 6 GB - úložiště 32/64 GB 64/128 GB 64/256 GB - připojení microUSB 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth USB-C 3.0, Wi-Fi 5, Bluetooth USB-C 3.0, Wi-Fi 5, Bluetooth USB-A 3.0, DisplayPort 1.2 zvuk integrované reproduktory, 3,5mm jack integrované reproduktory, 3,5mm jack integrované reproduktory, 3,5mm jack integrované reproduktory, 3,5mm jack hmotnost 468 g 571 g 503 g 500 g zaváděcí cena 199/249 $ 399/499 $ 299/399 $ 399 $

Nové hry

Na akci Facebook Connect firma kromě Quest 2 lákala i na nové VR hry. Ubisoft vydá VR verzi Assassin's Creedu a Splinter Cellu. Za rohem je Medal of Honor: Above and Beyond. Dorazí Jurassic World Aftermath, Sniper Elite, The Walking Dead a příběhy ze světa Star Wars. Česko-slovenský Beat Saber (který teď patří Facebooku / Oculusu) navíc ohlásil multiplayerový režim.

