VR brýle netáhnou, a tak je Meta zlevňuje. Spadly ceny Questu 2 i Questu Pro

Loni v létě Meta zdražila základní VR brýle Quest 2 o 100 dolarů. Firma to tehdy obhajovala zvýšenými náklady, neboť na trhu obecně rostla cena hardwaru i distribuce. Model s kapacitou 128 GB tak rázem stál 400 dolarů, 256GB verze byla za 500 dolarů.

Ten týden ale překvapivě přišla sleva. Brýle s větším úložištěm zlevnily na 430 dolarů, takže se dostaly skoro na původní úroveň. Firma ale vedle toho zlevnila také na podzim uvedený model Quest Pro s lepším výbavou, ergonomií a výkonem. Ten místo 1500 dolarů bude nově stát 1000 dolarů. Nižší cena už platí pro USA a Kanadu, v dalších zemích, kde je dostupný Meta Store (v ČR ne), se slevy dočkají 15. března.

V Česku s neoficiálním dovozem zatím e-shopy na úpravu cen nereagovaly. Quest 2 (256 GB) se prodává v průměru za 15 500 Kč. Loni v létě stál 14 000 Kč, před Vánocemi cena brýlí vyskočila až na 16 500 Kč, pak pomalu klesala.

Quest Pro se až v únoru dostal na 45 000 Kč, což by odpovídalo doporučené evropské ceně 1800 eur. Během Vánoc si ale obchodníci řekli i o 65 000 Kč.

Ceny Meta Quest 2 a Quest Pro

Podle informací magazínu The Verge se prodalo již 20 milionů Questů. Letos by měl přijít vylepšený Quest 3. Na příští rok se chystají levnější brýle s kódovým označením Ventura a po nich by měl dorazit nový high-end pojmenovaný jako La Jolla.

Plány se ale mohou měnit, uvnitř Meta to totiž vře. Firmě dramaticky klesá zisk a výrazně rostou náklady VR divize. Kvůli tomu také propustí 11 tisíc lidí a rozpustí vývoj veškerého hardwaru, tedy zatím s výjimkou VR. Metu před koncem roku opustil i John Carmack. Tvůrce her jako Wolfenstein 3D, Doom či Quake působil technologický šéf a na vývoj VR brýlí Quest dohlížel od roku 2013. Tehdy ještě v samostatné společnosti Oculus.