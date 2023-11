Voyo a jeho velká rehabilitace. Tradiční česká streamovací služba může směle konkurovat Netflixu a spol.

Voyo vyrostlo ve službu, která u tuzemských uživatelů může směle konkurovat velkým streamovacím platformám. Technickým stavem ani rozmanitým obsahem za nimi totiž výrazně nezaostává.

Videoslužbu Voyo spustila TV Nova již před dvanácti lety a možná si ji mnozí z vás pamatují především jako archiv nekonečných seriálů Ulice a Ordinace v růžové zahradě. Ostatně přesně takto jsem ji měl ještě nedávno zafixovanou i já – naposledy jsem si ji předplatil někdy v roce 2013, kdy Nova přešla na tradiční model měsíčního předplatného a součástí byly také přímé přenosy NHL. Až nyní, po deseti letech, jsem se i v kontextu ohlasů od několika přátel a známých odhodlal službu znovu otestovat. A rovnou mohu říct, že Voyo ušlo pořádný kus cesty.

Appky na úrovni

U obdobných streamovacích služeb s tuzemským původem jsme v minulosti naráželi na nepříliš povedené aplikace a Voyo mezi ně jednoznačně spadalo. Mimo něj můžeme vzpomenout i na službu Obbod, které vděčíme za seriály Vyšehrad a Lajna nebo původní artově-dokumentární platformu Aerovod, která se nedávno změnila v KVIFF.TV. Všude tady bylo používání aplikací tak trochu za trest. Aktuální Voyo však hned po instalaci překvapí.



Vývojáři aplikací nevymýšleli kolo a použili velmi podobné rozhraní, které používají velké globální platformy. A je to jedině dobře

Ať už se jedná o aplikace pro chytré televizory, mobilní zařízení, nebo webovou aplikaci, ocitnete se v dobře známém rozhraní – to totiž respektuje většinu nepsaných standardů, které v posledních letech u zahraničních streamovacích služeb vznikly. Pokud máte pocit, že rozhraní Netflixu, HBO Max, Amazon Prime, Disney+ a dalších služeb se svým základním konceptem uživatelského rozhraní příliš neliší, Voyo do této řady snadno zapadne. A je to jedině dobře – uživatel nemusí při hledání obsahu zápasit s novým přístupem k designu, který je pro tuto kategorii jasně definován.

Vertikální domovská obrazovka tady nabízí přesně to, co na ní čekáte – exkluzivní seriály a filmy dostupné pouze na Voyo, rozkoukané pořady, doporučený obsah nebo výběr nejoblíbenějších filmů. Naopak horní horizontální menu umožňuje listovat mezi žánry, přepínat mezi filmy a seriály, vybrat dětskou sekci nebo přepnout na živé televizní vysílání, které je součástí služby. I vyhledávání tady funguje velice svižně a není omezeno pouze na názvy snímků – hledat lze i podle režisérů či herců.



Výhodou pro rodiče je možnost přepnout se do vyhrazené dětské sekce. Vyfiltrovat dětský obsah je tak velmi rychlé

Technické nedokonalosti

Ačkoli si aplikace pro všechny nabízené platformy zaslouží především chválu, několik výtek přece jen máme. Ta největší je jasná – absence vyššího rozlišení, než je Full HD. U streamovacích platforem jsme dnes zvyklí na 4K, které v obývácích postupně nahrazuje nižší rozlišení, tady ale bohužel chybí. Rozhodně bychom jej oželeli u živých sportovních přenosů, u všech snímků přehrávaných z archivu by však mělo být 4K v roce 2023 samozřejmostí.